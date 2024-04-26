Утяшева в оверсайзе, а Рудковская вся в коже: 6 модных образов для прогулок от звезд

Ляйсан Утяшева демонстрирует оверсайз-защиту глаз от ультрафиолета - очки с цветными полупрозрачными линзами. Очки футуристичных форм - новая забава дизайнеров на весну и лето. Можно выбирать линзы и оправу таких оттенков, чтобы они перекликались с одеждой. Такие очки - яркий аксессуар, который может быть главным акцентом образа. На телеведущей пиджак с солидными плечами - актуальный привет из 80-х. Утепленный жакет с объемными плечами, как и прическа Утяшевой, стилизован под вернувшиеся к нам тренды прошлого века.