Стилист Громов о нарядах Яны Рудковской: «Дружба с Киркоровым оставила след в ее гардеробной»

«Вещи с таким вычурным лого говорят о безвкусии их владельца. Часто за большими брендами люди стремятся скрыть свою некомпетентность в вопросе моды и стиля. Им кажется, что можно пустить пыль в глаза, и все подумают, что ты очень стильная, но нет, это так не работает. Чувство стиля невозможно купить, редко удается ему обучиться, это дар, которого у Яны, по всей вероятности, нет. Думаю, основательница бренда была бы против, чтобы ее детище так опошляли. Откровенно говоря, то, что надето на Яне, не выглядит даже дорого, не говоря уже про стиль и моду», — отметил эксперт.