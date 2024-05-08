Идеальный выбор для женщин старше 40: названы модные стрижки, которые будут в тренде летом

Весной настает момент, когда все готовятся к лету, и многие дамы решаются на стрижку. Когда возраст переваливает за цифру 40, стоит более тщательно подбирать прическу, чтобы смотреться наиболее выигрышно. Для Teleprogramma.pro стилист и колорист
«Эта стрижка всегда в тренде, сейчас особенно и для девушек 40+ подходит. Речь идет про каре. Самым трендовым вариантом каре будет достаточно укороченное, до линии подбородка. Мы должны понимать, что кому-то нужная такая история, а кому-то нет. Все зависит от формы лица, от шеи, готовы ли мы таким образом показывать шею или мы все-таки сделаем эту линии по плечи.
Кому-то стоит сделать короткий боб. Но если мы говорим про тренды, это срез щеткой по линии подбородка без удлинений — идеально. Можете посмотреть на стрижку Ксении Собчак, на стрижку Виктории Бони. Это топчик трендовый.
Виктория Боня носила каре. Фото: соцсети Виктории Бони
Девушкам в возрасте все-таки идут укороченные варианты стрижек. Это придает моложавости. Ухоженные, красиво уложенные волосы придают одновременно и статусности, солидности. Красиво обрезаем, делаем четкую классную форму и все супер-пупер.
Также есть азиатские каскады, но я бы такой вариант рассматривала для молодежи. Но ни в коем случае не прибегаем к клише. Это всегда индивидуальные моменты. Та же самая история с короткими маллетами, обросшими шегги, такой полупикси полушегги обросший. Посмотрим на Лолиту Милявскую! Все прекрасно, стильно и это в тренде.
Лолита Милявская. Фото: Global Look Press
Лесенка из нулевых тоже в тренде. Это хороший вариант для девушек после 40 лет. Если есть недостатки на шее или подбородке, то в этом месте делаем срез волос и можно красиво класть на лицо пряди.
Old money — стиль богатой женщины, который придумал искусственный интеллект, не покидает трендовых позиций. Это густая шевелюра, классный объем. Мы говорим про женщин 40+, а значит должна быть статусность. Волосы могут быть подлиннее. Укороченные варианты с такой шевелюрой носила принцесса Диана», — поделилась эксперт.
Другие новости читайте в Telegram-канале «
Принцесса Диана. Фото: Global Look Press