Сияние и влажный блеск в тренде: какой макияж сделать для выпускного 2024 — советы визажиста

До выпускных балов остаются считанные недели. Многие школьницы уже в мае подбирают себе наряд, чтобы блистать в особенный вечер. Но также важно продумать и другие детали. Макияж должен подчеркивать красоту девушки и дополнять образ. Визажист
«В макияже сейчас очень модна влажность, свежесть, бронза, теплые оттенки. Это макияж для молодых девушек. Бронзер мы можем наносить как на скуловую часть лица, так и на носик, а еще на височную зону. Сейчас очень модно бронзировать, добавлять румянец на нос, также как и хайлайтер. Сейчас это новая фишка.
В моде влажное веко, все очень натуральное, без графики. Из креатива — деликатная маленькая стрелка или синяя стрелка. В моде стразы на веках, глиттеры, свечение, влажные губы.
Матовые помады уже давно вышли из трендов. Сейчас мода на сияние, влажную кожу. Иногда визажисты смешивают тональный крем с мерцающей базой, чтобы придать влажность коже. Все должно быть растушеванным, нежным.
Нежный макияж в моде. Фото: freepik.com
Свежий румянец на лице с яркой помадой допустим. Сейчас не в тренде матовые и коричневые переходы, а все остальное допустимо. В основном применяется блеск в коричнево-розовых оттенках, натуральных нюдовых оттенках. Пушистые речницы и пушистые брови актуальны. Сейчас чем пушистее и воздушнее бровки, и в целом образ, тем лучше.
Женщины-вамп с обрубленными челками и креативными смоки уже не в тренде. Сейчас все на нюде. Слой макияжа должен быть тончайшим», — поделилась эксперт.