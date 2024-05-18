В каких купальниках звезды щеголяют по морям - тренды лета 2024 года

Пора присматривать купальники, чтобы загорать на даче или пляже. Журнал «Телепрограмма» нашел интересные модели среди обновок звезд и узнал у стилиста, какие модели в моде в этом году.
Топ-3
Стилист
1. Актуальны натуральные цвета летней природы: синий, зеленый, коричневый, желтый. И любые, которые вам идут. Анималистичные, абстрактные, морские принты. Аппликации с птицами и животными.
2. Красивые банты, рюши, оборки - все, что создает максимально женственную модель, снова на всех пляжах будет в изобилии. Эти элементы декора могут быть на принтах или просто пришиты. Так же как ракушки - пришивают пластмассовые, клеят настоящие, вяжут или вышивают из золотистых нитей. Все, что сделано своими руками, очень модно. Вы можете сами обновить любой купальник из «личного архива» - с помощью красивого банта или смиксовав разные верх и низ.
3. Тренды могут вас вдохновить. Но мода не должна ограничивать выбор, она может только подсказывать. Главное: купальник должен подходить по размеру и быть вам по душе. Выбирайте те цвет и модель, которые давно хотелось примерить, при взгляде на которые хочется улыбнуться со словами: «Это он - купальник мечты!» И не забывайте про парео и шляпу.
Звезды выбрали пляжные костюмы для отдыха в отпуске-2024
Фото: личная страница Натальи Ионовой в социальной сети
ГлюкоZa шагает в модной классике пляжного жанра. Слитный купальник легким движением спиц превращается в ультрамодную вещь. Вязаные купальники, топы и накидки, а также модели с вышитыми рельефными принтами - модные приметы наступающего пляжного сезона. Некоторые такие вещи смотрятся нарядно и с прозрачными платьями могут стать подходящим комплектом для вечера на даче или курорте. Певица подчеркнула загар купальником белого цвета.
Фото: личная страница Ксении Бородиной в социальной сети
Ксения Бородина демонстрирует ретромодель - такие купальники остаются в тренде и на новый сезон. Отличительная черта пляжных костюмов в стиле ретро - высокая талия, которая зрительно удлиняет ноги. У телеведущей и блогера целая коллекция купальников с завышенной талией. Что еще вернулось из ретростиля: корсетные вставки, рюши и множество завязок, глубокий V-образный вырез на лифе, асимметрия - когда на одном плече есть лямка, а второе оголенное.
Фото: личная страница Регины Тодоренко в социальной сети
Регина Тодоренко гоняет на велосипеде в бандо - в таком купальнике без бретелек удобно загорать. Так как потом можно хвастаться ровным загаром в открытых платьях. В тренде синтетическая ткань, которая мерцает блестками на солнце - почти как лосины, которые тоже вернулись в наш гардероб из прошлого века.
Фото: личная страница Валерии в социальной сети
Валерия выбрала красивую модель купальника с абстрактным принтом. Приветствуются рисунки на пляжной одежде, похожие на картины абстракционистов, или яркие тропические мотивы. Особое место во всех новых коллекциях занимают аксессуары - такие, как у певицы: шляпки и пляжные накидки, платья.
Фото: личная страница Ольги Бузовой в социальной сети
Ольга Бузова пришла на пляж в купальнике модного до конца 2024 года розового цвета. Артистка выбрала удобную модель - стиль спортивный шик дает надежную посадку купальника (в нем можно активно заниматься спортом и плавать) без ущерба для стиля. Вариаций у этого стиля множество: спортивный топ можно сочетать с плавательными шортами, юбкой-шортами, плавками с рюшами, контрастным по цвету низом.
Фото: личная страница Екатерины Волковой в социальной сети
Екатерина Волкова модничает в пляжном костюмчике. Юбки-резинки с лифом на кольце и множеством лямочек, завязочек - очень актуально. Дизайнеры также приветствуют смелые эксперименты с числом вырезов, лент, украшений в виде рюш, колец и других аксессуаров. Обратите внимание на сумку актрисы - вязаная авоська актуальна летом и в городе, и на отдыхе.
Читайте также:
Важно выбрать не только купальник: стилист рассказала, как стать самой модной девушкой на пляже