В крестьянском стиле, сафари и пэчворк: какие платья стоит носить в офисе летом, чтобы выглядеть модно

С приближением лета многие девушки обновляют гардероб. Даже на работу порой хочется одеться броско, но нужно учитывать ряд нюансов, чтобы не нарушить дресс-код. Какие платья все же можно носить в офисе, какие фасоны в тренде и как сделать образ удачным, для Teleprogramma.pro рассказала стилист-имиджмейкер Наталья Темиралиева.

«Если говорить о платье, то смотря куда его носить! Если это городское жаркое лето и городская среда, то для офиса я бы выбирала платья не явно открытые, а несколько прикрытые. Это могут быть платья в стиле сафари с рубашечным воротником, с погонами и, может быть, с планками, с накладными карманами — это интересно, красиво, и это относительно строго.

Льняные платья смотрятся более упрощенно. Если это натуральный лен, то он склонен к деформации в офисной среде. Это не очень комфортно. Его лучше использовать в бохо-стиле. Если это платье платья из смесовые ткани, искусственные, то тогда это уже будет более приемлемо для офисной жизни. Конечно, лучше использовать полуприлегающий силуэт или там, А-силуэт, более свободный. Тогда в нем не так жарко, оно не так прилипает, и потоотделение незаметно, если оно присутствует у человека.