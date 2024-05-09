Какие шорты и брюки станут трендом лета-2024: палаццо, кюлоты и ультрамини

Летом сложно обойтись без шорт. Это одна из самых удобных вещей в гардеробе. А если погода не жаркая, то отличным выбором для похода на работу или прогулку становятся брюки. Стилист-имиджмейкер Наталья Темиралиева рассказала читательницам Teleprogramma.pro о главных трендах этого лета. Она призналась, что можно носить вязаные брюки, а некоторые шорты будут отлично смотреться с жакетами.

«В моде брюки — широкие, комфортные, свободные, из льна, органзы, из кружев. Брюки палаццо по-прежнему модные. Также брюки с лампасами, спортивные. Примечательно, что любые вставки на брюках — модно. Брюки, вязаные крючком, которые выглядят как рукодельные, — маст-хэв сезона.

Брюки в пол — однозначно актуальны, а еще брюки-лосины с лямками, которые носят поверх юбки.

Джинса популярна, а также все, что свободно и демонстрирует фигуру. Ткань может быть любая: от шелковистых прозрачных невесомых до плотных», — пояснила стилист.