Стилист Шабанова заявила, что образ Бородиной из денима нужно взять на заметку: «Это беспроигрышный вариант»

Ксения Бородина в 41 год не перестает следить за фигурой. Она также стала сотрудничать со стилистом Алеко Надиряном. По словам телеведущей, порой она и сама подбирает себе образы.

Недавно она устроила путешествие по США, куда отправилась с дочками Марусей и Теоной. Они посетили много красивых мест, включая Сан-Франциско и Санта-Барбару. На кадрах Ксения позировала в куртке из денима и джинсах. Она поддержала тренд на тотал деним, который появился несколько лет назад.