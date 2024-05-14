Постройневшая Регина Тодоренко в белой юбке в пол и кроп-топе появилась на премии «Жара», но прогадала с прической

Регина Тодоренко потратила много сил, чтобы вернуться в форму. Она растит двух сыновей с Владом Топаловым. За время второй беременности телеведущая набрала 20 килограммов. Но она за три месяца смогла сбросить большую часть набранного веса, а недавно артистка похвасталась, что вернулась в форму.

13 мая в Москве состоялась премия «Жара», которую она посетила. Регина выбрала образ в белом цвете, который позволил ей оголить живот и подчеркнуть достоинства фигуры.