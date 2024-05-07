Названы главные тренды маникюра на лето-2024: не только микрофренч и нюд

С наступлением тепла любой женщине хочется преображений, это касается и ногтей. Для Teleprogramma.pro о главных трендах в маникюре на предстоящее лето рассказала подолог и основатель школы-студии маникюра «Бриллиант» Екатерина Сапожникова.

«Конечно же, для настоящей леди красота должна проявляться во всем: от макушки до кончиков пальцев — поэтому маникюр уже давно стал неотъемлемой частью образа. Я всегда говорю, что в моде то, что вы чувствуете. Вот как вам хочется, так и проявляйте себя на ноготочках. Но для тех, кто следит за тенденциями показов, я расскажу что нам диктуют в этом году модные дизайнеры», — отметила эксперт.

1. Продолжает набирать обороты так называемый голый маникюр. Для тех, кто не хочет ходить без покрытия, можно прорисовать лунку молочным оттенком и перекрыть почти прозрачным гель-лаком с оттенком здоровой ногтевой пластины.

2. Также микрофренч пока не сдает позиции, он может быть не обязательно белым, но и цветным.