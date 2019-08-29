Тренды в программировании и разработке

Какие сферы не потеряют актуальность.

За последние годы профессия программиста стала чрезвычайно востребованной и популярной. Настолько, что ее начинают сравнивать с бумом на юристов и экономистов около 10 лет назад. С одной стороны это кажется справедливым, с другой — если прямо сейчас начать активно развиваться в этой сфере, к моменту перенасыщения рынка вы уже сможете набрать достаточное количество компетенций, чтобы оставаться востребованным специалистом. Более того, самому рынку все еще есть куда расти. По данным аналитиков Gartner, IT-индустрия значительно выросла в прошлом году, а по итогам 2019 может увеличиться еще на 8.3%. При этом наиболее заметными становятся тренды на использование блокчейн-технологий, искусственного интеллекта, кроссплатформенных программных продуктов и progressive web applications (сайты, функционально похожие на приложения). Рассказываем, какие сферы пользуются сейчас наибольшим спросом и могут считаться самыми перспективными.

1. Искусственный интеллект

Искусственный интеллект, нейросети и машинное обучение — одно из самых трендовых сейчас направлений в разработке. Не удивительно, ведь используется это сейчас не только для каких-то сверхсложных исследований, научной работы или обработки массивов больших данных, но также применяется в таких повседневных вещах как смартфоны и даже в мобильных приложениях. Более того, нужно понимать, что сейчас вся эта индустрия находится пока еще только в зачаточном состоянии. А значит, постепенно все больше компаний начнет использовать эти технологии. Впрочем, заметно это уже сейчас, ведь нейросети и машинное обучение находят применение даже в таких индустриях как медицина и фармакология.

2. Блокчейн

Еще одна технология, которая начала активно использоваться уже сейчас, но все-таки наибольшую значимость должна получить в перспективе. Блокчейн-индустрия активно растет, и все больше компаний приходят разработку такого рода решений. Сама по себе технология, за счет единого реестра данных и максимального уровня защиты от фальсификации, найдет применение в банковских операциях, в недвижимости, медицине, логистике и многих других коммерческих сферах. Это стало возможным благодаря тому, что при использовании блокчейна все записи распределенно хранятся на множестве устройств, а каждая новая операция проверяется всем сообществом, что исключает возможность подтасовки результатов каких-либо операций и лишает участников рынка проводить непрозрачные сделки.

3. Progressive web applications (PWA)

Лет десять назад Стив Джобс провозгласил идею того, что для всего теперь есть приложение, подразумевая при этом магазины мобильного софта и последовавший за этим бум мобильной разработки. Со временем приложений стало так много, что пользователям уже начали надоедать постоянные эксперименты с новыми и новыми программами, а сами компании-разработчики начали укрупняться и при наличии выигрышных идей в плане функциональности и удобства использования становились практически монополистами в своих категориях. Как следствие, для ситуативного использования установка нового приложения перестала быть удобной, а на сцену вышли PWA, предлагающие всю нужную функциональность на браузерной вкладке. Progressive web applications актуальны прямо сейчас и будут становиться все более значимыми в будущем.

4. Интернет вещей (IoT)

IoT-приложения — еще один актуальнейший тренд в разработке. Сейчас появляется все больше умных гаджетов, для которых раньше сложно было представить какую-то дополнительную функциональность, но все-таки она смогла появиться и доказать свою востребованность. Например, это умные розетки с возможностью удаленного отключения утюга, лампочки с управлением яркостью и температурой света, роботы-пылесосы, которых можно удаленно заставить работать и многое, многое другое. Отдельно стоит упомянуть и тренд на появление умных домов, когда датчики способных собирать данные о расходе воды и электричества, менять температуру обогревательных приборов, следить за безопасностью и протечками. А венцом развития этих технологий станут умные города, оснащенные многочисленными датчиками и сенсорами. Все это станет возможным благодаря появлению мобильных сетей 5G, идеально подходящих для такого рода инфраструктуры. Но и сейчас уже в плане программирования и разработки есть много интересных проектов, в которых стоило бы попробовать свои силы.

5. Смешанная реальность

Технологии виртуальной реальности, при всей своей перспективности, пока так и не смогли стать действительно популярными и массовыми. Впрочем, смешанная реальность имеет намного больше шансов на успех, ведь она менее требовательна к используемым устройствам (достаточно обычного смартфона без дополнительных аксессуаров), а использоваться может не только в индустрии развлечений. Например, mixed reality может использоваться для навигации в музеях, на улицах городов и в крупных торговых центрах, эти же технологии могут помочь в выборе онлайн покупок, когда пользователь может примерить в своей квартире стул, телевизор или диван. Кроме того, смешанная реальность уместно будет смотреться в дизайн-ателье, у инженеров и прочих специалистов, которым требуется визуализация продуктов.

6. Языки программирования

Если говорить об инструментах разработки, вот уже шестой год подряд на первом месте по популярности стоит Javascript, который используют большинство разработчиков. Популярность этого языка обусловлена его адаптивностью и гибкостью. Впрочем, из-за роста внимания к машинному обучению, искусственному интеллекту и прочим новым технологиям, аналитики Stackoverflow и GitHub отмечают взрывной рост популярности Python, который активно наступает на пятки нынешнему лидеру. Впрочем, внимание также стоит обратить на C++, Go и Swift. А вот некогда популярный Ruby не может похвастаться прежними успехами и скатился по популярности с 7 на 10 строчку рейтинга самых популярных языков программирования.

7. Продуктивность и эргономика

Пусть даже сейчас в тренде мобильность и многие программисты готовы работать в любое время и в любом месте при наличии одного только ноутбука, требования к стационарному рабочему месту по-прежнему высоки. С учетом появление большого количества мессенджеров для коммуникации с клиентами и командой, инструментов для совместной работы как с программистами, так и с дизайнерами, а также популярности разнообразных менеджеров задач типа Trello или Asana, для действительно успешной и эффективной работы программистам все-таки требуется комфортное стационарное рабочее место. А кроме того, это место должно быть не только удобным, но также и давать возможность выполнять несколько задач одновременно. Хорошим помощником в этом станет монитор LG UltraWide 34WK650-W, который имеет пропорции экрана 21:9 и позволяет всегда иметь перед глазами всю нужную информацию. Не важно, будет ли это два, три или даже четыре приложения одновременно, на таком большом экране всегда найдется место еще и для рабочего мессенджера. Это позволяет работать более эффективно, держать перед глазами все нужное и не терять фокусировку на работе из-за необходимости переключаться между окнами и приложениями.