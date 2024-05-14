Хромченко назвала универсальный цвет, который подходит ко всему: «Серый даже лучше черного»

На шоу Первого канала «Модный приговор» Эвелина Хромченко заговорила об универсальном оттенке, который станет настоящей палочкой-выручалочкой для тех, кто не умеет грамотно сочетать разные тона. Этим тоном, как ни удивительно оказался обычный серый цвет.

«Серый – это настолько хорошо комплектуемый цвет! С ним можно получить гораздо больше комплектов, чем от любого другого. Даже черный – не до такой степени комплектуемый. А этот оттенок серого вам потрясающе идет», - похвалила ведущая «Модного приговора» участницу проекта, которую принарядили стилисты в брючный костюм-тройку.

К слову, на ногах, у гостьи студии оказались красные туфельки – это один из самых модных акцентов текущего сезона, рассказывал ведущий программы Александр Рогов.

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