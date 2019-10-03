Конкурс на знание отечественных сериалов от онлайн-кинотеатра ViP Play

Пройди тест от teleprogramma.pro и онлайн-кинотеатра ViP Play и выиграй классные призы!

Конкурс на знание отечественных сериалов от онлайн-кинотеатра ViP Play

Как получить призы?

  • Ответить правильно на все вопросы по сериалам «Апостол», «Вечный отпуск», «Консультант», «Краткий курс счастливой жизни», «Ликвидация», «Метод Лавровой», «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» и «Лондонград. Знай наших»
  • Заполни форму и отправь нам свою контактную информацию
  • Дождись объявления результатов конкурса на сайте teleprogramma.pro 31 октября и получи призы!

Ты можешь выиграть

  • 1 место: Беспроводные наушники + зарядка для автомобиля
  • 2 место: Рюкзак + бутылочка пластиковая спортивная
  • 3 место: Колонка-часы-радио + линза для фото на телефон
  • Также 10 участников получат носки + мини-блокнот с ручкой в комплекте

Ответь на вопросы

Ответь на вопросы

Вопрос 1 из 8

Твой счёт:

Сколько персонажей в сериале «Апостол» сыграл Евгений Миронов?

  • Одного
  • Двух
  • Трёх
  • Четырёх
Кстати, знаете ли вы, что Евгений Миронов брал уроки бокса и самбо, а также учился прыгать с парашютом. Во многих сценах он работал без дублера, например, в сцене с захватом поезда он сам прыгал по крышам вагонов на ходу.

Какие метаморфозы претерпевают чувства главных героев — Андрея и Александры?

  • Превращаются из ненависти в любовь
  • Превращаются из любви в ненависть
  • Как были прохладными, так и остаются
  • Их не связывают чувства
Кстати, знаете ли вы, что во время съемок в Риме съемочная группа столкнулась с коллегами под началом Паоло Соррентино, которые работали над сериалом «Молодой Папа» (2016) с Джудом Лоу в главной роли.

По сюжету герои Кирилла Кяро и Максима Дрозда являются почти врагами, а как было в реальной жизни?

  • Терпеть друг друга не могли, как и в кино
  • Во время съемок актеры подружились
  • Относились друг к другу равнодушно
  • Они были давно знакомы
Кстати, знаете ли вы, что во время подготовки к съемкам Кирилл Кяро консультировался с психологами-криминалистами и перенимал их опыт, а Максим Дрозд прошел ускоренный спецкурс по подготовке к службе в рядах МВД.

Кому в реальности принадлежит собачка Моня, хозяйкой которой по сюжету была героиня Анны Слю?

  • Самой Анне Слю
  • Алисе Хазановой
  • Кириллу Сафонову
  • Валерии Гай Германике
Кстати, знаете ли вы, что первоначально сериал должен был называться «69», что должно было перекликаться с названием другого сериала Валерии Гай Германики «Школа», в котором было 69 серий. Затем планировалось выпустить его под названием «День и ночь». Ближе к выхожу сериала в эфир появился окончательный вариант — «Краткий курс счастливой жизни».

В каком городе происходях события сериала «Ликвидация»?

  • Киев
  • Харьков
  • Львов
  • Одесса
Кстати, знаете ли вы, что сценарий основан на реальных событиях. В его основу лег одноименный роман писателя Вячеслава Бондаренко, в свою очередь основанный на хранящемся ныне в музее истории органов внутренних дел Одесской области дневнике Давида Михайловича Курлянда.

Каково семейное положение главной героини?

  • Она замужем
  • Она никогда не была замужем
  • Она разведена
  • Она — мать-одиночка
Кстати, знаете ли вы, что сериал, действие которого происходит в Академии МВД, и в реальности снимался в стенах этого вуза. Съемки начались в дни летних каникул. Но так как работа шла несколько месяцев, был захвачен и учебный процесс, а студенты во время перерывов паузах брали автографы и фотографировались с актерами.

По признанию самого Мессинга, читать мысли ему помогали:

  • Мышцы человека
  • Глаза и взгляд
  • Анализы крови
  • Вкусный ужин
Когда мы о чем-то напряженно думаем, это вызывает сокращение мышц, именно эти движения замечал Мессинг. Кстати, знаете ли вы, что фильм не является реальной автобиографией Мессинга. В частности, нет достоверных подтверждений, что Вольф Мессинг встречался со Сталиным, Гитлером или Эйштейном.

В каком городе разворачиваются события фильма?

  • Лимасол
  • Лондон
  • Нью-Йорк
  • Аддис Абеба
Кстати, знаете ли вы, что сериал является первой игровой картиной на российском телевидении, которая почти полностью снималась в столице Великобритании. Помимо Лондона съёмки проходили в Оксфорде, Москве, Санкт-Петербурге, а также в британских графствах Кент и Эссекс.

Браво!

Вы правильно ответили на все вопросы. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше призов от онлайн-кинотеатра VIP Play, заполните контактную информацию, чтобы мы могли с вами связаться.

Увы!

Вы хорошо постарались, но не смогли ответить на все вопросы правильно с первой попытки. Пройдите тест заново, чтобы принять участие в розыгрыше призов от онлайн-кинотеатра VIP Play.

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Правила проведения конкурса

Для участия в розыгрыше призов от teleprogramma.pro и онлайн-кинотеатра ViP Play необходимо правильно ответить на все 23 вопроса по сериалам «Апостол», «Вечный отпуск», «Консультант», «Краткий курс счастливой жизни», «Ликвидация», «Метод Лавровой», «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» и «Лондонград. Знай наших».

Участники имеют неограниченное количество попыток. После успшеного прохождения теста необходимо перейти к форме для заполнения контактной информации.

По завершению конкурса 30 октября 2019 все участники будут занесены в специальную базу с присвоением уникального идентификационного номера участника.

31 октября организаторы с помощью генератора случайных чисел разыграют три призовых места, а также определят 10 участников, которые получат дополнительные призы.

Первое место: беспроводные наушники + зарядка для авто; Второе место: рюкзак + бутылочка пластиковая спортивная; Третье место: колонка-часы-радио + линза для фото на телефон; Дополнительно 10 участников получат: носки + мини блокнот с ручкой в комплекте.

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Конкурс на знание отечественных сериалов от онлайн-кинотеатра ViP Play
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