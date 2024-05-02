В этом сезоне надеваем все джинсовое: самые модные вариации одежды из денима для сезона-2024

В этом сезоне в моде total denim — стиль, при котором весь образ состоит из джинсовой одежды. Об этом рассказала стилист Наталья Темиралиева сайту Teleprogramma.pro. По ее словам, такие комплекты могут включать в себя джинсы, рубашку, пальто или комбинезоны.

«Тотальные джинсовые капсулы могут включать джинсы, рубашку, сверху пальто. Или это могут быть готовые комбинезоны, эти коллекции сейчас продаются. Деним сезона-2024 представлен в различных вариантах: от однотонных, ярко выкрашенных, до более приглушенных оттенков. Он может быть тонким, облегченным, со стрейчем или же тяжелым, похожим на оригинальную джинсовую ткань», — рассказала Темиралиева.

Стоит отметить, что деним может сыграть злую шутку с фигурой своего владельца. Выворотка на темном фоне может добавить объем, как и светлое пятно от светлой выворотки. Визуально расширить бедра способны также карманы.

Однако вертикальные ансамбли, такие как джинсовая куртка с джинсовыми брюками, способны сделать образ более стройным, подчеркнула модный эксперт.

«Головные уборы из денима тоже популярны — джинсовые кепки, кепи, панамы, шляпки, всевозможные банданы. Почему нет?» — заметила Наталья Темиралиева.

Впрочем, деним — не единственный тренд сезона. Вельвет или бархат также в моде, причем как в мелком, так и в крупном варианте — платья, жакеты. Пэчворк, или лоскутное шитье, — не менее актуальны.

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