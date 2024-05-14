Бузову в пышном платье «невесты» на премии «Жара» оценила стилист: «Этот образ совсем плох»

Ольга Бузова выбрала нежный образ. Фото: соцсети Ольги Бузовой

Певица Ольга Бузова решила щегольнуть в романтичном образе на премии. Однако стилист Надя Иванова его подвергла критике.

Ольга Бузова не скрывает, что много сил тратит, чтобы держать себя в форме. В свои 38 лет она регулярно занимается спортом. Певица мечтает о большой любви и детях. А 13 мая она пришла на премию «Жара». Артистка решила предстать на ковровой дорожке в образе невесты. 

Она облачилась в пышное платье с корсетом и драпировкой. Бузова предпочла убрать волосы наверх. Лук дополнили серьги и массивные браслеты. 

К слову, позже певица переоделась в черное платье по фигуре. В таком наряде она вышла на сцену за своей наградой. 

Для Teleprogramma.pro выбор Ольги оценила стилист Надя Иванова. 

«Черное неплохое платье, но мы обсудим белое. Что касается этого образа, мне хочется позвонить Оле и попросить найти нормального стилиста. Этот образ совсем плох. Я редко так достаточно жестко прохожусь по персоналиям фэшн-бизнеса, стараюсь в их образах найти что-то хорошее, что-то позитивное. Но здесь нет ничего, на чем может остановиться мог взгляд. 

Почему образ ужасен? Потому что он абсолютно разваливается с точки зрения стилистики. Это платье в стиле ретро, такой отсыл к эпохе Рококо, Марии-Антуанетте. При этом очень футуристичные тяжелые браслеты на руках и кольца, которые совсем другой фактуры, из другого металла. Украшения между собой не сочетаются. 

Очень наивная и инфантильная у нее прическа. Все элименты образа не соединяются в единое целое. Они не дают единый характер. Образ — это характер в первую очередь, а тут не видно его. 

Я не понимаю, она романтичная, чувственная, дерзкая или какая? С точки зрения стиля — мимо. 

С точки зрения пропорций платья, ткани — материал смотрится дешевым. Атласные белые фактуры скорее уместны в будуаре или других формах, а не на красной дорожке. Смотрится очень странно. Юбка необычного силуэта. У нее мятый эффект, который не сочетается с фигурой, не подчеркивает ее, а даже делает тяжеловесной. У меня претензии не только к стилистам, но и к дизайнерам платья. 

У Ольги бывают и удачные образы, но этот однозначно не в этом списке», — высказалась эксперт.

Ольга Бузова на премии «Жара». Фото: соцсети Ольги Бузовой

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