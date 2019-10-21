Какой монитор подойдет для инженера или проектировщика? Опыт использования LG UltraWide

Объясняем, почему большой монитор может дать большое преимущество

Какой монитор подойдет для инженера или проектировщика? Опыт использования LG UltraWide

Мониторы LG UltraWide могут стать отличным подспорьем в работе инженеров и проектировщиков, когда речь идет о масштабных проектах с большим количество деталей. На большой диагонали 34 дюйма пользователям приходится реже менять масштаб изображения, можно держать все важное в поле зрения и работать с высокой эффективностью.

Но если копнуть глубже, все-таки не каждый проект требует настолько большого рабочего пространства, какое дает монитор LG UltraWide. В отличие от специалистов по 3D-анимации, видеомонтажеров, дизайнеров и иллюстраторов, инженеры и проектировщики не каждый раз работают с контентом большого размера, а используемые ими приложения могут быть компактнее в плане интерфейса, чем у представителей творческих профессий. Впрочем, это вовсе не отменяет тезис об удобстве использования широкоформатного монитора, разве что размер экрана меняет свою задачу: вместо отображения большого количества контента мы фокусируемся на многозадачности.

За примерами далеко ходить не надо, никому не бывает лишней возможность открыть одновременно на экране несколько приложений для параллельного использования. Например, в паре к основному окну рабочего приложения может быть отрыт браузер с YouTube, музыкальный сервис, электронная почта, мессенджер или какой-нибудь еще сервис. Более того, в некоторых случаях на дисплее с пропорциями 21:9 могут легко разместиться даже не два, а три или четыре приложения — в зависимости от потребностей пользователя.

Еще один важный момент — во время работы можно всегда удобно иметь перед глазами техническое задание или список актуальных правок по проекту, чтобы лишний раз не переключаться между приложениями и не упустить что-нибудь важное. Кажется, будто бы это мелочи и ради такого нет смысла переходить на UltraWide, однако это слишком поверхностное наблюдение. Если рассматривать работу с подобными мониторами в долгосрочной перспектив, то за полгода активной работы запросто можно сэкономить себе времени на парочку лишних выходных — просто за счет того, что не нужно выполнять лишние действия и на экране можно сразу открыть все нужное для максимальной продуктивности.

Конечно же, нельзя забыть об удобстве использования UltraWide в таких проектах, как дизайны интерьеров или архитектура. Даже если говорить о небольшой квартире, работы всегда очень много — на выходе получаются десятки страниц плана. Например, это серии технических чертежей с расстановкой мебели, монтажом и демонтажом перегородок, разрезы стен и полов, размещение розеток, разводка освещения и многое другое. Кроме того, в проекте используются визуализации мебели и материалов в виде коллажей, а также трехмерные модели помещений и, наконец, текстовые рекомендации и таблицы закупки материалов.

При создании полного дизайн-проекта квартиры специалист работает примерно с пятью различными приложениями, может везде параллельно вносить правки и что-нибудь менять. Удобнее всего, когда одновременно на экране можно держать открытыми хотя бы 2-3 окна приложений, чтобы понимать связанные между собой изменений и не упускать ничего важного. Такие мониторы как LG UltraWide 34WK650-W без преувеличения помогают получить значительный прирост продуктивности и эффективности работы, обеспечивают меньшее количество переключений между приложениями, что позволяет сохранять фокусировку и минимизировать ошибки.

В итоге, с какой стороны ни посмотри — будут ли это масштабные проекты или множество небольших дел в режиме многозадачности — мониторы LG UltraWide, в частности модель 34WK650-W обеспечивают удобство, продуктивность и эргономику на рабочем месте. У них есть все нужное: большая диагональ, высокое разрешение, отличная цветопередача, поддержка HDR и множество дополнительных функций для дел и развлечений.

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Какой монитор подойдет для инженера или проектировщика? Опыт использования LG UltraWide
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