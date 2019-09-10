Роман Василенко: «Нет экономики более прибыльной, чем экономика доверия»

Старинная поговорка гласит: каждый мужчина должен за свою жизнь построить дом, посадить дерево и вырастить сына. И, если с последними пунктами «программы» управляется большинство представителей сильного пола, то с постройкой дома в XXI веке дела обстоят сложно.

Еще в начале «тучных» нулевых казалось, что ипотека станет тем инструментом, который поможет каждой молодой (и не очень) семье построить собственное жилье. Но уже к концу первого десятилетия начались разорения тех, кто взял ипотеку в валюте или просто не рассчитал сил.

Тогда люди стали искать альтернативу многолетней банковской кабале. Кто-то уезжал из России, кто-то ждал наследства, кто-то покупал заброшенные деревенские дома…

А Роман Василенко, вспомнив еще советский опыт и приложив собственный зарубежный, стал инициатором нового направления — жилищных кооперативов.

Но создать идею — только первый шаг. Нужно продумать сотни важных моментов: кого и на каких условиях принимать в кооператив, как защитить членов кооператива от внезапной потери работы — и, как следствие, от сокращения взносов за квартиру, какие гарантии давать пайщикам?

Тут и пригодились все знания, которые Роман Василенко приобрел к своим 40 годам — в Европе, США и России. Ну, и военная «закваска» тоже.

Человеческий капитал

Идея, как это часто бывает, витала в воздухе. Однако четкое понимание у Романа Василенко, финансиста и управленца с прекрасным образованием и опытом работы в международных финансовых структурах, появилось на саммите ШОС, участником которого он стал.

На саммите искали ответы на главный вопрос: «Как сохранить человеческий капитал и предотвратить утечку мозгов из России». И Василенко, выросший в офицерской семье и менявший дома и школы примерно раз в 2-3 года, прекрасно знал один из ответов. Дом, квартира, свое жилье.

Как помочь молодым специалистам приобрести собственный дом? Кооперация — вот ключ к решению проблемы, понял Василенко. Ведь в европейских странах этот метод работает, почему не создать жилищные кооперативы в России.

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— Кооперативное сообщество покупает выбранное жильё, а в дальнейшем пайщик рассчитывается поэтапно по расписанному графику. Изначально вносится первый взнос с оговоренной суммой, и после выплаты всех частей пайщик становится полноценным владельцем своей недвижимости, — рассказал Роман Василенко.

Собственный опыт

Мало кто в России лучше понимает ценность собственного жилья, чем семьи военных. Они «кочуют» по стране, в лучшем случае проживая в казенной квартире. А бывает, что и в общежитиях, или в съемных домишках… Роман Василенко знал все эти трудности не понаслышке: он родился в Ленинграде, в семье морского летчика. Но уже малышом был увезен в дальний гарнизон, а школу и вообще заканчивал на Дальнем Востоке, по месту службы отца.

17-летним юношей Роман Василенко поступает в военный финансово-экономический институт в Ярославле. Да, финансист, но ведь военный же! А это главное.

Кроме того, подсказали тогда Роману, Ярославский институт — единственный такой в стране. А это значит, что в какую бы часть не попал выпускник, в ней всегда есть его собрат по вузу. Поможет, направит, поддержит. Так оно и оказалось.

В 1990 году лейтенант Василенко прибыл на свое первое место службы — в ВМФ, на Ленинградской военно-морской базе, в 17-м флотском экипаже, основанном ещё Петром I. И до 1998 года служил. А потом… потом в армии начались сокращения.

Каждый офицер тогда понимал: уволить могут в любой момент. Понимал это и Роман. Вариантов, на самом деле, было два: остаться на прежнем месте работы, но уже гражданским специалистом, или — сделать вдох и прыгнуть в неизвестность. Выйти на свободный рынок труда. Поразмыслив, прагматичный военный финансист принял… второй вариант.

И вот тут уверенный в себе специалист вдруг понял, что в его знаниях есть «слепые пятна», не видимые до поры ему самому. Он все знал об отчетах и «проводках», мог составить смету проверить ее. Но — что думаете о вот этом варианте кредита? Как рассчитаете займ для компании? Под какие гарантии?

Ну, попал — подумал тогда военный финансист. Откуда мне в армии знать о кредитах и гарантиях? У меня вся Россия — гарант… Какой вексель? Что такое акционерное общество??? Давайте я вам баланс составлю!

И Роман понял, что должен учиться. Решил получить дополнительное образование, и в 2012 году стал обладателем диплома MBA (Master of Business Administration).

Стажировался в Венгрии, Австрии, Франции, на Кипре, Маврикии, в Швейцарии, США. Работал за границей, за 15 лет работы в швейцарской корпорации прошел путь от финансового консультанта до управляющего директора.

Защитил сначала кандидатскую, а затем и докторскую диссертации по экономике.

Но в Европе Роман Василенко не остался. Его дом — Россия.

— Благодаря тому, что закалка характера и умение достигать своих целей сформировались ещё на службе в вооружённых силах, я сумел преодолеть все трудности и идти только вперёд. Я привык отвечать за свои поступки. Имея независимую волю, удалось правильно оценить ситуацию и принять необходимые решения, чтобы не потерять своих клиентов. Умение организовать рабочий процесс помогло в дальнейшем становлении и переходе на новый уровень управления делами, — убежден Роман Василенко.

Свое дело

В настоящее время Роман Василенко — доктор экономических наук, президент Международной бизнес-академии IBA, досконально владеет навыками сетевого маркетинга.

В 2014 году Роман Василенко создает финансовый холдинг Life is Good, куда входит Международная бизнес академия IBA и жилищный кооператив Best.

По мнению опытного финансиста, успех компаниям должны принести принципы сетевого маркетинга и добровольной кооперации. Так и произошло.

Главное, считает создатель холдинга, это доверие к компании. И даже более глобально — успех приносит «экономика доверия».

— Нет экономики более прибыльной, чем экономика доверия. И это доверие на уровне личности, когда мы и умеем, и хотим доверять самому себе. Это доверие на уровне отношений, заключающееся в логичной последовательности всех действий. Это доверие на уровне организации, в которой вся корпоративная культура строится на открытых отношениях между сотрудниками. Нельзя забывать про доверие участников рынка, из которого складывается репутация компании. Общество же стоит на самой главной ступени доверия, ведь только преследуя общественно значимую цель, компания может гордиться собой и с чистой совестью продолжать намеченный путь развития. Умение создавать, выращивать, распространять и восстанавливать доверие со всеми заинтересованными сторонами — потребителями, бизнес-партнерами, инвесторами и сотрудниками — ключевая компетенция лидера в новой глобальной экономике, — утверждает Роман Василенко.

Что такое «Жилищный кооператив»

Практически, ЖК Best Way творчески переосмыслила опыт еще советских «жилищных кооперативов». Знания Романа Василенко позволили внести реалии XXI века и предложить пайщикам ясную и прозрачную возможность получения собственного жилья без 20 лет «ипотечного рабства» — путем соединения кассы взаимопомощи и общей очереди на приобретение квартиры.

Как это происходит?

Пайщик ЖК Best Way вносит первый взнос — 35% стоимости своего жилья. Оставшиеся 65% стоимости получает средства от ЖК — беспроцентно.

Пайщик может использовать средства материнского капитала и других государственных субсидий в счет погашения пая.

Сроки оформления квартиры в собственность — сразу при полной выплате пая.

Сроки покупки и заселения в квартиру — около года с момента вступления в кооператив.

Возможность покупки дома или квартиры и в новостройках, и на вторичном рынке.

Все паевые средства располагаются на счете в Сбербанке России.

— Я считаю, что в фундаменте философии ведения бизнеса должны лежать несколько главных критериев — нравственность и мораль, прозрачность ведения бизнеса, постоянное образование, воспитание усердия и трудолюбия. Понимаете, нет экономики более прибыльной, чем экономика доверия на уровне личности, на уровне отношений, на уровне организаций, на уровне рынка, — говорит сейчас Роман Василенко.

Человек, способный сделать других счастливее

Честь, совесть, независимая воля — это не просто слова для Романа Василенко. По его мнению, бизнесмен должен твердо держать слово, отвечать за принятые обязательства.

Его жизненное кредо: умение создавать, выращивать, распространять и восстанавливать доверие со всеми заинтересованными сторонами — потребителями, бизнес-партнёрами, инвесторами и сотрудниками. Это — ключевая компетенция лидера в новой глобальной экономике, считает Роман Викторович Василенко.

При этом Роман Василенко не только декларирует подобные намерения, но и подтверждает их реальными делами. «Сегодня важна не корпоративная религия, а корпоративная культура и командный дух» — не устает повторять основатель Life is Good.

С момента, когда холдинг стал финансово состоятельным, Роман Василенко стал активно участвовать в благотворительных проектах.

По его словам, с момента, когда были куплены первые 20 квартир членам жилищного кооператива «Бест Вей», он почувствовал ответственность за будущее страны, нужность и полезность людям.

— Раньше у меня не было каких-то особенных средств, чтобы заниматься благотворительностью. Но сегодня они есть, и я чувствую, что обязан, чувствую свой потенциал и потенциал компании. А что к этому подвигло — вопрос хороший.

Сейчас холдинг Life is Good помогает медицинской клинике «Доктрина» в Санкт-Петербурге. Ее направление — нарушение речи, поведения и двигательной функции. Это аутизм, синдром дефицита внимания, задержка речевого, психического, моторного развития, детский церебральный паралич.

Роман Василенко верит в синергический эффект от конкретного доброго дела — например, от финансирования исследований врачей «Доктрины». Он убежден, что каждое доброе дело поможет стране, обществу и каждому человеку жить лучше. Помогая другим, ты улучшаешь свое будущее, считает Роман Викторович Василенко.

Жилищный Кооператив «Бест Вей»

www.bestwaycoop.com