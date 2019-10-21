Нужен ли интернет-маркетологу монитор LG UltraWide?

В предыдущих частях проекта мы рассказывали об использовании мониторов LG UltraWide специалистами профессий, где большой экран играет важнейшую роль и считается основным рабочим инструментом. Дизайнерам, видеомонтажерам, инженерам — всем им действительно необходимо иметь большой и качественный дисплей. Но что насчет тех, для кого размер далеко не первостепенный? Может ли им оказаться полезным LG UltraWide? Разобраться с этим вопросом мы решили на примере интернет-маркетолога — человека, у которого рабочее место везде, где есть хоть какой-то гаджет с доступом в интернет. По сути, в маркетинге можно справляться с задачами даже со смартфона, так имеет ли смысл большая диагональ экрана и какую из моделей UltraWide стоит рассматривать к покупке.

Для начала, попробуем ответить на вопрос, для чего вообще нужен интернет-маркетологу большой экран. В случае с этой, да и любыми другими схожими профессиями, речь идет о многозадачности, а значит, эффективности работы. Большинству маркетологов не нужны какие-то специфические приложения с громоздкими интерфейсами, зато самих программ и окон надо очень много! Что первое приходит на ум, это календарь, почта, несколько мессенджеров, отчеты в PDF, презентации в PowerPoint, несколько окон браузера с сервисами аналитики, мониторинга соцсетей и многое другое.

Конечно же, работать с этим всем можно и на очень небольших экранах — вплоть до смартфона — поочередно переключаясь с одного приложения на другое, однако в этом случае много времени тратиться именно на чередование окон. Но главное, в моменты переключения теряется сфокусированность на задачах, что в итоге значительно ухудшает пользовательский опыт и лишает возможности максимально эффективно и оперативно работать над несколькими задачами одновременно. А ведь это качество считается одним из основных в работе маркетолога. Эти специалисты редко могут позволить себе полное погружение только в одну задачу и вынуждены постоянно переключаться между текущей работой, клиентами, коллегами, аналитикой и прочим.

Первое, что меняет в пользовательском опыте большой экран LG UltraWide — возможность полноценной работы с несколькими приложениями одновременно. Более того, этот монитор не просто предлагает большую диагональ, на которой можно удобно расположить несколько окон одновременно, но также и обладает встроенными функциями разделения экрана, когда в разных пропорциях можно расположить два, три или четыре приложения одновременно. Это позволяет быстрее всего и наиболее оптимально заполнить 100% площади экрана для работы с несколькими приложениями одновременно. Впрочем, также ничто не мешает пользователю самостоятельно заниматься организацией расположения окон или устанавливать для этого сторонние приложения.

В конечном счете мы приходим к выводу, что такие специалисты как интернет-маркетологи способны работать на любых экранах, начиная смартфонами и планшетам, но с увеличением диагонали становятся все более эффективными и производительными. По мере движения к формату UltraWide, им удается держать больше важной информации в поле зрения, быстрее переключаться между задачами, не терять концентрацию и эффективнее всего использовать рабочее время..