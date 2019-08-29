Монитор для программиста

Как выбрать идеальный инструмент для разработки.

В материале о трендах 2019 года в программировании мы затронули тему эффективности и продуктивности работы, что связано с активными изменениями в этой профессии. В то время как раньше специалисту было достаточно едва ли не простого блокнота (в идеале — с подсветкой синтаксиса), то теперь количество рабочих инструментов постоянно увеличивается. А главное — все большую значимость получает быстрая и эффективная командная работа и коллаборация с другими специалистами.

Одного лишь редактора теперь не достаточно для качественной работы, а значит, вместе с тем растут требования к размеру экрана и количеству окон, которые могут быть одновременно открыты. Например, чтобы всегда перед глазами были менеджеры задач типа Trello или Asana, мессенджеры Telegram и Slack, сервисы для одновременной работы над проектами. А если говорить о таких проектах как сайты и мобильные приложения, всегда будет удачной идея расположить рядом с кодом окно предварительного просмотра, где можно было бы в реальном времени видеть вносимые изменения.

Одними из лучших вариантов для программиста нам кажутся модели среднего сегмента в линейке LG Ultrawide. Они дают возможность держать на экране действительного много информации и запущенных окон за счёт соотношения сторон 21:9 и большой диагонали 34 дюйма. А кроме того, обладают очень качественными матрицами, на которые приятно смотреть и всегда будет возможность передохнуть от работы за просмотром фильмов, сериалов или играми.

Один из удачных примеров таких мониторов — LG UltraWide 34WK650-W. При невысокой стоимости — а это 27 000 рублей — эта модель обладает отличным набором технологий и действительно классными характеристиками. А для эстетов, которые ценят внешний вид своего рабочего места, важным моментом будет стильный дизайн монитора и достаточно тонкая рамка по периметру экрана.

В основе всего лежит IPS матрица формата 21:9 с Full HD разрешением 2560×1089 пикселей. Качество картинки на высоте, у этого экрана хороший запас яркости, контрастности, равномерная подсветка по всей ширине и качественная калибровка. Цветовой охват составляет 99% палитры sRGB, при этом цветопередача реалистичная и полностью соответствует ожиданиям. В общем, не придраться. Отдельно стоит отметить поддержкой HDR 10, то есть пользователи могут смотреть фильмы и играть в игры с расширенным динамическим диапазоном и получать ещё больше впечатлений от контента. А ещё в LG UltraWide 34WK650-W есть функция HDR эффект, которая специальными алгоритмами поднимает яркость темных и светлых участков, приближая обычное изображение к настоящему HDR.

Что касается портов, в этом мониторе есть Display Port, один HDMI v2.0 и выход для наушников. На так уж много, но если говорить об использовании этого монитора в работе программиста — то абсолютно достаточно, а переплачивать за лишние разъемы смысла нет. Подставка, традиционно для LG, имеет регулировку по высоте, а также возможность отклонения экрана на 5 градусов к пользователю и на 15 градусов от него. Для управления используется джойстик под экраном, а также есть функция «меню на экране» для удобного изменения параметров курсором мыши.

В LG UltraWide 34WK650-W также есть режимы разделения экрана для работы с несколькими приложениями одновременно, функция снижения мерцания, регулировка цветопередачи SIX Axis Control, стабилизатор черного цвета, а для игр — динамическая синхронизация изображения FreeSync и динамическая синхронизация движения Dynamic Action Sync.

В итоге этот монитор мы считаем оптимальным решением по соотношению цены, качества, технологичности и удобства использования. У него привлекательный дизайн, качественная сборка, хорошо подобраны материалы, цвета и текстуры корпуса. Широкий экран идеально подойдёт для работы с несколькими приложениями одновременно и обеспечит значительный прирост продуктивности в работе. А качественный экран и поддержка стандарта HDR 10 помогут отдохнуть от работы за просмотром фильмов и играми без компромиссов в плане картинки.