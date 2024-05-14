Постройневшая Регина Тодоренко в белой юбке в пол и кроп-топе появилась на премии «Жара», но прогадала с прической

Регина Тодоренко потратила много сил, чтобы вернуться в форму. Она растит двух сыновей с Владом Топаловым. За время второй беременности телеведущая набрала 20 килограммов. Но она за три месяца смогла сбросить большую часть набранного веса, а недавно артистка похвасталась, что вернулась в форму.
13 мая в Москве состоялась премия «Жара», которую она посетила. Регина выбрала образ в белом цвете, который позволил ей оголить живот и подчеркнуть достоинства фигуры.
Стилист
«На премии «Жара music awards» образ Регины Тодоренко созвучен названию мероприятия. Надеюсь, что девушка не очень замерла, ведь погодные условия не очень располагали. Что касается образа в целом, то он гармоничен и соответствует текущим тенденциям.
Жемчуг, кроп-топы, крупные серьги, а главное, массивные парные (да и не парные) браслеты — маст-хэвы сезона весна-лето – 2024. Единственное, я бы поменяла прическу, либо забрав волосы наверх, либо в пучок назад. Этот прием открыл бы шею и сделал серьги более выразительными», — высказалась эксперт.
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Регина Тодоренко показала формы. Фото: соцсети Регины Тодоренко