«Модница недели» на красной дорожке: Бузова вдохновилась «Оскаром», а Лолита облачилась в наряд жены мафиози

«Хорошо, когда в костюме отражается музыкальное направление, это подчеркивает ситуационность образа. У Ани Лорак с этим все хорошо. Я вижу отсыл к поп-культуре в ее костюме. Это черная косуха, мини-юбка – это рок, это поп-рок, металл. Очень многие альтернативные музыканты в своих образах использовали кожу, агрессивные элементы одежды. И здесь это хорошо читается. Поэтому с точки зрения уместности здесь, однозначно, попадание.

С точки зрения трендовости – тоже. Сегодня на подиумах мы видим очень много отсылов к панк-культуре. Если мы посмотрим последний показ Версачче, он вообще полностью был вдохновлен панк-культурой. И у других элитарных Модных домов мы эту эстетику прослеживаем. С точки зрения того, насколько образ подходит Ани Лорак. Мне кажется, он хорош. Но у меня есть подозрения, что он хорош именно на фотографии и при определенном позинге. Почему? Потому что кожа достаточно грубая, пропорции костюма немножечко смещены, делают фигуру квадратной и тяжеловесной. Это хорошо смотрится на высоких и худеньких девушках. Насколько я помню, Ани Лорак – девушка невысокая, могу предположить, что в движении этот костюм смотрится не так эффектно, как на фото.

Мне нравится лаконичная укладка и очень сдержанный, при этом немного гранжевый макияж. Образ дополнен массивным, барочным колье. И это тренд сегодняшнего дня, украшения становятся очень вычурными. И как раз сочетание грубой кожи, металлических заклепок и барочных украшений – это очень интересная эстетика. 10 баллов».

Анна Асти: в эстетике 90-х

Анна Асти выбрала наряд в минималистичном стиле, который прекрасен, если речь не идет о музыкальной премии.