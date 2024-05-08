Самые модные платья на выпускной-2024: стилист назвала пять актуальных вариантов

Уже скоро старшеклассники смогут отпраздновать окончание учебы в школе. В первый месяц лета проходят выпускные балы. Для девочек это особенное событие. Они с трепетом выбирают для себя образ по такому случаю. Многие начинают готовиться заранее, так как найти подходящий наряд бывает сложно. Стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова дала советы выпускницам и рассказала о последних трендах.

«Вариантов модных платьев очень много, важно выбрать то, которое подчеркнет внешность, фигуру и будет нравиться своей обладательнице», — заявила эксперт.

В моде следующие варианты:

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«Длина платья может быть любой: мини, миди, макси.

Если платье само по себе очень яркое, с обилием декора, то аксессуары можно выбрать нейтральные, базовые. Если платье однотонное, то я рекомендую добавить крупные акцентные украшения, интересную сумочку и босоножки с декором из страз или даже перьев.

Но не забывайте, что это школьный выпускной бал, а значит, было бы хорошо не делать стилистически тяжелый образ, а наоборот, подчеркнуть красоту и нежность юной девушки», — добавила Шабанова.