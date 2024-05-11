Такой фасон скроет изъяны фигуры: какие купальники выбрать на лето-2024 — совет стилиста

С приближением лета девушки готовятся к отпускам. Самым важным предметом одежды на отдыхе становится купальник. Есть множество фасонов и расцветок, поэтому приходится постараться, чтобы подобрать тот вариант, который выгодно подаст фигуру.
Для Teleprogramma.pro рассказала о модных тенденциях стилист-имиджмейкер
«Купальники — головная боль для многих девушек. Пляж — место, где мы можем соблазнить, проявить себя, приковать к себе внимание. Купальники делятся на несколько видов. Одни предназначены для того, чтобы позагорать, другие — чтобы произвести впечатление. Есть еще спортивные купальники, которые используют в бассейнах.
Купальники также могут быть закрытыми и открытыми. Закрытые купальники предпочитают носить женщины, которые хотят скрыть особенности своей фигуры. Или наоборот — мегамодницы, которые хотят продемонстрировать шикарную фигуру, тем самым, купальник уже становится целым нарядом, как боди.
Купальник может быть декорирован, красиво сидеть на фигуре и подавать очень аппетитно и вкусно тело.
Слитный купальник подходит для пляжных фотосессий. Фото: freepik.com
Бикини может быть в виде трусиков разной ширины, в том числе и с более завышенной талией — это актуально. Если говорить про верх, то это может быть как отдельный лиф, так и топ на завязках на шее или на стандартных лямках. Может быть асимметричный крой», — поделилась эксперт.
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Завышенная талия может скрыть живот. Фото: freepik.com