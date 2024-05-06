Важно выбрать не только купальник: стилист рассказала, как стать самой модной девушкой на пляже

Каждый год лето становится временем, когда начинаются отпуска. И даже жители больших городов находят время, чтобы покупаться и позагорать. Для девушек важно, чтобы у них был актуальный купальник, так как на пляж нужно идти именно в нем.
Важно не только подбирать бикини по типу фигуры, чтобы скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства. Также стоит обращать внимание на тренды, чтобы не выглядеть старомодно. Для Teleprogramma.pro рассказала о модных тенденциях стилист-имиджмейкер Наталья Темиралиев.
«Купальники сегодня в моде разные: со множеством прорезей, с дырками, плетениями, рюшами. Также в тренде орнаменты: тропический рисунок, леопардовый принт, геометрия, полоска, горошек. Все это приветствуется. Выбирать купальник нужно в зависимости от того, какой у вас отдых — загородный, пляжный или на яхте.
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Мария Горбань выбирает купальники с узором. Фото: соцсети Марии Горбань
Также важно подбирать и другие атрибуты пляжной жизни. Кроме купальника, можно подобрать шляпку, бандану, парео, вязаные кольчуги, платья. Бывают еще и пляжные вечеринки, когда пляжную одежду надевают поверх купальника.
Тут можно выбрать легкий сарафан. Может присутствовать цветочный принт, пэчворк, вязаные купальники, сделанные вручную. Очень популярны купальники из льна или соломы. Ажурные вязки также в топе. Может быть купальник в клубничку или с авангардным рисунком.
Ольга Бузова носит плажные наряды. Фото: соцсети Ольги Бузовой
Однотонные купальники тоже очень популярные. Выбираем их под цвет кожи, чтобы выигрышно подчеркивать. На загорелой коже выигрышно будут смотреться в том числе и яркие купальники. Я, конечно, всегда выбирала под идею, под стиль, плюс подбирала пляжные аксессуары. Красиво будут смотреться пластиковые кольца-браслеты. Также всевозможные ракушки, фенечки. Это все в целом создаст красивый ансамбль для отдыхающих.
Купальники выбираем подходящие для нашей фигуры, чтобы ее выигрышно подчеркивать. Все самые лучшие стороны фигуры показываем. А все что хочется прикрыть, грамотно маскируем благодаря правильно подобранным деталям купальника. Купальники есть для того, чтобы загорать, намазавшись маслом. Они могут быть не такими дорогими и красивыми. А вот загар стоит демонстрировать в роскошных купальниках, дорогих, расшитыми стразами, к примеру», — поделилась эксперт.
Ксения Бородина не только носит аксессуары на пляже, но и выбирает бикини с высокой талией. Фото: соцсети Ксении Бородиной