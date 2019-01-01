и зимой, и летом

Минувшие Олимпийские игры сделали Сочи курортом мирового значения. Благодаря уникальному географическому положению, здесь можно отлично отдохнуть в любое время года. Причем не только на море, но и в горах. По-настоящему неожиданным для меня оказался факт, что теперь в горах Сочи ждут не только горнолыжников. Выяснилось, что расположенные здесь курорты активно работают и летом. Причем, в это время здесь даже интереснее. Чем же сейчас можно заняться в горах? По итогам изучения имеющихся предложений, различных программ отдыха мне стало понятно, что возможности курорта «Роза Хутор» вполне совпадают с нашими представлениями о прекрасном.

«Роза Хутор», занимающий три уровня — Роза Долина (560 м), Горная Олимпийская деревня (1170 м) и Роза Пик (2320 м) — расположен в долине реки Мзымта, у подножия Главного Кавказского хребта. Добраться до него совсем несложно, учитывая, что ни визы, ни долгие перелеты вам не понадобятся. На поезде или самолете нужно доехать до Адлера (с ним курорт связан железнодорожной веткой, по которой бегает поезд «Ласточка»); от аэропорта можно добраться на автомобиле минут за 30 или воспользоваться рейсовыми автобусами, которые идут от вокзала до курорта с остановкой в аэропорту, или от Олимпийского парка в Адлере.