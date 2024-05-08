Сияние и влажный блеск в тренде: какой макияж сделать для выпускного 2024 — советы визажиста

Макияж на выпускной. Фото: freepik.com

Матовые текстуры ушли в прошлое. Визажист Анастасия Амирханова рассказала, какой макияж сделать, чтобы стать королевой выпускного.

До выпускных балов остаются считанные недели. Многие школьницы уже в мае подбирают себе наряд, чтобы блистать в особенный вечер. Но также важно продумать и другие детали. Макияж должен подчеркивать красоту девушки и дополнять образ. Визажист Анастасия Амирханова рассказала Teleprogramma.pro, какой макияж стоит сделать на выпускной. Она назвала самые актуальные варианты. 

«В макияже сейчас очень модна влажность, свежесть, бронза, теплые оттенки. Это макияж для молодых девушек. Бронзер мы можем наносить как на скуловую часть лица, так и на носик, а еще на височную зону. Сейчас очень модно бронзировать, добавлять румянец на нос, также как и хайлайтер. Сейчас это новая фишка. 

В моде влажное веко, все очень натуральное, без графики. Из креатива — деликатная маленькая стрелка или синяя стрелка. В моде стразы на веках, глиттеры, свечение, влажные губы. 

Матовые помады уже давно вышли из трендов. Сейчас мода на сияние, влажную кожу. Иногда визажисты смешивают тональный крем с мерцающей базой, чтобы придать влажность коже. Все должно быть растушеванным, нежным. 

Нежный макияж в моде. Фото: freepik.com

Свежий румянец на лице с яркой помадой допустим. Сейчас не в тренде матовые и коричневые переходы, а все остальное допустимо. В основном применяется блеск в коричнево-розовых оттенках, натуральных нюдовых оттенках. Пушистые речницы и пушистые брови актуальны. Сейчас чем пушистее и воздушнее бровки, и в целом образ, тем лучше. 

Женщины-вамп с обрубленными челками и креативными смоки уже не в тренде. Сейчас все на нюде. Слой макияжа должен быть тончайшим», — поделилась эксперт. 

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