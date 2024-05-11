Стилист Шабанова заявила, что образ Бородиной из денима нужно взять на заметку: «Это беспроигрышный вариант»

Ксения Бородина в 41 год не перестает следить за фигурой. Она также стала сотрудничать со стилистом Алеко Надиряном. По словам телеведущей, порой она и сама подбирает себе образы.
Недавно она устроила путешествие по США, куда отправилась с дочками Марусей и Теоной. Они посетили много красивых мест, включая Сан-Франциско и Санта-Барбару. На кадрах Ксения позировала в куртке из денима и джинсах. Она поддержала тренд на тотал деним, который появился несколько лет назад.
Для Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист-имиджмейкер
«Судя по пейзажу на фоне, Ксения находится в путешествии, а для этого нужен удобный образ. Она выбрала тотал деним, это беспроигрышный вариант на все времена, особенно учитывая актуальность выбранных моделей рубашки и джинс.
Внутрь поддета черная майка или футболка, что создает не только стильную многослойность, удобство при перемене погоды, но и дополнительный цвет в образе.
Черные кроссовки поддерживают цвет футболки, делая образ гармоничным. Я бы рекомендовала взять такой образ на заметку, если соберетесь в путешествие. Единственный нюанс — можно было бы добавить аксессуары: ремень, серьги среднего размера, сумку кросс-боди или городской рюкзак», — поделилась эксперт.
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