В крестьянском стиле, сафари и пэчворк: какие платья стоит носить в офисе летом, чтобы выглядеть модно

С приближением лета многие девушки обновляют гардероб. Даже на работу порой хочется одеться броско, но нужно учитывать ряд нюансов, чтобы не нарушить дресс-код. Какие платья все же можно носить в офисе, какие фасоны в тренде и как сделать образ удачным, для Teleprogramma.pro рассказала стилист-имиджмейкер
«Если говорить о платье, то смотря куда его носить! Если это городское жаркое лето и городская среда, то для офиса я бы выбирала платья не явно открытые, а несколько прикрытые. Это могут быть платья в стиле сафари с рубашечным воротником, с погонами и, может быть, с планками, с накладными карманами — это интересно, красиво, и это относительно строго.
Льняные платья смотрятся более упрощенно. Если это натуральный лен, то он склонен к деформации в офисной среде. Это не очень комфортно. Его лучше использовать в бохо-стиле. Если это платье платья из смесовые ткани, искусственные, то тогда это уже будет более приемлемо для офисной жизни. Конечно, лучше использовать полуприлегающий силуэт или там, А-силуэт, более свободный. Тогда в нем не так жарко, оно не так прилипает, и потоотделение незаметно, если оно присутствует у человека.
Платье с открытыми руками и воротником. Фото: freepik.com
А вот платья-ярусы сегодня популярны, в том числе, если это на женственной фигуре, крестьянский стиль популярный. Есть материал сегодня — тенсел, он очень гигроскопичен, практичен, костюмы и платья из него приветствуются.
Плюс искусственный шифон тоже с добавлением хэбэшной нитки, но он струящийся, очень летящий, многообразие фасонов позволяет его носить по-разному с помощью каких-то разных декорированных элементов. Сегодня очень популярны платья с орнаментом лео, орнаментом жирафов, орнаментом стиля сафари или стиля Сахары, джунглей, пальмы. Но я бы это больше использовала для городской среды, а в офис я бы это не носила.
Шифоновое платье. Фото: freepik.com
Ну и, соответственно, есть, конечно, платье для отдыха. Если мы говорим об отдыхе, то тогда все что угодно. Сарафаны на завязках, сегодня очень популярны сарафаны имитации «двойка». Внутри якобы сарафан, сверху накидка или так оно и есть на самом деле. Бывает внутри вшитые, не вшитые. Платья-ярусы, платья с переходом цвета амбре тоже очень эффектны, особенно в тех городах и регионах, где жарко, где хорошая погода. Все это можно смело носить.
Нам необходимо подбирать правильную грамотную обувь под тот или иной наряд, чтобы все это вместе звучало, создавало комплект, чтобы вам это подходило, не стесняло движений. Опять же короткие платья тоже популярны. Правильно выбранный орнамент тоже очень важная тема, потому что он может вас как стройнить, так и делать более объемной. Ярусы, которые сегодня очень популярные, тоже нужно смотреть, кому эти ярусы идут.
Платья из поплина однотонные тоже приветствуются, носятся хорошо, создают такой эффект строгости. Платья асимметричные, имеется ввиду рисунок асимметричный. Или сегодня платья очень много делают разной длины. Полы у этого платья собирают в интересный креативный цветок или делают какие-то шнурки по бокам, тем самым можно регулировать и длину, и фасон.
Платье с жакетом. Фото: freepik.com
Вечерние платья, у них такие фасоны, которые вы можете с помощью аксессуарной группы выводить в вечерние. По-моему, это тоже самые актуальные, а мы это можем добиться именно благодаря ткани. То есть шелковистые легкие ткани, воздушные, в лето будут актуальны. Их можно и с пиджаком надеть, их можно носить и на вечеринку благодаря вечерней обуви и, допустим, какой-то праздничной сумке-клатч.
Сегодня платья с орнаментом нереально популярны. Платья, отделанные шифоном с интересной полочкой крестьянского стиля, в стиле печворк, то есть с воротниками большими, тоже как однотонными, так и наоборот, в орнаменте. Эти воротники тоже популярны. Богатый ассортимент платьев, которые можете выбрать сегодня на любой вкус, цвет и фасон», — поделилась эксперт.
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