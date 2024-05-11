«Антимодница недели» на красной дорожке: Волкова появилась с конструкцией на плече, а Судзиловская налепила рыб на платье

На этот раз мы отобрали для нашей рубрики самые экстравагантные наряды, в которых звездные дамы появились на красной дорожке закрытия Московского международного кинофестиваля. Оценил, мягко говоря, незаурядные аутфиты именитых див эксперт Teleprogramma.pro, стилист Руслан Громов.

Александра Киселева: протест против гламура

Актриса Александра Киселева предстала в образе, которые на красной дорожке демонстрируются крайне редко. Наряд вполне можно считать, как демарш против гламура.