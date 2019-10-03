Конкурс на знание отечественных сериалов от онлайн-кинотеатра ViP Play
Пройди тест от teleprogramma.pro и онлайн-кинотеатра ViP Play и выиграй классные призы!
Как получить призы?
Ответить правильно на все вопросы по сериалам «Апостол», «Вечный отпуск», «Консультант», «Краткий курс счастливой жизни», «Ликвидация», «Метод Лавровой», «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» и «Лондонград. Знай наших»
Заполни форму и отправь нам свою контактную информацию
Дождись объявления результатов конкурса на сайте teleprogramma.pro 31 октября и получи призы!
Ты можешь выиграть
1 место: Беспроводные наушники + зарядка для автомобиля
3 место: Колонка-часы-радио + линза для фото на телефон
Также 10 участников получат носки + мини-блокнот с ручкой в комплекте
Ответь на вопросы
Ответь на вопросы
Вопрос 1 из 8
Твой счёт:
Сколько персонажей в сериале «Апостол» сыграл Евгений Миронов?
Одного
Двух
Трёх
Четырёх
Кстати, знаете ли вы, что Евгений Миронов брал уроки бокса и самбо, а также учился прыгать с парашютом. Во многих сценах он работал без дублера, например, в сцене с захватом поезда он сам прыгал по крышам вагонов на ходу.
Какие метаморфозы претерпевают чувства главных героев — Андрея и Александры?
Превращаются из ненависти в любовь
Превращаются из любви в ненависть
Как были прохладными, так и остаются
Их не связывают чувства
Кстати, знаете ли вы, что во время съемок в Риме съемочная группа столкнулась с коллегами под началом Паоло Соррентино, которые работали над сериалом «Молодой Папа» (2016) с Джудом Лоу в главной роли.
По сюжету герои Кирилла Кяро и Максима Дрозда являются почти врагами, а как было в реальной жизни?
Терпеть друг друга не могли, как и в кино
Во время съемок актеры подружились
Относились друг к другу равнодушно
Они были давно знакомы
Кстати, знаете ли вы, что во время подготовки к съемкам Кирилл Кяро консультировался с психологами-криминалистами и перенимал их опыт, а Максим Дрозд прошел ускоренный спецкурс по подготовке к службе в рядах МВД.
Кому в реальности принадлежит собачка Моня, хозяйкой которой по сюжету была героиня Анны Слю?
Самой Анне Слю
Алисе Хазановой
Кириллу Сафонову
Валерии Гай Германике
Кстати, знаете ли вы, что первоначально сериал должен был называться «69», что должно было перекликаться с названием другого сериала Валерии Гай Германики «Школа», в котором было 69 серий. Затем планировалось выпустить его под названием «День и ночь». Ближе к выхожу сериала в эфир появился окончательный вариант — «Краткий курс счастливой жизни».
В каком городе происходях события сериала «Ликвидация»?
Киев
Харьков
Львов
Одесса
Кстати, знаете ли вы, что сценарий основан на реальных событиях. В его основу лег одноименный роман писателя Вячеслава Бондаренко, в свою очередь основанный на хранящемся ныне в музее истории органов внутренних дел Одесской области дневнике Давида Михайловича Курлянда.
Каково семейное положение главной героини?
Она замужем
Она никогда не была замужем
Она разведена
Она — мать-одиночка
Кстати, знаете ли вы, что сериал, действие которого происходит в Академии МВД, и в реальности снимался в стенах этого вуза. Съемки начались в дни летних каникул. Но так как работа шла несколько месяцев, был захвачен и учебный процесс, а студенты во время перерывов паузах брали автографы и фотографировались с актерами.
По признанию самого Мессинга, читать мысли ему помогали:
Мышцы человека
Глаза и взгляд
Анализы крови
Вкусный ужин
Когда мы о чем-то напряженно думаем, это вызывает сокращение мышц, именно эти движения замечал Мессинг. Кстати, знаете ли вы, что фильм не является реальной автобиографией Мессинга. В частности, нет достоверных подтверждений, что Вольф Мессинг встречался со Сталиным, Гитлером или Эйштейном.
В каком городе разворачиваются события фильма?
Лимасол
Лондон
Нью-Йорк
Аддис Абеба
Кстати, знаете ли вы, что сериал является первой игровой картиной на российском телевидении, которая почти полностью снималась в столице Великобритании. Помимо Лондона съёмки проходили в Оксфорде, Москве, Санкт-Петербурге, а также в британских графствах Кент и Эссекс.
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Правила проведения конкурса
Для участия в розыгрыше призов от teleprogramma.pro и онлайн-кинотеатра ViP Play необходимо правильно ответить на все 23 вопроса по сериалам «Апостол», «Вечный отпуск», «Консультант», «Краткий курс счастливой жизни», «Ликвидация», «Метод Лавровой», «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» и «Лондонград. Знай наших».
Участники имеют неограниченное количество попыток. После успшеного прохождения теста необходимо перейти к форме для заполнения контактной информации.
По завершению конкурса 30 октября 2019 все участники будут занесены в специальную базу с присвоением уникального идентификационного номера участника.
31 октября организаторы с помощью генератора случайных чисел разыграют три призовых места, а также определят 10 участников, которые получат дополнительные призы.
Первое место: беспроводные наушники + зарядка для авто; Второе место: рюкзак + бутылочка пластиковая спортивная; Третье место: колонка-часы-радио + линза для фото на телефон; Дополнительно 10 участников получат: носки + мини блокнот с ручкой в комплекте.