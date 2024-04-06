Стилист Громов о нарядах Яны Рудковской: «Дружба с Киркоровым оставила след в ее гардеробной»

Стилист Руслан Громов по просьбе Teleprogramma.pro оценил последние наряды музыкального продюсера Яны Рудковской. Он отметил, что у Рудковской хорошая фигура, но она не всегда умело подбирает вещи, хотя, несомненно, иногда может выглядеть стильно и дорого.
Яна Рудковская в одежде, обуви и с сумочкой от Chanel. Фото: соцсети Яны Рудковской
«Вещи с таким вычурным лого говорят о безвкусии их владельца. Часто за большими брендами люди стремятся скрыть свою некомпетентность в вопросе моды и стиля. Им кажется, что можно пустить пыль в глаза, и все подумают, что ты очень стильная, но нет, это так не работает. Чувство стиля невозможно купить, редко удается ему обучиться, это дар, которого у Яны, по всей вероятности, нет. Думаю, основательница бренда была бы против, чтобы ее детище так опошляли. Откровенно говоря, то, что надето на Яне, не выглядит даже дорого, не говоря уже про стиль и моду», — отметил эксперт.
Яна Рудковская в черном мини-платье. Фото: соцсети Яны Рудковской
«У Яны красивые ноги, это отрицать невозможно, но носить экстремальное мини в 49 лет — это моветон как минимум. То, что может надеть девочка в 15 лет, будет странно смотреться на взрослой женщине. Я ни в коем случаи не умаляю женской харизмы и привлекательности Яны, она в замечательной форме, но одеваться уместно и соответствовать своему возрасту все-таки необходимо», — заявил стилист.
Яна Рудковская в дорогом роскошном платье со стразами. Фото: Global Look Press
«Это, конечно, роскошь на грани фантастики, неистовое желание продемонстрировать свой достаток преобладает над тем, чтобы выглядеть стильно и актуально. Дружба с Киркоровым не могла не оставить свой след в гардеробной Рудковской. В таком наряде можно заявиться только на новогодний маскарад или на цыганскую вечеринку», — считает Громов.
Яна Рудковская в приталенном длинном сером платье с блестками. Фото: соцсети Яны Рудковской
«Этот образ мне нравится, это про то, что сиять можно по-разному. Можно блестеть так, что вырви глаз, а можно, чтобы все выглядело деликатно. Подозреваю, что над образом поработал стилист, я вижу четкую концепцию, это тот случай, когда можно выглядеть стильно и дорого. Хотя и тут я вижу некоторые минусы. Платье не подходит Рудковской по длине, оно предназначено для модели чуть выше ростом. Перебор с украшениями: на одной руке крупный браслет, а на другой часы, нужно было оставить что-то одно», — подчеркнул эксперт.
Яна Рудковская в коротком платье с узорами, голубом жакете и балетках. Фото: соцсети Яны Рудковской
«Из крайности в крайность, контрасты неимоверные. Я бы не рекомендовал Яне аляпистые и узорчатые вещи, куда лучше однотонные модели. Все эти стрекозиные мотивы явно ей не подходят, подчеркивают возраст и придают тривиальности», — пояснил Руслан Громов.