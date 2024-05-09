Стилист Темиралиева раскрыла главный тренд лета-2024: в этом будут ходить все модницы

Каждая девушка хочет выглядеть так, чтобы на нее смотрели на улице. Для этого стоит следить за модой. Если подбирать актуальные наряды, то точно не останешься незамеченной. Стилист-имиджмейкер
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«Давайте далеко ходить не будем. Сетки! Сегодня в сетках все: и топы, и кардиганы из сеток, сумки из сеток, чепчики из сеток, а также шляпки. Это актуально не первый сезон.
Любой предмет из гардероба в сетку — в моде. Это и брюки необычные, хоть фатиновые, ажурные, прозрачные, хоть из грубой нитки связанные. Все что просвечивает, следует носить в многослойных образах.
Ксения Собчак носит платья в сетку. Фото: соцсети Андрея Малахова
Легкие прозрачные ткани, расшитые кружевом, создают ощущение винтажного, ажурного, эксклюзивно сложного. Это также могут быть брюки льняные со вставками ажура в виде лампасов или наоборот — в конце изделия, в середине изделия. Это топы ажурные, кардиганы. Передняя планка может быть не прозрачная, а со спины уже прозрачная.
Юбки без подъюбников, юбки-брюки, которые только на уровне шортиков имеют подклад, а в остальном прозрачные.
Сетка, ажур, органза — это могут позволить себе женщины в любом возрасте. Молодежь сейчас разделась. Длинные пиджаки, которые едва закрывают шорты, — это для молодежи. Короткие шорты, полуспортивные трикотажные полуоблегающие шорты, легинсы, платья длины миди с разрезами, корсеты, одежда в дырку.