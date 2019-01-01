Не знаю, как у других отдыхающих, но у автора этих строк ежегодный выбор места для отпуска всей семьей — один из самых больших стрессов, ведь нужно не только выслушать бесконечные хочу и не хочу от своей второй половины, а также сына-подростка и дочери — школьницы младших классов, но и подобрать место, где будет интересно всем. После того, как семейство отвергло все популярные направления пляжного отдыха, я без особого энтузиазма решила изучить курортные возможности Краснодарского края, и с большим удивлением для себя поняла, что запросам каждого их членов нашей семьи отвечает... сочинский курорт «Роза Хутор».
Минувшие Олимпийские игры сделали Сочи курортом мирового значения. Благодаря уникальному географическому положению, здесь можно отлично отдохнуть в любое время года. Причем не только на море, но и в горах. По-настоящему неожиданным для меня оказался факт, что теперь в горах Сочи ждут не только горнолыжников. Выяснилось, что расположенные здесь курорты активно работают и летом. Причем, в это время здесь даже интереснее. Чем же сейчас можно заняться в горах? По итогам изучения имеющихся предложений, различных программ отдыха мне стало понятно, что возможности курорта «Роза Хутор» вполне совпадают с нашими представлениями о прекрасном.
«Роза Хутор», занимающий три уровня — Роза Долина (560 м), Горная Олимпийская деревня (1170 м) и Роза Пик (2320 м) — расположен в долине реки Мзымта, у подножия Главного Кавказского хребта. Добраться до него совсем несложно, учитывая, что ни визы, ни долгие перелеты вам не понадобятся. На поезде или самолете нужно доехать до Адлера (с ним курорт связан железнодорожной веткой, по которой бегает поезд «Ласточка»); от аэропорта можно добраться на автомобиле минут за 30 или воспользоваться рейсовыми автобусами, которые идут от вокзала до курорта с остановкой в аэропорту, или от Олимпийского парка в Адлере.
«Роза Хутор» — вполне демократичный курорт. На его территории располагаются 14 отелей, соответствующих самым разным запросам и возможностям. Есть недорогие апарт-отели, 3*, 4* и 5* гостиницы известных международных сетей, бальнеологический спа-отель Rosa Springs, и даже эксклюзивные шале. Вариантов утолить голод также множество, а если быть более точными, то больше 50. Перекусить на бегу или плотно поесть можно как в заведениях быстрого питания, так и в ресторанах с кухней мирового уровня. Неудивительно, что именно на «Роза Хутор» ежегодно проходит знаменитый гастрофестиваль Ikra. Гурманам здесь точно будет интересно. В заведениях курорта можно продегустировать удивительные краснополянские специалитеты: черные лисички, сморчки, виноградные улитки и многое другое. При этом отдых по системе self-catering также возможен — на курорте есть и продуктовые магазины.
Отдыхать и оздоравливаться начинаешь, едва выйдя из самолета или поезда, — сочетание горного и морского воздуха и влияние этого коктейля на здоровье переоценить просто невозможно. А если прибавить к этому еще и физическую активность, то восстановление организма начнется ускоренными темпами. Набрать нужную форму на «Роза Хутор» довольно просто: здесь уделяется большое внимание развитию фитнеса и пешего туризма в горах. Курорт предлагает разные по сложности и продолжительности маршруты. Можно пробежаться за полтора часа по «Тропе здоровья» или отправиться в 12-километровый поход в реликтовый «Харгинский лес», где встретятся заросли папоротника c человеческий рост, необъятные буки-долгожители, кавказские пихты, кусты рододендрона, черники и ежевики. Однако, больше всего отдыхающие любят посещать Парк водопадов «Менделиха», где можно полюбоваться семью водопадами, в том числе самым высоким в окрестностях Сочи.
Если вы не фанат длительных пеших прогулок, то тогда велосипед вам в помощь! В новом летнем сезоне, благодаря специально организованным трассам, гостям «Роза Хутор» впервые предлагают длительные велопробеги из горного кластера к Черному морю. Протяженность такого маршрута составит более 45 километров. Преодолеть это расстояние можно за 6-7 часов. После отдыха на море, можно будет вернуться в горы уже на специальном автобусе. К слову, в Имеретинской низменности у курорта собственный пляж, который уже второй год подряд получает Голубой флаг. А это значит, что качество воды, чистота грунта и безопасность соответствуют уровню самых чистых пляжей мира. При желании можно ездить на море, как на работу, на специальных бесплатных автобусах-шаттлах. Пляжная зона отдыха оборудована по наивысшему разряду: комфортные лежаки, зонты, раздевалки, надувной аквапарк, команда аниматоров для детей, фитнес-площадка для занятий на открытом воздухе и понтон для любителей прыжков в воду.
Получается, что «Роза Хутор» предлагает своим гостям совершенно уникальный для России географический all inclusive. Нигде более в нашей стране не получится за один отпуск совместить отдых в горах и на море. Кстати, на курорте планируют дальнейшее развитие водной среды. В будущем здесь, на высоте 1170 метров появится круглогодичный спортивный 25-ти метровый бассейн, также есть планы по развитию зоны верхнего озера, где появятся устройства для занятий вейк-бордом и сап-серфом и площадки для пляжных видов спорта.
А спортом на «Роза Хутор» дышит буквально все! Активным образом жизни здесь «заболевает» даже человек со стойким иммунитетом к спорту. В отдельную инфраструктуру Rosa Fitness, отвечающую за разнообразие спортивных мероприятий, входят закрытые и открытые спортивные площадки, на которых проходят занятия йогой и другими дисциплинами направления Body&Mind, а также занятия тяжёлой атлетикой и кросс-фит. Тем, кто хочет добавить себе динамики, подойдут кардиотренировки, а для желающих попробовать модные форматы альтернативного тренинга есть в расписании занятие TRX, при проведении которого используются специальные функциональные петли, позволяющие проработать все группы мышц. Среди других популярных программ функционального тренинга, представленных на курорте — силовые тренировки с использованием индивидуального мобильного тренажера DISQ, а также Kangoo Jumps — занятие по прыжкам на специальных приспособлениях с пружинами, которые, кстати, проводятся только летом и на открытом воздухе, как говорится, — спешите попробовать! На курорте «Роза Хутор» работают несколько по-настоящему уникальных спортивных объектов. Среди них — первый аффилированный в Краснодарском крае зал для занятий кросс-фитом. На данный момент это единственный в мире подобный зал на высоте более 1000 метров над уровнем моря.
Вообще, занятия любым видом фитнеса в среднегорье, где располагаются основные спортивные зоны курорта, намного более эффективны, чем в обычных условиях. В горах из-за дефицита кислорода телу приходится привыкать к новым обстоятельствам — сердце, легкие и кровеносная система начинают работать в усиленном режиме. В обычных условиях для этого приходится напряженно тренироваться. Впрочем, активность на курорте можно поддерживать все свободное ото сна время без привязки к расписанию фитнес-площадок.
Фантазии менеджеров курорта можно только позавидовать. Здесь ежегодно появляются новые интересные возможности для туристов. 2019 год не стал исключением: на «Роза Хутор» открылся родельбан — первый в горах Сочи, второй в России. Это своеобразные американские горки с трассой протяженностью 1350 м. В этом аттракционе люди сами управляют санками, которые движутся по специальным рельсам со скоростью до 40 км/ч местами поднимаясь над землей на 13 метров. Три круга, состоящие из различных виражей, вписаны в окружающий горный ландшафт, что позволяет в очередной раз насладиться местными красотами. Безопасности уделено особое внимание — в случае сближения санок с впереди идущими срабатывает принудительное торможение.
Отдыхая на «Роза Хутор» можно в прямом смысле слова можно оказаться над облаками. До наивысшей точки курорта — «Роза Пик» (2 330 метров над уровнем моря), можно добраться на подъемнике, здесь открываются потрясающие панорамные виды на горы. Дополнить впечатления теперь можно, покачавшись на новом аттракционе, буквально захватывающем дух, — высокогорных качелях, которые взлетая, на мгновение замирают над пропастью и дарят необыкновенные ощущения. Этот аттракцион не имеет аналогов в России, а сама идея позаимствована в джунглях Индонезии, где похожие качели держатся на стволах высоких деревьев, роль которых на «Роза Пик» выполняют специальные стальные опоры. для безопасности посетителей на аттракционе используется специальное альпинистское страховочное оборудование.
«Роза Хутор» можно по праву назвать территорией детства. Здесь столько самых разнообразных развлечений для детей, что их родителям в собственном нежном возрасте такое не могло и привидеться. При совпадении желаний и возможностей детский отдых можно сделать таким насыщенным, что видеть своих чад можно будет лишь в состоянии сна. Начнем с того, что, как и на любом уважающем себя курорте, на «Роза Хутор» есть Детский клуб. Его программы рассчитаны на возраст детей от года и до 14 лет. Здесь есть комната сказок, развивающая среда по системе Монтессори, игровая зона, творческие мастерские, насыщенное расписание развивающих занятий и мини-шоу. «Сдать» свое чадо профессиональным воспитателям и сертифицированным няням с медицинскими книжками можно и на час, и на целый день. Поверьте, уговорить ребенка покинуть Детский клуб будет нелегко.
Действует на территории курорта и настоящая «Корпорация шалостей»! Здесь веселиться и даже немножко хулиганить можно с пользой для физического и ментального развития. Укрепить мышцы, улучшить координацию и просто повеселиться помогут прыжки на батутах. Прохождение лабиринта и скалодрома поможет лучше ориентироваться в пространстве, а также ребенок в игровой форме будет тренироваться принимать решения. Во время пребывания в помещении «Корпорации шалостей» дети посещают Соляную пещеру, в которой оборудована специальная соляная песочница. Говоря, что один час в этом помещении заменяет целый день пребывания у моря.
Для подрастающего поколения есть отдельные фитнес-программы: детям со спокойным темпераментом подойдет занятие Yoga Kids, активные же дети могут направить свою энергию в мирное русло, посетив занятие CrossFit Kids. Также на «Роза Хутор» вновь открыт семейный «Йети Парк» с высокогорным веревочным парком, дети и их родители в игровой форме проходят по следам Снежного человека, изучают его быт и привычки. В детской Горной Академии маленькие гости курорта смогут пройти «Курс юного туриста» и получить таким образом практические навыки поведения в горах.
Музей Археологии, открывшийся на курорте год назад, предложит занимательные мастер-классы «День первобытного человека» и «Археологическая экспедиция». В постоянную экспозицию музея входят артефакты, датируемые периодом от Каменного века до Нового времени, которые были обнаружены при строительстве курорта.
Есть на «Роза Хутор» и полноценный летний лагерь Rosa One! Camp, который предлагает двухнедельные смены для детей и подростков от 9 до 17 лет. При этом, программу пребывания своего чада в лагере можно собрать, как конструктор: дети в лагере не только отдыхают, играют на свежем воздухе и ездят на интересные экскурсии, но и активно учатся, принимая участие в семинарах, слушая лекции, общаясь с носителями языков.
Отпуск — это не повод забыть о культурной жизни. На курорте «Роза Хутор» успешно функционирует арт-резиденция Flacon 1170 — интереснейший объект. Филиал знаменитого московского «Флакона» расположен в здании бывшей Олимпийской столовой. Теперь здесь студии, офисы, выставочные залы, где регулярно проходят лекции и мастер-классы.
В течение летнего сезона отдыхающих ждет и насыщенная концертная программа. Главное событие состоится 16-18 августа, когда на новой уникальной площадке, на высоте 960 метров состоится музыкальный фестиваль LiveFest Summer’19 с участием группировки «Ленинград» в качестве хедлайнера.
Как поется в знаменитой песне, лето — это маленькая жизнь, и «Роза Хутор» старается наполнить этот отрезок года максимальным количеством впечатлений. Объять необъятное нельзя, но можно хотя бы попробовать, тем более, что летний сезон на курорте продолжается до начала ноября.