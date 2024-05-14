Постройневшая Регина Тодоренко в белой юбке в пол и кроп-топе появилась на премии «Жара», но прогадала с прической

Регина Тодоренко похвасталась, как сильно похудела. Фото: соцсети Регины Тодоренко

Телеведущая Регина Тодоренко выбрала трендовый образ. Однако стилист Марина Морикова указала на ее ошибку.

Регина Тодоренко потратила много сил, чтобы вернуться в форму. Она растит двух сыновей с Владом Топаловым. За время второй беременности телеведущая набрала 20 килограммов. Но она за три месяца смогла сбросить большую часть набранного веса, а недавно артистка похвасталась, что вернулась в форму. 

13 мая в Москве состоялась премия «Жара», которую она посетила. Регина выбрала образ в белом цвете, который позволил ей оголить живот и подчеркнуть достоинства фигуры. 

Стилист Марина Морикова в беседе с Teleprogramma.pro призналась, что у телеведущей получился модный лук, но она допустила одну ошибку. 

«На премии «Жара music awards» образ Регины Тодоренко созвучен названию мероприятия. Надеюсь, что девушка не очень замерла, ведь погодные условия не очень располагали. Что касается образа в целом, то он гармоничен и соответствует текущим тенденциям. 

Жемчуг, кроп-топы, крупные серьги, а главное, массивные парные (да и не парные) браслеты — маст-хэвы сезона весна-лето – 2024. Единственное, я бы поменяла прическу, либо забрав волосы наверх, либо в пучок назад. Этот прием открыл бы шею и сделал серьги более выразительными», — высказалась эксперт. 

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Регина Тодоренко показала формы. Фото: соцсети Регины Тодоренко

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