Большое швейцарское путешествие

Рейнский водопад

Как мы говорили ранее, в Швейцарии памятники человеческой мысли чередуются с природными достопримечательностями. И одной из них с полным правом можно назвать Рейнский водопад.

Водопад на воспетой классиками литературы и живописи реке Рейн считается самым большим равнинным водопадом в Европе. Возникновение водопада, который называют жемчужиной Швейцарии, относит нас к ледниковому периоду — 500 тыс. лет назад. Его высота — 23 м, а ширина — 150 м. Зимой в секунду здесь расходуется 250 кубометров воды, а летом — 700!

Конечно, такую природную мощь человек издревле хотел подчинить и заставить служить себе во благо. В разное время здесь располагались водяные мельницы и доменная печь, а разговоры о строительстве электростанции велись с середины XIX века, но против выступали многие люди, включая знаменитостей того времени, например, писателя Германа Гессе, считавшего, что строительство изуродует эту красоту.

В наши дни здесь все же функционирует небольшая электростанция, которая, впрочем, вырабатывает электричества в 30 раз меньше, чем потенциал этой водной стремнины.

На водопаде есть сразу несколько смотровых площадок, и обозревание этого природного творения захватывает дух с любой из них. Главная смотровая площадка находится на скале в центре водопада, куда можно попасть на туристической лодке.

Но самым эффектным способом, пожалуй, будет небольшой круиз по Рейну, который позволит максимально приблизиться к водопаду по воде.

Продлить свидание с Рейнским водопадом можно, например, отправившись на экскурсию в замок Лауфен, находящийся в непосредственной близости от него.

В замке, заложенном ещё в XVI веке, ныне располагается музей, посвященный истории Рейнского водопада, и ресторан, который расположен прямо над водой, поэтому шикарные виды из любого зала дополнят трапезу из национальных блюд швейцарской кухни.

Ресторан Schloss Laufen доступен для проведения свадеб и других важных мероприятий. Такое торжество определенно не забудется никогда!

Нойхаузен-ам-Райнфалль

Всего в 5 км (10 мин езды на машине) от водопада располагается городок Нойхаузен-ам-Райнфалль (дословно — Нойхаузен на Рейнском водопаде). Здесь находится музей швейцарской миниатюры Smilestones. Это совсем молодой музей, открывшийся лишь пару лет назад, но оттого не менее интересный. Здесь в соотношении 1:87 представлена копия Швейцарии и ее природных красот, знаменитых зданий, сотен домов и мостов — в миниатюре! 400 мини-автомобилей ездят по мини-улицам, а 80 мини-поездов непрерывно путешествуют по 1 км миниатюрного железнодорожного полотна. Всего здесь более 15 000 маленьких фигурок.

Если вы хотите, чтобы ваш домик или, например, сыроварня тоже нашли свое место в экспозиции одного из регионов Швейцарии, то за 10 тыс. швейцарских франков вам на пять лет предоставят такую возможность. Спустя это время вы сможете забрать миниатюру себе, а если повезет и экспозиция не будет меняться, а стало быть, ваша модель еще будет нужна организаторам, она сможет остаться на выставке совершенно бесплатно.

Увековечить можно не только здания, но и самих себя — изготовление фигурок людей (миниатюры людей — всего 2 см в высоту) обойдутся в гораздо более скромную сумму. Эта возможность сделать эффектный и приятный сюрприз близким людям стала в музее весьма востребованной. На стенде уже сейчас стоят макеты домов и людей — реальных персонажей, горожан той или иной местности.

После просмотра основных залов есть возможность посетить мастерскую и увидеть, как художники-миниатюристы и инженеры работают над созданием экспозиций следующих регионов.

Аппенцелль

Городок Аппенцелль (столица одноименного полукантона) с населением 5600 человек — словно ожившая старинная картинка: все домики здесь расписаны яркими национальными орнаментами — очень колоритно и атмосферно!

Любопытно, что именно здесь, как и в России, Новый год отмечается дважды — 31 декабря (в День святого Сильвестра) и 13 января («Старый Сильвестр»). Раскол произошел в XVI веке, когда протестанты из числа жителей Аппенцелля наотрез отказались, в отличие от своих соседей-католиков, переходить на григорианский календарь, и продолжили жить по календарю юлианскому, т.е. по старому стилю.

К тому моменту, когда вся Швейцария окончательно перешла на григорианский календарь, праздник настолько прижился, что стал почти официальным. Де-юре 13 января в Аппенцелле не является выходным днем, но де-факто большинство предприятий, школ, магазинов и учреждений в этот день закрыты, а жители устраивают пышный карнавал.

Этот же полукантон Аппенцелль является родиной всемирно известного сыра Appenzeller. Его рецепт был запатентован еще 700 лет назад, и с тех пор в технологии приготовления почти ничего не изменилось.

В наши дни производством сыра этого сорта занимаются 75 сыроварен на территории страны (за пределами Швейцарии он не производится), но рецепт рассола, которым его промывают, у каждого свой, и он является коммерческой тайной.

Тем не менее, считается, что самый настоящий и аутентичный Appenzeller готовится в городке Штейн в полукантоне Аппенцелль, где был когда-то изобретен. Этот твердый, вареный и прессованный сыр 50% жирности, который в процессе созревания пропитывают белым вином или сидром и обрабатывают горными пряными травами, станет одним из лучших гастрономических сувениров из Швейцарии. Но не откажите себе в удовольствии посетить саму сыроварню и ресторан при ней.

Лихтенштейн

Дополнительный бонус для бывалых путешественников — возможность посетить во время Гранд Тура по Швейцарии и другую страну — карликовое государство Лихтенштейн.

Княжество площадью 160 кв. км с численностью населения чуть больше 38 тыс. чел. является одной из самых стабильных и устойчивых экономик мира. Одна из старейших европейских монархий производит и экспортирует строительное оборудование, лифты, зубные протезы, продукты питания, почтовые марки и т.д. 2019 год для Лихтенштейна юбилейный — княжество отмечает 300 лет с момента основания. К этой дате был разработан новый пешеходный маршрут протяженностью 75 км. Туристическая тропа пролегает по окрестностям княжества, захватывая и территории замка, в котором проживает княжеская семья. Он располагается на высоте 120 метров, и оттуда открывается красивейший вид на город и на княжеские виноградники.

Винодельня, принадлежащая монаршей семье (также у них есть угодья и в Австрии), производит 20 тыс. бутылок в год. В связи с небольшим количеством, вино не экспортируется и используется только на внутреннем рынке, поэтому у туристов есть уникальная возможность их отведать.

Лучше гор могут быть только горы

Если вы не покорили одну из альпийских горных вершин во время отпуска, вы не были в Швейцарии. Но пугаться не стоит. Здесь все организовано так, чтобы вы сделали это в комфортном для себя режиме — на фуникулерах, на своих двоих по одной из пеших троп, зимой — на снегоступах, а при желании (почему нет?) и в полном альпинистском обмундировании.

Гора Сентис, например, отлично подходит для этих целей. Это одна из самых живописных горных вершин страны, она находится в непосредственной близости от Боденского озера, которое также фигурирует в географических справочниках под названием Констанс. С вершины горы, с высоты 2502 м, можно увидеть не только Швейцарию, но и Германию, Австрию, Лихтенштейн, Францию, Италию. Эту панораму можно лицезреть из окон ресторана, который так и называется — «Panorama». На пути к вершине горы от ее подножия можно сделать промежуточную остановку в Швегальпе.

В зависимости от времени года здесь можно отправиться на долгую пешую прогулку, выбрав один из множества организованных маршрутов, которые поддерживаются в идеальном состоянии круглый год: летом — вооружившись палками для скандинавской ходьбы, а зимой — на снегоступах.

Довершить впечатления можно визитом на гору Пилатус (2132 м), что неподалеку от Люцерна. Летом нельзя отказать себе в удовольствии прокатиться по зубчатой железной дороге, чтобы подняться на вершину Пилатуса.

Вот уже 130 лет поезд забирает туристов на станции в деревне Альпнахштад, идет по лесам, лугам и взбирается на отвесные скалы местами под углом 48 градусов! Зимой же на Пилатус можно подняться не менее эффектно — на сверхсовременном подвесном подъемнике.

Промежуточная станция между вершиной Пилатуса и его подножьем — Фрекмюнтегг (1415 м) — предлагает туристам множество интересных и во многом уникальных развлечений. Здесь располагается самый большой парк развлечений в Центральной Швейцарии. Взять, например, тоббоган! Это летняя бобслейная трасса в виде жестяного желоба протяженностью 1350 м со множеством виражей и трамплинов, с которой можно полюбоваться открывающимися видами на головокружительной скорости. Желающим посетить его стоит поторопиться: тоббоган работает только в летний сезон и исключительно в сухую погоду.

Здесь же находится поражающий воображение веревочный парк. Примечателен он и своими размерами, и тем, что продуман до малейших деталей, в нем множество зон для любого возраста и уровня подготовки — от малышей, едва научившихся ходить, до любителей пощекотать собственные нервы.

Здесь же, во Фрекмюнтегге, можно и заночевать, — например, в подвесном лагере, где палатки закреплены между деревьями. Но позаботиться о брони стоит заранее — палаток всего 15.

Любители отдохнуть в более комфортных условиях наверняка оценят условия отеля «Pilatus-Kulm», располагающегося на самой вершине горы Пилатус. Эта трехзвездочная гостиница, представляющая из себя яркий образец застройки XIX века, не так давно была отремонтирована. Ночевка в «Pilatus-Kulm» оставит неизгладимое впечатление: у постояльцев есть возможность полюбоваться невероятными видами местности, включая время заката и рассвета, а также вкусно поесть — в ресторане отеля прекрасная кухня.

Швейцария — страна, куда хочется возвращаться снова и снова, ведь она многогранна, словно бриллиант. Поэтому «укороченный» маршрут по стране может стать идеальным варинтом, чтобы посмаковать и вдоволь насладиться ею в следующий свой приезд.