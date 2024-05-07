Названы главные тренды маникюра на лето-2024: не только микрофренч и нюд

С наступлением тепла любой женщине хочется преображений, это касается и ногтей. Для Teleprogramma.pro о главных трендах в маникюре на предстоящее лето рассказала подолог и основатель школы-студии маникюра «Бриллиант» Екатерина Сапожникова.
«Конечно же, для настоящей леди красота должна проявляться во всем: от макушки до кончиков пальцев — поэтому маникюр уже давно стал неотъемлемой частью образа. Я всегда говорю, что в моде то, что вы чувствуете. Вот как вам хочется, так и проявляйте себя на ноготочках. Но для тех, кто следит за тенденциями показов, я расскажу что нам диктуют в этом году модные дизайнеры», — отметила эксперт.
1. Продолжает набирать обороты так называемый голый маникюр. Для тех, кто не хочет ходить без покрытия, можно прорисовать лунку молочным оттенком и перекрыть почти прозрачным гель-лаком с оттенком здоровой ногтевой пластины.
2. Также микрофренч пока не сдает позиции, он может быть не обязательно белым, но и цветным.
Лаконичный дизайн. Фото: личных архив Екатерины Сапожниковой
3. «Шелковый кошачий глаз» заполонил социальные сети. Он надолго пришел к нам из Кореи.
4. Нюд и красный всегда актуальны и не зависят от сезона и моды. Это нестареющая классика.
5. Что касается цветочков, сейчас стало актуально сочетать прорисовку цветов, например, акварелью, но при этом добавлять современные акценты: абстракцию, фольгу, какие-то геометрические фигуры.
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Яркий и необычный дизайн. Фото: личных архив Екатерины Сапожниковой
7. Цвета нежные, пастельные, но можно поиграть и добавить более глубокие оттенки. Очень круто смотрится «градиент».
8. Отдельного внимания заслуживает очень актуальный 3D-дизайн на ногтях. Вот тут есть где разгуляться. От мимимишных розовых фигурок до агрессивных металлических крестов в рокерском стиле. Объем вернулся, не бойтесь экспериментировать, любая ваша идея будет вызывать восторг у окружающих. Будьте самими собой. Только вы сами знаете, какой маникюр подойдет именно вам, а ваш мастер поддержит любую вашу идею.
«Основными цветами сезона стали персиковый, фисташковый, голубой, ярко-желтый, лавандовый, «металлик». А еще среди дизайнерских показов особенно выделился винно-коричневый оттенок. Думаю, черешневый гель-лак идеально подчеркнет такой образ», — добавила Сапожникова.
Маникюр нужно выбирать под свой стиль. Фото: личных архив Екатерины Сапожниковой