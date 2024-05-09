Стилист Темиралиева раскрыла главный тренд лета-2024: в этом будут ходить все модницы

Каждая девушка хочет выглядеть так, чтобы на нее смотрели на улице. Для этого стоит следить за модой. Если подбирать актуальные наряды, то точно не останешься незамеченной. Стилист-имиджмейкер Наталья Темиралиева читателям Teleprogramma.pro рассказала, что станет главным трендом предстоящим летом, а также на какие наряды стоит обратит внимание.

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«Давайте далеко ходить не будем. Сетки! Сегодня в сетках все: и топы, и кардиганы из сеток, сумки из сеток, чепчики из сеток, а также шляпки. Это актуально не первый сезон.

Любой предмет из гардероба в сетку — в моде. Это и брюки необычные, хоть фатиновые, ажурные, прозрачные, хоть из грубой нитки связанные. Все что просвечивает, следует носить в многослойных образах.