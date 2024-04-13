«Модница недели» на шоу «Маска»: певица Валерия в костюме в стиле «вырви глаз» и Регина Тодоренко в доспехах

Конечно, на шоу «Маска» хочется разглядывать не только сами Маски, но и тех, кто раскрывает их в каждом эфире. Сегодня под модным прицелом две судьи проекта НТВ – певица Валерия и Регина Тодоренко. Чьи образы более удачны, разбираемся вместе с экспертом в области моды, культуры и искусства Еленой Шериповой.
Певица Валерия
Певицу Валерию многие модные эксперты называют иконой стиля, хваля ее вкус, умение одеваться в соответствии с тенденциями, возрастом и другими нюансами. Но на этот раз что-то пошло не так.
Наряд в стиле «вырви глаз»
«Неоново-зеленый костюм Валерии сам по себе смотрится неплохо, но в сочетании с таким количеством серебра и блеска – явный перебор. Костюм и без того «вырви глаз», так что стоило под него подобрать что-то более нейтральное, например, топ и туфли черного или белого цвета, а массивные украшения заменить на более скромные. 6 баллов».
С ярким акцентом
«Второй образ Валерии стал самым удачным в нашей подборке. Мини-платье, расшитое бисером и стеклярусом, идеально сидит и демонстрирует прекрасную форму певицы. Единственное, что здесь смущает – это щедрая отделка манжетов перьями, которая не совсем гармонично дополняет этот наряд. Без какого-нибудь яркого акцента платье выглядело бы скучным, но перебарщивать все же не стоило, достаточно было украсить подол и манжеты более скромными по объему перышками. 8 баллов».
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко на протяжении всех сезонов «Маски» демонстрирует эксцентричные образы. Но не всякий раз это точное попадание. Периодически случаются провалы.
В эстетике ар-деко
«Платье глубокого синего цвета с цветочной аппликацией, дополненное головным убором и перчатками в тон, смотрится загадочно и очень идет Регине Тодоренко. Образ, вдохновленный эстетикой ар-деко, смотрится свежо и театрально. Возможно, стоило добавить визуального интереса, заменив аксессуары на более контрастные, например – пурпурные перчатки, но в целом придраться не к чему. 8 баллов».
Полный провал
«Наряд в металлических оттенках, напоминающий доспехи – полный провал. Задумка интересная, вдохновленная громкими коллекциями дома Schiaparelli, но реализация – ужасная. Разноцветными пайетками вышитый на топе силуэт выполнен настолько грубо, что Регина в нем похожа на бодибилдершу. По всей видимости, предполагалось, что в этом наряде телеведущая предстанет в образе греческой богини, но результат получился противоположный – изящество фигуры и женственные изгибы искажены. Не выдерживает критики и наспех задрапированная юбка из тонкого, мятого, грубо отделанного материала, которая никак не сочетается с верхом. И совсем непонятна задумка с петлями, щедро пришитыми к рукавам – это абсолютно лишнее. 5 баллов».
Подводим итоги
С минимальным «перевесом» в один балл в нашем модном баттле победу одерживает певица Валерия. Два ее образа в сумме набрали 14 баллов, у нарядов Регины Тодоренко – 13 баллов.
Елена Шерипова. Фото: личный архив
Справка Teleprogramma.pro
Елена Шерипова - эксперт в области моды и культуры, президент культурного центра «Союз моды и театра» и издатель журнала Vmode. Изучала историю моды в Школе Александра Васильева, обучалась этикету и хорошим манерам в Международной Школе этикета (International School of Etiquette, ISE) Лоры Эванс. Десять лет работала моделью, в том числе, в Китае и Франции.
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