Хромченко похвалила джинсовую юбку на широкие бедра в «Модном приговоре»: «Очень освежает»

На «Модном приговоре» представили публике актуальный комплект для женщин зрелого возраста, который будет отлично смотреться на фигуре с широкими бедрами. Он состоял из джинсовой юбки-карандаша, такого же оттенка юбки, топа в стиле тельняшки, изящных туфелек и актуальных в нынешнее время бус из искусственного жемчуга.

Эти нити бусин эффектно вытягивали силуэт и уравновешивали горизонтальную полоску топа. Расстегнутая куртка визуально суживала силуэт. А юбка окончательно уравновешивала образ, удлиняя его при помощи вертикальных линий — шва посередине и выреза. К тому же плотная джинсовая ткань способна эффектно компоновать бедра, делая их зрительно стройнее.

Ведущая проекта Эвелина Хромченко похвалила этот комплект, выполненный стилистами «Модного приговора» специально для участницы шоу.

«Эта облегающая юбка совершенно не портит, поскольку в ней легкая доля облегания. Белый цвет очень освежает», — высказалась модный эксперт.