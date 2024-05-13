Клава Кока покрасилась в модный пепельно-русый цвет и прогадала: «С блондом ее кожа более сияющая»

С блондом ее кожа более сияющая, глаза более яркие, блонд больше подчеркивает ее природную красоту. В этом пепельно-русом оттенке ее внешность теряется, кожа сразу смотрится более блеклой, матовой, тональность теряет свою насыщенность и контрастность.

Образ получился более мышиный. Для поддержания активности колорита с новым цветом волос нужен будет яркий макияж. Если Клава не пытается кардинально сменить свой имидж. Я не знаю, может, Кока хочет выглядеть как тургеневская девушка — одухотворенная, тонкая и звонкая, — но я в этом сомневаюсь.

В действительности в плане моды мы видим разные тенденции. В том числе в моде натуральные, природные оттенки волос, который мы видим здесь. Но мы всегда говорим, что мода и тренды разнообразны, чтобы каждый человек мог выбрать что-то подходящее для себя. Мне кажется, этот тренд не самый уместный для Клавы.

Я бы ей предложила насыщенно рыжий цвет. От медного до насыщенного оттенка ржавчины. Можно также выбрать очень искусственный цвет волос. Это сейчас очень трендово. Даже подошел бы яркий цвет фуксии. Мне кажется, это больше бы легко на ее имидж актрисы и певицы, а также больше соответствовало бы ее психологическому портрету, колориту и внешности», — пояснила эксперт.