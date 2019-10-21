Использование LG UltraWide 34WL85C-B — между продуктивностью и развлечениями

В прошлой статье из цикла публикаций о мониторах LG UltraWide мы рассказали о том, нужен ли интернет-маркетологу большой экран, если он может работать даже со смартфона, а также затронули вопрос продуктивности работы в режиме многозадачности. Теперь переходим от теории к практике и делимся реальным опытом использования монитора LG UltraWide 34WL85C-B, а также рассказываем о его техническом оснащении и преимуществах.

Рабочее место интернет-маркетолога действительно может быть всегда и везде, при наличии доступа в интернет, а также смартфона, планшета или компьютера. В большинстве случаев работа этих специалистов связана с «обычными» приложениями типа почты, мессенджеров, браузера, календаря, офисных программ и прочего. В общем, ничего специфического и громоздкого. Именно поэтому многие выбирают для себя связку из смартфона и очень компактного ноутбука, не задумываясь при этом о том, насколько эффективной будет работа в условиях ограниченного пространства. Принято думать, что если специалисту не нужны какие-то тяжелые профессиональные приложения с громоздкими интерфейсами, то и в большом мониторе нет никакого смысла. Разумеется, это не так и если попробовать какой-то время поработать в формате UltraWide, вернуться назад и променять такой монитор на компактные портативные девайсы будет очень сложно.

Впрочем, поскольку монитор все-таки не будет главным и единственным рабочим инструментом у специалиста, то и требования к нему должны предъявляться не только профессиональные. Согласитесь, было бы странно часть времени обращаться к нему для работы, а в остальных случаях оставлять бессмысленно простаивать без дела? С таким списком пожеланий на первое место ставим большую диагональ экрана и UltraWide формат, который позволяет работать с максимальным количеством приложений одновременно и держать все нужное перед глазами. Но в то же время делаем ставку на качество картинки, чтобы использовать экран также и для развлечений — игр, просмотра фильмов и сериалов. Для этого у монитора должно быть действительно качественное изображение, высокое разрешение, отличная цветопередача, а в идеале — еще и поддержка HDR. Все это есть в мониторе LG UltraWide 34WL85C-B.

LG UltraWide 34WL85C-B обладает 34-дюймовым изогнутым экраном с разрешением 3440×1440 пикселей. Пропорции составляют 21:9, то есть используется ультраширокий формат, на котором одновременно может помещаться действительно много окон приложений или другого контента. Тип матрицы — Nano IPS, это на сегодняшний день редкая для рынка мониторов технология, в которой за счет дополнительного слоя наночастиц улучшены основные характеристики экрана, такие как яркость, точность цветопередачи, насыщенность оттенков и контраст. Цветовой охват составляет 99% палитры sRGB. Кроме того, монитор поддерживает HDR 10, отображающий более яркие белые и черные цвета по сравнению с обычными дисплеями, что важно для просмотра фильмов с поддержкой этого стандарта, а также игр.

По своим характеристикам LG UltraWide 34WL85C-B не просто близкая к флагманам модель, но еще и устройство, которое может использоваться для творчества, создания контента, а также его потребления. У него практически идеальный набор характеристик под любые требования пользователя: четкость картинки за счет высокого разрешения, цветопередача, точная заводская калибровка, поддержка HDR, изогнутый экран для лучшего погружения. Этот монитор позволяет эффективно совмещать рабочие сценарии с развлечениями и со всеми задачами справляется на высочайшем уровне. Кроме того, UltraWide 34WL85C-B обладает стильным дизайном, удобным управлением с помощью пятипозиционного джойстика или экранного интерфейса OnScreen Control, еще у него хороший звук встроенных стереодинамиков и надежная подставка с достаточным количеством регулировок.

В итоге, пусть даже интернет-маркетолог и прочие похожие специалисты могут обходиться без большого экрана, отказываться от возможности его использования не стоит. Формат UltraWide дает значительный прирост эффективности и продуктивности в работе, повышает многозадачность и дает возможность одновременно работать с несколькими приложениями и держать всю важную информацию перед глазами. В то же время этот монитор способен стать центром домашний развлечений и отлично подходит для фильмов, сериалов и игр.