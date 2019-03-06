Умные подарки на 8 марта

Производители бытовой техники и изящной посуды постоянно придумывают что-то новенькое, чтобы облегчить и сделать приятным домашний быт. Представляем несколько универсальных помощников, которые порадуют любую женщину не только своей функциональностью, но и стильным внешним видом.

Пылесос Tefal Air Force 360 all-in-one

Беспроводной пылесос Tefal Air Force 360 all-in-one — отличный помощник как при ежедневной, так и при генеральной уборке. Добиться идеальной чистоты во всем доме от пола до потолка поможет специальный комплект насадок. Универсальная электрощетка со скоростью вращения до 6500 оборотов в минуту справится с любым типом покрытия — паркетом, ламинатом, линолеумом, кафелем и коврами. Проконтролировать результат и увидеть грязь, не пропустив ни одного участка, поможет светодиодная LED подсветка. Tefal Air Force 360 all-in-one легко трансформируется в ручную модель со встроенной насадкой-щеткой для уборки мебели, клавиатуры, лестниц или салона автомобиля. С помощью длинной трубки легко почистить люстры и убрать пыль с верхних полок шкафов, щелевая насадка удалит пыль с плинтусов и углов. Емкий и долговечный литиевый аккумулятор гарантирует до 30 минут автономной работы. А для зарядки потребуется всего 3 часа. Tefal Air Force 360 all-in-one — надежный помощник в борьбе за чистоту на все 360 градусов!

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Пылесос Silence Force Cyclonic от Tefal

Tefal представляет новую линейку инновационных пылесосов с контейнером для пыли Silence Force Cyclonic. Бесшумная работа, практически 100%-ная фильтрация воздуха от пыли, энергоэффективный мотор в стильном корпусе — эти пылесосы переворачивают представление об уборке и идут с приставкой «супер». Главное отличие пылесосов из серии Silence Force, которое невозможно не заметить, — они работают почти бесшумно. Особые блоки и глушители, разработанные специально для этой модели, позволяют сделать звук работающего пылесоса тише человеческой речи — всего 67 дБ. Больше никаких ограничений: можно спокойно делать уборку в гостиной и не бояться, что разбудите детей в соседней спальне. А комплект из разнообразных насадок позволит вам убрать пыль и грязь из каждого уголка вашего дома.

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Блендер Ultrablend+ от Moulinex

Высокоскоростной блендер Moulinex Ultrablend+ станет верным помощником всем любителям «зеленых» смузи. Он измельчает ингредиенты на клеточном уровне, высвобождая максимум питательных веществ, благодаря чему напитки становятся легкими и приятными на вкус, а их текстура – шелковистой и без единого кусочка. С Ultrablend+ нет ограничения кулинарным фантазиям, будь то молоко из орехов, домашняя безглютеновая мука (например, из риса) или натуральный сорбет из замороженных фруктов. Даже горячий суп становится полезнее: благодаря нагреву за счет быстрого вращения витамины сохраняются, а не выпариваются.

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Парогенератор Pro Express Ultimate серии GV95 от Tefal

Новый парогенератор Pro Express Ultimate серии GV95 от Tefal изменит ваше представление о глажке. Уже с первых минут его использования вы ощутите настоящую магию — магию преображения вашей одежды. Давление 8 бар, постоянная подача пара до 180 г/мин, а также паровой удар до 600 г/мин убивают 99% бактерий и не дают шансов даже самым мелким складочкам. Уникальная самоочищающаяся подошва Durilium Airglide Autoclean с функцией идеального скольжения приводит вещи в порядок, как будто они только что из магазина. Парогенератор оснащен системой автоотключения, защитой от накипи и системой защиты от пятен. Pro Express Ultimate серии GV95 — магия пара для простых чудес!

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Утюг Tefal Ultimate Pure серии FV98

Утюг Tefal Ultimate Pure FV98 — надежность, долговечность, деликатность. Устройство оснащено фильтром против накипи, которого нет у других подобных моделей. Кроме того, эксклюзивная система фильтрации Micro Calc, которая очищает 100% подаваемого пара, предотвращает попадание частичек накипи на одежду и как следствие — появление пятен. Модель оснащена и противоизвестковым стержнем. Благодаря постоянной подаче пара до 60 г/мин и мощному паровому удару до 260 г/мин, Ultimate Pure FV98 легко справляется даже с самыми стойкими складками на плотных тканях, а мощность 3000 Вт обеспечивает моментальное нагревание – чтобы привести вещи в порядок, не понадобится много времени. Легкость скольжения для удобства использования гарантирует металлокерамическая подошва Durilium AirGlide Autoclean, которая также неприхотлива и не нуждается в особом уходе. Вероятность случайно уронить горячий утюг сводится к минимуму – широкая пятка обеспечивает его устойчивость. За безопасность отвечает функция автоотключения, а Autoclean – за самоочистку подошвы.

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ТЕРМОКРУЖКА EMSA TRAVEL MUG – стиль, мобильность, герметичность

100% герметичность, позволяющая не беспокоиться о своих вещах, силиконовый манжет Soft Touch с тиснением в актуальных расцветках, который отвечает не только за красоту, но и за удобство и обеспечивает надежный захват, система QUICK PRESS, обеспечивающая быстрое и удобное открытие одной рукой — термокружка EMSA TRAVEL MUG станет вашим верным спутником в городе. С помощью вакуумной колбы из нержавеющей стали с двойными стенками EMSA TRAVEL MUG сохраняет тепло на протяжении 4 часов — ваш напиток будет горячим в течение всей прогулки с ребёнком или поездки до офиса. А если нужно поддерживать температуру охлажденного напитка – на протяжении 8. Она легко разбирается по частям и быстро очищается от грязи, а корпус, сделанный из нервеющей стали, абсолютно не впитывает сторонние ароматы. Ее также можно загрузить в посудомоечную машину.

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Чайный сервиз «Императорского фарфорового завода»

Подарок любимой женщине не обязательно должен быть изысканным, но все же ей будет приятно, если это будет что-то не банальное. Например, любой из предметов чайного сервиза «Жемчужина» императорского фарфорового завода. «Белое золото» – художественный фарфор – занимает почетное место в собраниях ведущих музеев мира и в частных коллекциях, а значит достоин и вашего дома! Сегодня вся продукция «Императорского фарфорового завода» соответствует высочайшим международным требованиям качества. Во-вторых технология производства: уровень качества поддерживается благодаря ручной работе на всех этапах производства или ручной «доводке» изделий на последних стадиях.

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Паровой пылесос TEFAL Clean&Steam 2 в 1

Чтобы пропылесосить и помыть полы, в среднем нужен час. Новое изобретение от Tefal позволяет сократить время уборки вдвое, улучшив ее качество. Clean&Steam 2 в 1 пылесосит и моет пол паром одновременно. Пар бережно и эффективно очищает любые типы твердых напольных покрытий и убивает 99% микробов без использования чистящих средств. Это особенно актуально для тех, у кого аллергия на бытовую химию или есть дети. Для ухода за ламинатом, паркетом, плиткой, линолеумом и даже мрамором можно использовать разные режимы работы. Сочетание эксклюзивных технологий гарантирует безупречный результат уборки и экономию времени.

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Мультистайлер Rowenta 4 in 1 Waves Addict

Rowenta представляет свой первый стайлер для бесконечного количества укладок — Мультистайлер Rowenta 4 in 1 Waves Addict. Универсальное устройство адаптируется под каждый тип волос и создает идеальные натуральные локоны. Дайте волю вашему воображению и укладывайте волосы по настроению: создавайте свободные локоны, волнистый боб, пляжные или голливудские волны. Покорите весь мир с вашим новым образом от Rowenta!

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