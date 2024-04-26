Утяшева в оверсайзе, а Рудковская вся в коже: 6 модных образов для прогулок от звезд

Весной погода капризничает - то радует почти летней жарой, то пугает дождем и мокрым снегом. Вместе со звездами мы подобрали 6 модных образов для прогулок в разную погоду.
Фото: t.me/utiashevaliasan
Ляйсан Утяшева демонстрирует оверсайз-защиту глаз от ультрафиолета - очки с цветными полупрозрачными линзами. Очки футуристичных форм - новая забава дизайнеров на весну и лето. Можно выбирать линзы и оправу таких оттенков, чтобы они перекликались с одеждой. Такие очки - яркий аксессуар, который может быть главным акцентом образа. На телеведущей пиджак с солидными плечами - актуальный привет из 80-х. Утепленный жакет с объемными плечами, как и прическа Утяшевой, стилизован под вернувшиеся к нам тренды прошлого века.
Фото: t.me/ekaterinavolkovaactress
Екатерина Волкова напоминает, что без зонта из дома лучше не выходить. Пальто такой длины, как у актрисы, трудно назвать практичным, но смотрятся эти изделия дорого и эффектно. Мода на длинное пальто не проходит - классика жанра на долгие годы.
Фото: t.me/mamashavagashi
Татьяна Брухунова элегантно подчеркивает, что она не только мама «двух ангелочков» и жена народного артиста Евгения Петросяна. Но еще и директор Театра миниатюр имени супруга. На Татьяне идеальный костюм из шерсти на весну для деловой модницы - приталенный укороченный утепленный жакет и юбка годе. Пышную юбку нужно сочетать с узким верхом: приталенными рубашками и пиджаками, облегающими свитерами и лонгсливами. Такой силуэт стилисты называют теперь идеальным.
Фото: t.me/doveoftheworld
Яна Рудковская пришла на ужин в ресторан вся в коже. Косуха не выходит из моды. Она может быть до бедер или до талии, с грубыми или спущенными плечами, однотонная или принтованная. Лаконичный дизайн позволяет стилизовать такую куртку с самой разной одеждой - от платьев до джинсов.
Фото: t.me/byzovahouse
Ольга Бузова цветет как майская роза - выглядит свежо, наряжается модно. Рубашки, платья и жакеты, декорированные огромными цветами, - нарядный и модный вариант одежды. Такой цветок можно сшить самостоятельно или купить и прикрепить на любимый свитер или блузку. И тогда модная черно-белая зебра не будет выглядеть скучно. Артистка Бузова умело манипулирует этим классическим сочетанием цветов - берем на заметку.
Фото: t.me/singer_JASMIN
Жасмин примерила очки еще одной актуальной формы. Узкие очки в овальных или прямоугольных оправах, а также модели с приподнятыми уголками дополнят практически любой образ. Певица, спасаясь от прохладного весеннего ветра, утеплилась по-модному: яркое шерстяное пальто, сапоги-чулки, платье из хлопка с геометрическим принтом - он всегда хоть немного, но стройнит.
Топ-5 модных цветовых сочетаний на весну-2024
Красный и серый (или коричневый)
Нежно-розовый и насыщенный красный
Зеленый и фиолетовый (или белый)
Желтый и кремовый
Голубой и черный