«Модница недели» на красной дорожке: Бузова вдохновилась «Оскаром», а Лолита облачилась в наряд жены мафиози

Наряды звезд на красных дорожках всегда интересно поразглядывать. На этот раз под модный прицел попали знаменитости, отметившиеся на церемонии вручения музыкальной премии «Виктория». Помогает разобраться в том, насколько уместно, трендово и органично для них оделись представители российского шоу-бизнеса эксперт Teleprogramma.pro, стилист, культуролог моды Надя Иванова.
«Музыкальная премия – это не «Оскар», не театральная и не кинопремия. Музыкальная премия всегда требует более эпатажных, более ярких образов, может быть, даже более кринжовых», - отметила Надя Иванова.
Ани Лорак: грубая кожа и барочные украшения
Ани Лорак на красной дорожке премии «Виктория» появилась, затянутая в кожу и ремни. И… стала лучшей, по крайней мере, в нашей подборке.
Ани Лорак. Фото: пресс-служба
«Хорошо, когда в костюме отражается музыкальное направление, это подчеркивает ситуационность образа. У Ани Лорак с этим все хорошо. Я вижу отсыл к поп-культуре в ее костюме. Это черная косуха, мини-юбка – это рок, это поп-рок, металл. Очень многие альтернативные музыканты в своих образах использовали кожу, агрессивные элементы одежды. И здесь это хорошо читается. Поэтому с точки зрения уместности здесь, однозначно, попадание.
С точки зрения трендовости – тоже. Сегодня на подиумах мы видим очень много отсылов к панк-культуре. Если мы посмотрим последний показ Версачче, он вообще полностью был вдохновлен панк-культурой. И у других элитарных Модных домов мы эту эстетику прослеживаем.
С точки зрения того, насколько образ подходит Ани Лорак. Мне кажется, он хорош. Но у меня есть подозрения, что он хорош именно на фотографии и при определенном позинге. Почему? Потому что кожа достаточно грубая, пропорции костюма немножечко смещены, делают фигуру квадратной и тяжеловесной. Это хорошо смотрится на высоких и худеньких девушках. Насколько я помню, Ани Лорак – девушка невысокая, могу предположить, что в движении этот костюм смотрится не так эффектно, как на фото.
Мне нравится лаконичная укладка и очень сдержанный, при этом немного гранжевый макияж. Образ дополнен массивным, барочным колье. И это тренд сегодняшнего дня, украшения становятся очень вычурными. И как раз сочетание грубой кожи, металлических заклепок и барочных украшений – это очень интересная эстетика. 10 баллов».
Анна Асти: в эстетике 90-х
Анна Асти выбрала наряд в минималистичном стиле, который прекрасен, если речь не идет о музыкальной премии.
Анна Асти. Фото: пресс-служба
«В костюме Анны Асти я вижу отсыл к эстетике 90-х. Это гламурный минимализм, который характерен для этой эпохи. Сегодня на волне моды на 90-е этот стиль более, чем допустим.
Черно-белое сочетание всегда беспроигрышно, с одной стороны. С другой, может создать эффект офисного работника. Но так, как мы видим топ, расшитый бисером или стеклярусом, юбку, которая декорирована складками-волнами, создается отсыл к декоративности, так что, офисной эстетики нет.
В образе не хватает массивных украшений, даже при том, что наряд в эстетике минимализма. Если бы я этот образ увидела на театральной премьере или арт-выставке, у меня бы не было вопросов, но, когда мы говорим о музыкальной премии, образ должен быть более эпатажным.
Если бы здесь были массивные серьги, либо браслеты на обе руки в стиле Клеопатры, например, образ смотрелся бы более провокационно.
То есть, минимализм – это стиль не для красных дорожек. Он всегда на камере проигрывает. И это уже много раз подтверждалось голливудскими звездами. 9 баллов».
Ольга Бузова: «попахивает» старым Голливудом
Телеведущая Ольга Бузова продемонстрировала, как можно совершить модный промах, выбрав даже беспроигрышную классику.
Ольга Бузова. Фото: пресс-служба
«Глядя на Ольгу Бузову, у меня создается ощущение, что ее стилисты вдохновились последним «Оскаром». Потому что это платье походит на наряд для кинопремий, бала, для более вычурного мероприятия. Но, с другой стороны, почему бы и на музыкальную премию так не вырядиться.
Вечерняя классика – черное платье в пол, «попахивает» старым Голливудом. Этот стиль хорошо смотрится на красных дорожках, и звезды Голливуда это прекрасно знают.
Платье корсетного типа, с открытыми плечами или на тонких лямках, с широким подолом в стиле нью-лук. Это классика, здесь ошибиться трудно. Но стилисты прогадали с размером. У меня ощущение, что платье Ольге Бузовой велико. Подол валяется по полу, у девушки некрасиво выпирает животик.
«Рукава бухгалтера» какие-то бесформенные и плохо смотрятся на красной дорожке, руки выглядят как будто обрубленными. 7 баллов».
Лолита Милявская: жена мафиози
Певица Лолита Милявская в наряде короткого тренда, который выглядел бы роскошно, если бы не досадные нюансы.
Лолита Милявская. Фото: пресс-служба
«Топ и юбка телесного оттенка, сверху шубка. Сейчас есть такой тренд коры, короткий тренд «жена мафиози». Роскошный стиль, меха, платья в пол, телесные оттенки, леопарды. Мне кажется, что стилисты Лолиты Милявской попытались поиграть в эту игру.
Что им здесь не удалось, так это работа как раз с бежевыми оттенками. С одной стороны, есть утверждение, что бежевые оттенки подходят всем. В действительности, цвет кожи, как он может кому-то не подходить.
С другой стороны, с бежевым надо работать очень деликатно. Разница юбки и топа бросается в глаза и создает некрасивый диссонанс. Топ серого оттенка на фоне персиковой юбки смотрится грязноватым, наряду не хватает контрастности. Если мы подбираем оттенки любые, контрастность должна либо очень хорошо прочитываться взглядом, либо ее не должно быть вообще. А этот диссонанс делает картинку не такой чистой и красивой.
Плюс бежевые вещи, а судя по картинке, это вещи из тонкого трикотажа, требуют корректирующее белье. «Валик» над талией смотрится как-то совсем некрасиво. В корректирующем боди было бы более гармонично. Для меня это провал, ошибки серьезные. 6 баллов».
Филипп Киркоров: феерические метаморфозы
Филипп Киркоров в последнее время на публике предстает в сдержанных, на сколько это возможно, образах. Иногда может показаться, что это не Филипп Киркоров. Но это он!
Филипп Киркоров и экс-участница «Дома-2» Марго Овсянникова. Фото: пресс-служба
«С Филиппом Киркоровым произошли феерические метаморфозы после вечеринки Насти Ивлеевой. Сейчас он, действительно, все чаще появляется в брючных костюмах.
Этот белый костюмчик… не могу сказать, что он как-то невероятно хорош или невероятно плох. Мне кажется, что брюки Филиппу Киркорову немного маловаты в паху, есть какие-то некрасивые складочки.
Сочетание белого с черным – это классика. Здесь опять же сделан акцент на сочетании классического пиджака и байкерских перчаток – это тоже вызов, который Филипп Бедросович может себе сейчас позволить.
Очень приличная прическа, деликатная бородка, очки, инкрустированные стразами. Но все минимально, сочетаемо, может, несколько пресновато для красной дорожки. И есть ощущение, что это не Филипп Киркоров, что ему самому в этом не очень комфортно. 9 баллов».
Подводим итоги
Первое место нашего модного баттла занимает Ани Лорак. Второе поделили Анна Асти и Филипп Киркоров, третье у Ольги Бузовой.
Стилист Надя Иванова. Фото: личный архив
Справка Teleprogramma.pro
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет культурологии моды Санкт-Петербургского университета культуры и искусства. Опыт в фэшн-сфере — 19 лет.
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