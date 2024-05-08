Идеальный выбор для женщин старше 40: названы модные стрижки, которые будут в тренде летом

Весной настает момент, когда все готовятся к лету, и многие дамы решаются на стрижку. Когда возраст переваливает за цифру 40, стоит более тщательно подбирать прическу, чтобы смотреться наиболее выигрышно. Для Teleprogramma.pro стилист и колорист Любовь Фасхутинова рассказала, какие стрижки будут в тренде этим летом и какие из них подойдут женщинам старше 40 лет.

«Эта стрижка всегда в тренде, сейчас особенно и для девушек 40+ подходит. Речь идет про каре. Самым трендовым вариантом каре будет достаточно укороченное, до линии подбородка. Мы должны понимать, что кому-то нужная такая история, а кому-то нет. Все зависит от формы лица, от шеи, готовы ли мы таким образом показывать шею или мы все-таки сделаем эту линии по плечи.

Кому-то стоит сделать короткий боб. Но если мы говорим про тренды, это срез щеткой по линии подбородка без удлинений — идеально. Можете посмотреть на стрижку Ксении Собчак, на стрижку Виктории Бони. Это топчик трендовый.