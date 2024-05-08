Самые модные платья на выпускной-2024: стилист назвала пять актуальных вариантов

Выпускной бал. Фото: Global Look Press

Стилист Виктория Шабанов призналась, что можно смело выбирать для выпускного не только пышные фасоны, но также платья с пайетками и перьями.

Уже скоро старшеклассники смогут отпраздновать окончание учебы в школе. В первый месяц лета проходят выпускные балы. Для девочек это особенное событие. Они с трепетом выбирают для себя образ по такому случаю. Многие начинают готовиться заранее, так как найти подходящий наряд бывает сложно. Стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова дала советы выпускницам и рассказала о последних трендах. 

«Вариантов модных платьев очень много, важно выбрать то, которое подчеркнет внешность, фигуру и будет нравиться своей обладательнице», — заявила эксперт. 

В моде следующие варианты:

  1. Платье в стиле «принцесса» с обилием фатиновых юбок и корсетом;
  2. Асимметричное платье;
  3. Платье-футляр с объемными рукавами;
  4. Платье из пайеток;
  5. Платье с декором из перьев.

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«Длина платья может быть любой: мини, миди, макси. 

Если платье само по себе очень яркое, с обилием декора, то аксессуары можно выбрать нейтральные, базовые. Если платье однотонное, то я рекомендую добавить крупные акцентные украшения, интересную сумочку и босоножки с декором из страз или даже перьев.

Но не забывайте, что это школьный выпускной бал, а значит, было бы хорошо не делать стилистически тяжелый образ, а наоборот, подчеркнуть красоту и нежность юной девушки», — добавила Шабанова.

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