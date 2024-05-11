«Антимодница недели» на красной дорожке: Волкова появилась с конструкцией на плече, а Судзиловская налепила рыб на платье

На этот раз мы отобрали для нашей рубрики самые экстравагантные наряды, в которых звездные дамы появились на красной дорожке закрытия Московского международного кинофестиваля. Оценил, мягко говоря, незаурядные аутфиты именитых див эксперт Teleprogramma.pro, стилист Руслан Громов.
Александра Киселева: протест против гламура
Актриса Александра Киселева предстала в образе, которые на красной дорожке демонстрируются крайне редко. Наряд вполне можно считать, как демарш против гламура.
Александра Киселева. Фото: пресс-служба
«Я в этом луке вижу некую свежесть, и может, отчасти, протест против идеальных и гламурных образов, которые повсеместно на коврах красного цвета. Мне пришелся по душе этот эксперимент. 10 баллов».
Белла Потемкина: из далекого прошлого
Дизайнер Белла Потемкина явно пыталась эпатировать публику, нарядившись в накидку с белыми розами, больше похожими на вспененный шампунь.
Белла Потемкина. Фото: пресс-служба
«Время и тренды меняются, а Белла Потемкина еще осталась в далеком прошлом. Образ мне не нравится, все это мы уже тысячи раз видели, эта красная дорожка достойна свежих идей и более продуманных аутфитов. 1 балл».
Екатерина Волкова: с конструкцией на плече
Актриса Екатерина Волкова тоже пыталась впечатлить публику. Это у нее получилось. Правда, впечатления эти назвать позитивными не получится.
Екатерина Волкова. Фото: пресс-служба
«Как-то не приходится испытывать эстетического удовольствия, взирая на наряд Екатерины Волковой. Без странной конструкции на плече, на мой взгляд, было бы гораздо лучше. Само платье, в целом, неплохое. 7 баллов».
Настасья Самбурская: прибавила возраста
Актрису Настасью Самбурскую в эту подборку мы добавили для красоты. Ею, и правда, можно любоваться. Правда, наш эксперт считает, что сначала нужно снять с Настасьи паричок.
Настасья Самбурская. Фото: пресс-служба
«Первое, что мне не нравится, так это ужасный парик, который очень прибавляет возраст Настасье Самбурской. Платье мне нравится. 9 баллов».
Олеся Судзиловская: все гениальное просто
Актриса Олеся Судзиловская своим пудровым платьем с аппликациями в виде рыбок как бы намекает, что всегда важно правильно расставлять акценты.
Олеся Судзиловская. Фото: пресс-служба
«Мне импонирует образ в целом. Это тот случай, когда все гениальное просто. Детали на платье в виде серых рыб особенно подкупают. 10 баллов».
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Подводим итоги
Первое место нашего баттла делят актрисы Олеся Судзиловская и Александра Киселева, на втором — Настасья Самбурская. Их луки признаны лучшими в этой подборке. Ну, а главной антимодницей недели становится дизайнер Белла Потемкина.
Руслан Громов. Фото: личный архив
Справка Teleprogramma.pro
Руслан Громов не только стилист, но еще и fashion-колумнист, и фото-продюсер. Работал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса.