Бузову в пышном платье «невесты» на премии «Жара» оценила стилист: «Этот образ совсем плох»

Ольга Бузова не скрывает, что много сил тратит, чтобы держать себя в форме. В свои 38 лет она регулярно занимается спортом. Певица мечтает о большой любви и детях. А 13 мая она пришла на премию «Жара». Артистка решила предстать на ковровой дорожке в образе невесты.
Она облачилась в пышное платье с корсетом и драпировкой. Бузова предпочла убрать волосы наверх. Лук дополнили серьги и массивные браслеты.
К слову, позже певица переоделась в черное платье по фигуре. В таком наряде она вышла на сцену за своей наградой.
Для Teleprogramma.pro выбор Ольги оценила стилист
«Черное неплохое платье, но мы обсудим белое. Что касается этого образа, мне хочется позвонить Оле и попросить найти нормального стилиста. Этот образ совсем плох. Я редко так достаточно жестко прохожусь по персоналиям фэшн-бизнеса, стараюсь в их образах найти что-то хорошее, что-то позитивное. Но здесь нет ничего, на чем может остановиться мог взгляд.
Почему образ ужасен? Потому что он абсолютно разваливается с точки зрения стилистики. Это платье в стиле ретро, такой отсыл к эпохе Рококо, Марии-Антуанетте. При этом очень футуристичные тяжелые браслеты на руках и кольца, которые совсем другой фактуры, из другого металла. Украшения между собой не сочетаются.
Очень наивная и инфантильная у нее прическа. Все элименты образа не соединяются в единое целое. Они не дают единый характер. Образ — это характер в первую очередь, а тут не видно его.
Я не понимаю, она романтичная, чувственная, дерзкая или какая? С точки зрения стиля — мимо.
С точки зрения пропорций платья, ткани — материал смотрится дешевым. Атласные белые фактуры скорее уместны в будуаре или других формах, а не на красной дорожке. Смотрится очень странно. Юбка необычного силуэта. У нее мятый эффект, который не сочетается с фигурой, не подчеркивает ее, а даже делает тяжеловесной. У меня претензии не только к стилистам, но и к дизайнерам платья.
У Ольги бывают и удачные образы, но этот однозначно не в этом списке», — высказалась эксперт.
Ольга Бузова на премии «Жара». Фото: соцсети Ольги Бузовой
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