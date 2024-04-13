«Модница недели» на шоу «Маска»: певица Валерия в костюме в стиле «вырви глаз» и Регина Тодоренко в доспехах

Конечно, на шоу «Маска» хочется разглядывать не только сами Маски, но и тех, кто раскрывает их в каждом эфире. Сегодня под модным прицелом две судьи проекта НТВ – певица Валерия и Регина Тодоренко. Чьи образы более удачны, разбираемся вместе с экспертом в области моды, культуры и искусства Еленой Шериповой.

Певица Валерия

Певицу Валерию многие модные эксперты называют иконой стиля, хваля ее вкус, умение одеваться в соответствии с тенденциями, возрастом и другими нюансами. Но на этот раз что-то пошло не так.

Наряд в стиле «вырви глаз»