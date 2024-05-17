Долина вслед за Роговым поддержала тренд на костюмы шоколадного оттенка

Звезды все чаще стали останавливать свой выбор на костюмах шоколадного оттенка для появления на мероприятиях различного рода.

На днях ведущий Александр Рогов появился в эфире программы «Модный приговор» именно в таком облачении. Вслед за ним в коричневом комплекте предстала на Международной выставке-форуме «Россия» (ВДНХ) Лариса Долина.

Стилист-имиджмейкер Наталья Темиралиева подтвердила сайту Teleprogramma.pro, что в настоящее время действительно существует мода на коричневые оттенки и монохромные шоколадные костюмы. К лету этот тренд немного сойдет на нет из-за особенностей погоды и температуры за окном.

«Оттенки коричневого бывают разные: холодные и теплые — а также они зависят от фактуры самой ткани. Костюмы могут быть буклированными, ворсистыми, гладкими, шелковистыми, летними и зимними. Юбочные костюмы также в тренде. Важно учитывать пропорции, чтобы продемонстрировать силуэт костюма. Это может быть деловой костюм мужского типа или костюмный ансамбль, платье с жакетом. В тренде также костюмы с вкраплениями, например с мелкой или крупной клеткой», — сказала эксперт.

Наталья Темиралиева заметила, что коричневые тона идут не всем и некоторым типажам стоит от них держаться подальше, особенно нежным блондинкам.

«Коричневый цвет может быть слишком мрачным для портретной зоны, поэтому можно использовать светлые элементы, такие как воротник рубашки, шейный платок или жабо. Если цвет костюма сочетается с цветом волос, это также добавит стройности.

Светлые броши или галстук также могут добавить свежести образу. В целом коричневый цвет в тренде, но также актуальны бежевый, миндальный, айвори и молочный оттенки», — посоветовала изданию Темиралиева.

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