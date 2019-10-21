Монитор для инженера или проектировщика — обзор LG UltraWide 34WK650-W

Экран, на котором в буквальном смысле есть где развернуться? Кажется, это звучит как отличный план для всех, кто работает с чертежами и схемами. Мы нашли самый подходящий монитор для инженеров, проектировщиков, архитекторов, дизайнеров интерьеров — и это LG UltraWide 34WK650-W. Но для начала предлагаем разобраться, что же действительно важно представителям этих профессий и какие требования предъявляют к экранам эксперты.

Начать стоит с того, что важнейшую роль играет физический размер экрана и разрешение самой матрицы. Первое необходимо для того, чтобы сократить количество изменений масштаба, когда нужно внимательно посмотреть детали и в то же время видеть проект целиком. Чем больше диагональ, тем меньшее количество раз нужно отвлекаться на какие-то дополнительные действия при просмотре. Ну, а разрешение экрана напрямую влияет на четкость деталей в проектах, состоящих из большого количества мелких элементов. В принципе, список основных пожеланий на этом можно заканчивать, поскольку инженерам и проектировщикам не так уж важны цветовой охват, скорость матрицы или наличие HDR. Что, впрочем, совсем не означает, что мы советовали бы избегать всех этих возможностей. Пусть даже они не будут влиять напрямую на рабочий процесс, зато сделают более приятным использование монитора в целом.

Так вот, вернемся непосредственно к продукту — LG UltraWide 34WK650-W. Эта модель отлично подходит для работы с чертежами и схемами, но в то же время обладает мощным набором характеристик для повседневного использования монитора. В основе лежит IPS матрица формата 21:9 с Full HD разрешением 2560×1089 пикселей. Качество картинки на высоте, у этого экрана хороший запас яркости, контрастности, равномерная подсветка по всей ширине и качественная калибровка. При такой диагонали монитор обладает достаточной плотностью пикселей, чтобы обеспечить пользователям действительно комфортную работу. Кроме того, эта модель серии UltraWide обладает прямым, а не изогнутым экраном, что очень важно для работы инженеров, проектировщиков, архитекторов и других специалистов. В отличие от видемейкеров, фотографов и дизайнеров, изгиб матрицы мешал бы работе, а не обеспечивал лучшее погружение в контент на экране.

При невысокой стоимости — а это 27 000 рублей — LG UltraWide 34WK650-W оснащен на высоком уровне. Например, цветовой охват составляет 99% палитры sRGB, при этом цветопередача реалистичная и полностью соответствует ожиданиям. Отдельно стоит отметить поддержку стандарта HDR 10, на случай, если в перерывах между работой захочется посмотреть кино или поиграть во что-нибудь с поддержкой расширенного динамического диапазона. Кстати, если сам контент не поддерживает HDR, монитор все-таки способен повысить качество картинки за счет специальных алгоритмов. Функция «HDR Эффект» работает над светлыми и темными участками изображения таким образом, что изображение начинает напоминать картинку с HDR.

Подключение монитора осуществляется через Display Port или HDMI v2.0, кроме того, есть выход для наушников. На так уж много, но для работы достаточно. Подставка, традиционно для LG, имеет регулировку по высоте, а также возможность отклонения экрана на 5 градусов к пользователю и на 15 градусов от него. Для управления используется джойстик под экраном и есть функция «меню на экране» для удобного изменения параметров курсором мыши. Дизайн LG UltraWide 34WK650-W в целом можно охарактеризовать как сдержанный и стильный. У монитора тонкая рамка по периметру экрана, лаконичные цвета отделки корпуса и неброский, но при этом достаточно дорогой экстерьер.

Среди прочих особенностей, которые влияют на впечатление от использования, стоит отметить наличие режимов разделения экрана для работы с несколькими приложениями одновременно, функцию снижения мерцания, регулировка цветопередачи SIX Axis Control, стабилизатор черного цвета, а для игр — динамическая синхронизация изображения FreeSync и динамическая синхронизация движения Dynamic Action Sync. За счет всего этого мы получаем действительно хороший и качественный монитор для профи, который по своей функциональности не просто вписывается во все возможные рабочие сценарии, но также отлично подходит и для развлечений.