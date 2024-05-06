Важно выбрать не только купальник: стилист рассказала, как стать самой модной девушкой на пляже

Каждый год лето становится временем, когда начинаются отпуска. И даже жители больших городов находят время, чтобы покупаться и позагорать. Для девушек важно, чтобы у них был актуальный купальник, так как на пляж нужно идти именно в нем.

Важно не только подбирать бикини по типу фигуры, чтобы скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства. Также стоит обращать внимание на тренды, чтобы не выглядеть старомодно. Для Teleprogramma.pro рассказала о модных тенденциях стилист-имиджмейкер Наталья Темиралиев.

«Купальники сегодня в моде разные: со множеством прорезей, с дырками, плетениями, рюшами. Также в тренде орнаменты: тропический рисунок, леопардовый принт, геометрия, полоска, горошек. Все это приветствуется. Выбирать купальник нужно в зависимости от того, какой у вас отдых — загородный, пляжный или на яхте.

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