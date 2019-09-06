Швейцария — cтрана чистейшего воздуха и прозрачных озер, вековых (если не сказать тысячелетних) традиций и сверхсовременных веяний, легендарного шоколада и сыров, пасторальных пейзажей и динамичных городов. Невероятно, что такое количество достопримечательностей — природных или рукотворных — умещается на территории чуть большей, чем 41 тыс. кв. км. Но в этом есть и значительный плюс: чтобы объехать всю Швейцарию, при желании достаточно будет одного отпуска.
Летим в Швейцарию!
Любое путешествие начинается с авиаперелета. И здесь будет нелишним упомянуть авиакомпанию Swiss International Air Lines (Swiss) — национального авиаперевозчика Швейцарии, несмотря на то, что она в особых представлениях и не нуждается, поскольку давно ассоциируется у путешественников с комфортом и высоким уровнем сервиса.
В 2019 году Swiss входит в число 25 авиакомпаний, которым организация APEX (Airline Passenger Experience Association) присудила категорию 5* по итогам голосования пассажиров в течение 2018 года: туристы ставили оценки за общее впечатление от полета, комфортность кресел, обслуживание, питание, напитки, развлечения на борту — как в бизнес-классе, так и в эконом.
Тем не менее, почивать на лаврах авиаперевозчик не собирается и предлагает пассажирам новые возможности. Например, Stopover Switzerland. Участие в этой программе предполагает, что туристы, путешествующие рейсами авиакомпании Swiss через Цюрих, имеют возможность сделать промежуточную остановку (стоповер) и осуществить краткосрочное путешествие (от двух до пяти дней) по Швейцарии без дополнительных затрат на авиабилеты.
Этим приятным бонусом можно воспользоваться на пути в конечный пункт назначения или обратно. Подходящий именно вам пакет можно подобрать индивидуально на сайте авиакомпании в разделе Stopover. Его можно дополнить размещением в желаемых отелях, а также проездным билетом на швейцарский общественный транспорт.
Большое швейцарское путешествие
Итак, мы в Швейцарии. Как объять необъятное и успеть увидеть и попробовать все, чем знаменита эта страна? Отправиться в Гранд Тур! Это уникальный туристический маршрут, особенно подходящий для любителей динамичных отпусков. Преодолев 1643 км на автомобиле или мотоцикле, можно увидеть практически всю Швейцарию. Любопытная деталь: совершать это большое швейцарское путешествие нужно по часовой стрелке, чтобы на отдельных его участках не оказаться на встречке, выехав на дорогу с односторонним движением; а не потеряться на швейцарских просторах помогут 650 дорожных знаков, которыми оборудован маршрут Гранд Тур.
Туристам, пустившимся в это путешествие, предстоит посетить четыре разноязычных региона Швейцарии (то есть услышать, как местные жители говорят на всех четырех государственных языках страны: немецком, французском, итальянском и ретороманском), преодолеть пять перевалов через легендарные Альпы (например, перевал Готтард, необъятных просторов которого опасались даже опытные завоеватели — римляне).
Маршрут Гранд Тур проложен мимо всех 12 объектов Швейцарии из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО; девять из них включены в список по культурным критериям, а три — по природным. Например, можно увидеть старинный, но великолепно сохранившийся Бенедиктинский монастырь Святого Иоанна, Санкт-Галленское аббатство, три замка Беллинцоны, Ретийскую железную дорогу, города-фабрики по производству швейцарских часов Ла-Шо-де-Фон и Ле Локль, доисторические свайные поселения в Альпах, самое старое из которых датируется 5000 лет до н.э., старый город Берна, Алечский ледник с горами Юнгфрау и Бичхорн, гору Монте-Сан-Джорджио, террасные виноградники и многое другое.
Помимо упомянутых природных творений, пустившиеся в Гранд Тур побывают на 22 из бесчисленного множества швейцарских озер, а также посетят два биосферных заповедника — особо охраняемые природные территории, созданные с целью сохранения экосистемы региона.
Природу Швейцарии можно смело назвать отдельной достопримечательностью страны. Никаких прилагательных не хватит, чтобы описать предстающие взору просторы и пейзажи, природные краски и полутона (что накануне осеннего сезона обретает особую актуальность). Фотоаппарат в этом путешествии просто невозможно выпустить из рук.
Кстати, в самых живописных местах Гранд Тура установлены специальные рамки для фото, которые помогут сделать незабываемые кадры или эффектные селфи.
Если же время, отведенное на путешествие по Швейцарии, не позволяет проехать по всему маршруту Гранд Тур или вам хочется осмотреть все достопримечательности досконально, имеет смысл сконцентрироваться на одном из отрезков маршрута, например, по северу страны.
Винтертур
Начать такое мини-путешествие стоит с городка Винтертур, или Винти, как любовно называют его местные жители. Он находится в 24 км от Цюриха, и добраться до него по железной дороге можно за 13 минут из аэропорта Цюрих или за 19 минут от центра города. Все познается в сравнении. Жителю российского мегаполиса он покажется небольшим и уютным, а по меркам Швейцарии Винтертур является шестым по счету по количеству проживающих в нем людей (более 100 тыс. чел.).
Винтертур — настоящий город-музей, ведь в нем функционируют 17 самых разных учреждений культуры — например, знаменитый музей фотографии и уютный музей часов.
Также здесь открыта для посещения огромная частная коллекция, состоящая из 600 работ местных и знаменитых на весь мир художников. Это собрание завещал родному городу коренной винтертурец Оскар Рейнхарт.
Родившись в богатой местной семье, Оскар распоряжался деньгами с умом, с юности собирая картины. Зная, что это может быть интересно и важно не только ему, он открыл доступ публике к экспозиции еще при своей жизни — это была принципиальная позиция коллекционера.
Здесь можно увидеть необыкновенное собрание импрессионистов: Эдуард Мане, Винсент Ван Гог, Поль Сезанн, Пабло Пикассо, Огюст Ренуар, Питер Рубенс… Также в коллекции представлены 27 работ знаменитого швейцарского художника-модерниста Фердинанда Ходлера.
С 1951 года музей Оскара Рейнхарта размещается в здании старинной гимназии в городском парке Винтертура. Все залы обставлены мебелью в соответствии с финансовым положением семьи и модными течениями того времени, когда жила семья Рейнхарт. Так можно составить впечатление не только о великих картинах, но и о быте и жизненном укладе швейцарцев тех времен.
Еще один интереснейший музей в Винтертуре, где будет интересно не только взрослым, но и детям, это Технорама — интерактивный музей площадью почти 7 тыс. кв. м.
В Технораме действуют залы механики, инфракрасных излучений, лаборатории по химии и физике, зона оптических экспериментов, зал демонстрации высоковольтного шоу. На более чем 500 станциях не только рассказывают, но и показывают, как происходят и действуют различные природные, физические, химические явления: различные газы, озоновые дыры, парниковый эффект, лазеры и пр. Создатели музея уверены, что это практическое взаимодействие с природными явлениями предоставляет посетителям возможность начать мыслить более научно. Поэтому экспонаты здесь трогать не только не запрещено, а можно и нужно!
Рейнский водопад
Как мы говорили ранее, в Швейцарии памятники человеческой мысли чередуются с природными достопримечательностями. И одной из них с полным правом можно назвать Рейнский водопад.
Водопад на воспетой классиками литературы и живописи реке Рейн считается самым большим равнинным водопадом в Европе. Возникновение водопада, который называют жемчужиной Швейцарии, относит нас к ледниковому периоду — 500 тыс. лет назад. Его высота — 23 м, а ширина — 150 м. Зимой в секунду здесь расходуется 250 кубометров воды, а летом — 700!
Конечно, такую природную мощь человек издревле хотел подчинить и заставить служить себе во благо. В разное время здесь располагались водяные мельницы и доменная печь, а разговоры о строительстве электростанции велись с середины XIX века, но против выступали многие люди, включая знаменитостей того времени, например, писателя Германа Гессе, считавшего, что строительство изуродует эту красоту.
В наши дни здесь все же функционирует небольшая электростанция, которая, впрочем, вырабатывает электричества в 30 раз меньше, чем потенциал этой водной стремнины.
На водопаде есть сразу несколько смотровых площадок, и обозревание этого природного творения захватывает дух с любой из них. Главная смотровая площадка находится на скале в центре водопада, куда можно попасть на туристической лодке.
Но самым эффектным способом, пожалуй, будет небольшой круиз по Рейну, который позволит максимально приблизиться к водопаду по воде.
Продлить свидание с Рейнским водопадом можно, например, отправившись на экскурсию в замок Лауфен, находящийся в непосредственной близости от него.
В замке, заложенном ещё в XVI веке, ныне располагается музей, посвященный истории Рейнского водопада, и ресторан, который расположен прямо над водой, поэтому шикарные виды из любого зала дополнят трапезу из национальных блюд швейцарской кухни.
Ресторан Schloss Laufen доступен для проведения свадеб и других важных мероприятий. Такое торжество определенно не забудется никогда!
Нойхаузен-ам-Райнфалль
Всего в 5 км (10 мин езды на машине) от водопада располагается городок Нойхаузен-ам-Райнфалль (дословно — Нойхаузен на Рейнском водопаде). Здесь находится музей швейцарской миниатюры Smilestones. Это совсем молодой музей, открывшийся лишь пару лет назад, но оттого не менее интересный. Здесь в соотношении 1:87 представлена копия Швейцарии и ее природных красот, знаменитых зданий, сотен домов и мостов — в миниатюре! 400 мини-автомобилей ездят по мини-улицам, а 80 мини-поездов непрерывно путешествуют по 1 км миниатюрного железнодорожного полотна. Всего здесь более 15 000 маленьких фигурок.
Если вы хотите, чтобы ваш домик или, например, сыроварня тоже нашли свое место в экспозиции одного из регионов Швейцарии, то за 10 тыс. швейцарских франков вам на пять лет предоставят такую возможность. Спустя это время вы сможете забрать миниатюру себе, а если повезет и экспозиция не будет меняться, а стало быть, ваша модель еще будет нужна организаторам, она сможет остаться на выставке совершенно бесплатно.
Увековечить можно не только здания, но и самих себя — изготовление фигурок людей (миниатюры людей — всего 2 см в высоту) обойдутся в гораздо более скромную сумму. Эта возможность сделать эффектный и приятный сюрприз близким людям стала в музее весьма востребованной. На стенде уже сейчас стоят макеты домов и людей — реальных персонажей, горожан той или иной местности.
После просмотра основных залов есть возможность посетить мастерскую и увидеть, как художники-миниатюристы и инженеры работают над созданием экспозиций следующих регионов.
Аппенцелль
Городок Аппенцелль (столица одноименного полукантона) с населением 5600 человек — словно ожившая старинная картинка: все домики здесь расписаны яркими национальными орнаментами — очень колоритно и атмосферно!
Любопытно, что именно здесь, как и в России, Новый год отмечается дважды — 31 декабря (в День святого Сильвестра) и 13 января («Старый Сильвестр»). Раскол произошел в XVI веке, когда протестанты из числа жителей Аппенцелля наотрез отказались, в отличие от своих соседей-католиков, переходить на григорианский календарь, и продолжили жить по календарю юлианскому, т.е. по старому стилю.
К тому моменту, когда вся Швейцария окончательно перешла на григорианский календарь, праздник настолько прижился, что стал почти официальным. Де-юре 13 января в Аппенцелле не является выходным днем, но де-факто большинство предприятий, школ, магазинов и учреждений в этот день закрыты, а жители устраивают пышный карнавал.
Этот же полукантон Аппенцелль является родиной всемирно известного сыра Appenzeller. Его рецепт был запатентован еще 700 лет назад, и с тех пор в технологии приготовления почти ничего не изменилось.
В наши дни производством сыра этого сорта занимаются 75 сыроварен на территории страны (за пределами Швейцарии он не производится), но рецепт рассола, которым его промывают, у каждого свой, и он является коммерческой тайной.
Тем не менее, считается, что самый настоящий и аутентичный Appenzeller готовится в городке Штейн в полукантоне Аппенцелль, где был когда-то изобретен. Этот твердый, вареный и прессованный сыр 50% жирности, который в процессе созревания пропитывают белым вином или сидром и обрабатывают горными пряными травами, станет одним из лучших гастрономических сувениров из Швейцарии. Но не откажите себе в удовольствии посетить саму сыроварню и ресторан при ней.
Лихтенштейн
Дополнительный бонус для бывалых путешественников — возможность посетить во время Гранд Тура по Швейцарии и другую страну — карликовое государство Лихтенштейн.
Княжество площадью 160 кв. км с численностью населения чуть больше 38 тыс. чел. является одной из самых стабильных и устойчивых экономик мира. Одна из старейших европейских монархий производит и экспортирует строительное оборудование, лифты, зубные протезы, продукты питания, почтовые марки и т.д. 2019 год для Лихтенштейна юбилейный — княжество отмечает 300 лет с момента основания. К этой дате был разработан новый пешеходный маршрут протяженностью 75 км. Туристическая тропа пролегает по окрестностям княжества, захватывая и территории замка, в котором проживает княжеская семья. Он располагается на высоте 120 метров, и оттуда открывается красивейший вид на город и на княжеские виноградники.
Винодельня, принадлежащая монаршей семье (также у них есть угодья и в Австрии), производит 20 тыс. бутылок в год. В связи с небольшим количеством, вино не экспортируется и используется только на внутреннем рынке, поэтому у туристов есть уникальная возможность их отведать.
Лучше гор могут быть только горы
Если вы не покорили одну из альпийских горных вершин во время отпуска, вы не были в Швейцарии. Но пугаться не стоит. Здесь все организовано так, чтобы вы сделали это в комфортном для себя режиме — на фуникулерах, на своих двоих по одной из пеших троп, зимой — на снегоступах, а при желании (почему нет?) и в полном альпинистском обмундировании.
Гора Сентис, например, отлично подходит для этих целей. Это одна из самых живописных горных вершин страны, она находится в непосредственной близости от Боденского озера, которое также фигурирует в географических справочниках под названием Констанс. С вершины горы, с высоты 2502 м, можно увидеть не только Швейцарию, но и Германию, Австрию, Лихтенштейн, Францию, Италию. Эту панораму можно лицезреть из окон ресторана, который так и называется — «Panorama». На пути к вершине горы от ее подножия можно сделать промежуточную остановку в Швегальпе.
В зависимости от времени года здесь можно отправиться на долгую пешую прогулку, выбрав один из множества организованных маршрутов, которые поддерживаются в идеальном состоянии круглый год: летом — вооружившись палками для скандинавской ходьбы, а зимой — на снегоступах.
Довершить впечатления можно визитом на гору Пилатус (2132 м), что неподалеку от Люцерна. Летом нельзя отказать себе в удовольствии прокатиться по зубчатой железной дороге, чтобы подняться на вершину Пилатуса.
Вот уже 130 лет поезд забирает туристов на станции в деревне Альпнахштад, идет по лесам, лугам и взбирается на отвесные скалы местами под углом 48 градусов! Зимой же на Пилатус можно подняться не менее эффектно — на сверхсовременном подвесном подъемнике.
Промежуточная станция между вершиной Пилатуса и его подножьем — Фрекмюнтегг (1415 м) — предлагает туристам множество интересных и во многом уникальных развлечений. Здесь располагается самый большой парк развлечений в Центральной Швейцарии. Взять, например, тоббоган! Это летняя бобслейная трасса в виде жестяного желоба протяженностью 1350 м со множеством виражей и трамплинов, с которой можно полюбоваться открывающимися видами на головокружительной скорости. Желающим посетить его стоит поторопиться: тоббоган работает только в летний сезон и исключительно в сухую погоду.
Здесь же находится поражающий воображение веревочный парк. Примечателен он и своими размерами, и тем, что продуман до малейших деталей, в нем множество зон для любого возраста и уровня подготовки — от малышей, едва научившихся ходить, до любителей пощекотать собственные нервы.
Здесь же, во Фрекмюнтегге, можно и заночевать, — например, в подвесном лагере, где палатки закреплены между деревьями. Но позаботиться о брони стоит заранее — палаток всего 15.
Любители отдохнуть в более комфортных условиях наверняка оценят условия отеля «Pilatus-Kulm», располагающегося на самой вершине горы Пилатус. Эта трехзвездочная гостиница, представляющая из себя яркий образец застройки XIX века, не так давно была отремонтирована. Ночевка в «Pilatus-Kulm» оставит неизгладимое впечатление: у постояльцев есть возможность полюбоваться невероятными видами местности, включая время заката и рассвета, а также вкусно поесть — в ресторане отеля прекрасная кухня.
Швейцария — страна, куда хочется возвращаться снова и снова, ведь она многогранна, словно бриллиант. Поэтому «укороченный» маршрут по стране может стать идеальным варинтом, чтобы посмаковать и вдоволь насладиться ею в следующий свой приезд.