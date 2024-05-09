Какие шорты и брюки станут трендом лета-2024: палаццо, кюлоты и ультрамини

Летом сложно обойтись без шорт. Это одна из самых удобных вещей в гардеробе. А если погода не жаркая, то отличным выбором для похода на работу или прогулку становятся брюки. Стилист-имиджмейкер
«В моде брюки — широкие, комфортные, свободные, из льна, органзы, из кружев. Брюки палаццо по-прежнему модные. Также брюки с лампасами, спортивные. Примечательно, что любые вставки на брюках — модно. Брюки, вязаные крючком, которые выглядят как рукодельные, — маст-хэв сезона.
Брюки в пол — однозначно актуальны, а еще брюки-лосины с лямками, которые носят поверх юбки.
Джинса популярна, а также все, что свободно и демонстрирует фигуру. Ткань может быть любая: от шелковистых прозрачных невесомых до плотных», — пояснила стилист.
Шорты-юбка. Фото: freepik.com
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«Какие шорты будут модны этим летом? Шорты могут быть короткими. Это сегодня модно и популярно. Это пусть молодежь возьмет на вооружение. Шорты выше колен более элегантны. Лучше, если они будут с подворотом, тогда любая нога будет смотреться более аккуратно.
Шорты-кюлоты, то есть удлиненные, а также имитация шорт-юбок тоже актуальны.
По тканям шорты могут быть из офисных тканей, плотных. Шорты в офис популярны в комбинации с жакетами, удлиненными рубашками, блейзерами.
Шорты могут быть из денима. Шорты можно выбрать однотонные, а также с орнаментом — изображения зверюшек, в горох, в клетку и с узором «турецкий огурец».
Шорты на запах, которые смотрятся как юбки, тоже актуальны», — поделилась Наталья.
Вязаные брюки. Фото: freepik.com