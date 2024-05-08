Сияние и влажный блеск в тренде: какой макияж сделать для выпускного 2024 — советы визажиста

До выпускных балов остаются считанные недели. Многие школьницы уже в мае подбирают себе наряд, чтобы блистать в особенный вечер. Но также важно продумать и другие детали. Макияж должен подчеркивать красоту девушки и дополнять образ. Визажист Анастасия Амирханова рассказала Teleprogramma.pro, какой макияж стоит сделать на выпускной. Она назвала самые актуальные варианты.

«В макияже сейчас очень модна влажность, свежесть, бронза, теплые оттенки. Это макияж для молодых девушек. Бронзер мы можем наносить как на скуловую часть лица, так и на носик, а еще на височную зону. Сейчас очень модно бронзировать, добавлять румянец на нос, также как и хайлайтер. Сейчас это новая фишка.

В моде влажное веко, все очень натуральное, без графики. Из креатива — деликатная маленькая стрелка или синяя стрелка. В моде стразы на веках, глиттеры, свечение, влажные губы.

Матовые помады уже давно вышли из трендов. Сейчас мода на сияние, влажную кожу. Иногда визажисты смешивают тональный крем с мерцающей базой, чтобы придать влажность коже. Все должно быть растушеванным, нежным.