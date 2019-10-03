Конкурс на знание отечественных сериалов от онлайн-кинотеатра ViP Play

Каково семейное положение главной героини?

Кстати, знаете ли вы, что сериал, действие которого происходит в Академии МВД, и в реальности снимался в стенах этого вуза. Съемки начались в дни летних каникул. Но так как работа шла несколько месяцев, был захвачен и учебный процесс, а студенты во время перерывов паузах брали автографы и фотографировались с актерами.