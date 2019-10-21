Какой монитор подойдет для инженера или проектировщика? Опыт использования LG UltraWide

Мониторы LG UltraWide могут стать отличным подспорьем в работе инженеров и проектировщиков, когда речь идет о масштабных проектах с большим количество деталей. На большой диагонали 34 дюйма пользователям приходится реже менять масштаб изображения, можно держать все важное в поле зрения и работать с высокой эффективностью.

Но если копнуть глубже, все-таки не каждый проект требует настолько большого рабочего пространства, какое дает монитор LG UltraWide. В отличие от специалистов по 3D-анимации, видеомонтажеров, дизайнеров и иллюстраторов, инженеры и проектировщики не каждый раз работают с контентом большого размера, а используемые ими приложения могут быть компактнее в плане интерфейса, чем у представителей творческих профессий. Впрочем, это вовсе не отменяет тезис об удобстве использования широкоформатного монитора, разве что размер экрана меняет свою задачу: вместо отображения большого количества контента мы фокусируемся на многозадачности.

За примерами далеко ходить не надо, никому не бывает лишней возможность открыть одновременно на экране несколько приложений для параллельного использования. Например, в паре к основному окну рабочего приложения может быть отрыт браузер с YouTube, музыкальный сервис, электронная почта, мессенджер или какой-нибудь еще сервис. Более того, в некоторых случаях на дисплее с пропорциями 21:9 могут легко разместиться даже не два, а три или четыре приложения — в зависимости от потребностей пользователя.

Еще один важный момент — во время работы можно всегда удобно иметь перед глазами техническое задание или список актуальных правок по проекту, чтобы лишний раз не переключаться между приложениями и не упустить что-нибудь важное. Кажется, будто бы это мелочи и ради такого нет смысла переходить на UltraWide, однако это слишком поверхностное наблюдение. Если рассматривать работу с подобными мониторами в долгосрочной перспектив, то за полгода активной работы запросто можно сэкономить себе времени на парочку лишних выходных — просто за счет того, что не нужно выполнять лишние действия и на экране можно сразу открыть все нужное для максимальной продуктивности.

Конечно же, нельзя забыть об удобстве использования UltraWide в таких проектах, как дизайны интерьеров или архитектура. Даже если говорить о небольшой квартире, работы всегда очень много — на выходе получаются десятки страниц плана. Например, это серии технических чертежей с расстановкой мебели, монтажом и демонтажом перегородок, разрезы стен и полов, размещение розеток, разводка освещения и многое другое. Кроме того, в проекте используются визуализации мебели и материалов в виде коллажей, а также трехмерные модели помещений и, наконец, текстовые рекомендации и таблицы закупки материалов.

При создании полного дизайн-проекта квартиры специалист работает примерно с пятью различными приложениями, может везде параллельно вносить правки и что-нибудь менять. Удобнее всего, когда одновременно на экране можно держать открытыми хотя бы 2-3 окна приложений, чтобы понимать связанные между собой изменений и не упускать ничего важного. Такие мониторы как LG UltraWide 34WK650-W без преувеличения помогают получить значительный прирост продуктивности и эффективности работы, обеспечивают меньшее количество переключений между приложениями, что позволяет сохранять фокусировку и минимизировать ошибки.

В итоге, с какой стороны ни посмотри — будут ли это масштабные проекты или множество небольших дел в режиме многозадачности — мониторы LG UltraWide, в частности модель 34WK650-W обеспечивают удобство, продуктивность и эргономику на рабочем месте. У них есть все нужное: большая диагональ, высокое разрешение, отличная цветопередача, поддержка HDR и множество дополнительных функций для дел и развлечений.