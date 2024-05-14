Бузову в пышном платье «невесты» на премии «Жара» оценила стилист: «Этот образ совсем плох»

Для Teleprogramma.pro выбор Ольги оценила стилист Надя Иванова.

«Черное неплохое платье, но мы обсудим белое. Что касается этого образа, мне хочется позвонить Оле и попросить найти нормального стилиста. Этот образ совсем плох. Я редко так достаточно жестко прохожусь по персоналиям фэшн-бизнеса, стараюсь в их образах найти что-то хорошее, что-то позитивное. Но здесь нет ничего, на чем может остановиться мог взгляд.

Почему образ ужасен? Потому что он абсолютно разваливается с точки зрения стилистики. Это платье в стиле ретро, такой отсыл к эпохе Рококо, Марии-Антуанетте. При этом очень футуристичные тяжелые браслеты на руках и кольца, которые совсем другой фактуры, из другого металла. Украшения между собой не сочетаются.

Очень наивная и инфантильная у нее прическа. Все элименты образа не соединяются в единое целое. Они не дают единый характер. Образ — это характер в первую очередь, а тут не видно его.

Я не понимаю, она романтичная, чувственная, дерзкая или какая? С точки зрения стиля — мимо.

С точки зрения пропорций платья, ткани — материал смотрится дешевым. Атласные белые фактуры скорее уместны в будуаре или других формах, а не на красной дорожке. Смотрится очень странно. Юбка необычного силуэта. У нее мятый эффект, который не сочетается с фигурой, не подчеркивает ее, а даже делает тяжеловесной. У меня претензии не только к стилистам, но и к дизайнерам платья.

У Ольги бывают и удачные образы, но этот однозначно не в этом списке», — высказалась эксперт.