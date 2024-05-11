Такой фасон скроет изъяны фигуры: какие купальники выбрать на лето-2024 — совет стилиста

«Купальники — головная боль для многих девушек. Пляж — место, где мы можем соблазнить, проявить себя, приковать к себе внимание. Купальники делятся на несколько видов. Одни предназначены для того, чтобы позагорать, другие — чтобы произвести впечатление. Есть еще спортивные купальники, которые используют в бассейнах.

Купальники также могут быть закрытыми и открытыми. Закрытые купальники предпочитают носить женщины, которые хотят скрыть особенности своей фигуры. Или наоборот — мегамодницы, которые хотят продемонстрировать шикарную фигуру, тем самым, купальник уже становится целым нарядом, как боди.

Купальник может быть декорирован, красиво сидеть на фигуре и подавать очень аппетитно и вкусно тело.