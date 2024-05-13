Клава Кока покрасилась в модный пепельно-русый цвет и прогадала: «С блондом ее кожа более сияющая»

Клава Кока не раз говорила, что в школьное время выглядела иначе. По ее словам, только со временем она стала выглядеть женственно. Много лет певица была блондинкой. Лишь иногда она красилась в яркие цвета — от синего до розового, чтобы внести разнообразие.
Но накануне артистка решила впервые за долгое время перекраситься. Она позировала с волосами каштанового цвета. Более того, локоны стал длинными и прямыми. Звезда так и не пояснила, парик это или она реально перекрасилась.
«Шок-контент», — написала она.
Клава Кока с новым цветом волос. Фото: соцсети Клавы Коки
Мнения поклонников разделились. Одни пришли в восторг, а другие заверили, что так Клава стала похожа на Мари Краймбрери. Для Teleprogramma.pro оценила преображение певицы стилист
«Девушка ведет активную социальную жизнь. Это певица-инфлюенсер, поэтому в ее рабочие обязанности входит и это. Она должна удивлять, шокировать свою публику, вызывать любые яркие эмоции как позитивные, так и негативные, поэтому в кардинальной смене имиджа нет ничего удивительного. Это может быть даже маркетинговый ход, которым злоупотребляют многие публичные личности из шоу-бизнеса. Такое кардинальное изменение приемлемо.
Какой образ мне более симпатичен? Тот образ, который был ранее. Это не вопрос привычки, а вопрос анализа ее колористической гаммы и внешности. Насыщенный белый цвет волос, который Клава долгое время носила, создавал образ яркой девушки. Она эмоционально очень яркая, то есть с точки зрения психологического портрета. И с точки зрения колористической гаммы.
Клава Кока и Александр Поверин. Фото: соцсети Клавы Коки
С блондом ее кожа более сияющая, глаза более яркие, блонд больше подчеркивает ее природную красоту. В этом пепельно-русом оттенке ее внешность теряется, кожа сразу смотрится более блеклой, матовой, тональность теряет свою насыщенность и контрастность.
Образ получился более мышиный. Для поддержания активности колорита с новым цветом волос нужен будет яркий макияж. Если Клава не пытается кардинально сменить свой имидж. Я не знаю, может, Кока хочет выглядеть как тургеневская девушка — одухотворенная, тонкая и звонкая, — но я в этом сомневаюсь.
В действительности в плане моды мы видим разные тенденции. В том числе в моде натуральные, природные оттенки волос, который мы видим здесь. Но мы всегда говорим, что мода и тренды разнообразны, чтобы каждый человек мог выбрать что-то подходящее для себя. Мне кажется, этот тренд не самый уместный для Клавы.
Я бы ей предложила насыщенно рыжий цвет. От медного до насыщенного оттенка ржавчины. Можно также выбрать очень искусственный цвет волос. Это сейчас очень трендово. Даже подошел бы яркий цвет фуксии. Мне кажется, это больше бы легко на ее имидж актрисы и певицы, а также больше соответствовало бы ее психологическому портрету, колориту и внешности», — пояснила эксперт.
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