В каких купальниках звезды щеголяют по морям - тренды лета 2024 года

Пора присматривать купальники, чтобы загорать на даче или пляже. Журнал «Телепрограмма» нашел интересные модели среди обновок звезд и узнал у стилиста, какие модели в моде в этом году.

Топ-3

Стилист Анвар Очилов советует.

1. Актуальны натуральные цвета летней природы: синий, зеленый, коричневый, желтый. И любые, которые вам идут. Анималистичные, абстрактные, морские принты. Аппликации с птицами и животными.

2. Красивые банты, рюши, оборки - все, что создает максимально женственную модель, снова на всех пляжах будет в изобилии. Эти элементы декора могут быть на принтах или просто пришиты. Так же как ракушки - пришивают пластмассовые, клеят настоящие, вяжут или вышивают из золотистых нитей. Все, что сделано своими руками, очень модно. Вы можете сами обновить любой купальник из «личного архива» - с помощью красивого банта или смиксовав разные верх и низ.

3. Тренды могут вас вдохновить. Но мода не должна ограничивать выбор, она может только подсказывать. Главное: купальник должен подходить по размеру и быть вам по душе. Выбирайте те цвет и модель, которые давно хотелось примерить, при взгляде на которые хочется улыбнуться со словами: «Это он - купальник мечты!» И не забывайте про парео и шляпу.

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