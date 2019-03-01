Обед в один клик!

Дистанционное управление

Скачайте на смартфон приложение ReadyforSky и управляйте мини-печью из любой точки мира[1]: в один клик начинайте готовить, когда занимаетесь в фитнес клубе, запускайте разогрев блюда, выходя с работы, изменяйте настройки температуры и времени прямо в процессе приготовления.

Во встроенной в приложение кулинарной книге собраны 200 рецептов оригинальных блюд, которые можно приготовить в SkyOven. Решили испечь слойки с сыром и зеленью? Подготовьте ингредиенты, следуя подробным рекомендациям поваров REDMOND, и нажмите «Старт» прямо из рецепта. При запуске из рецепта необходимую программу и время SkyOven устанавливает сам.

20 автоматических программ

В SkyOven реализовано 20 автоматических программ – они помогут запечь овощи, мясо или рыбу, а также приготовить сложные блюда: томленые супы, пиццу, домашний хлеб, буженину и др.

С автопрограммами не нужно думать, какую температуру установить, чтобы буженина пропеклась и стала нежной – параметры нагрева на автоматических программах выверены максимально точно и протестированы, вам нужно лишь выбрать подходящее время.

Если вам показалось, что зимние парниковые овощи на программе «Запекание овощей» не приготовятся как нужно, вы можете добавить время или повысить температуру. Используйте функцию МАСТЕРШЕФ Лайт и, не останавливая приготовление, меняйте настройки программы – блюдо получится таким, как вы любите!

По своим рецептам

SkyOven порадует и тех, кто любит экспериментировать. Обнаружили в старых кулинарных записях бабушки ее авторский рецепт кекса или домашнего хлеба? Подготовьте ингредиенты и выложите их в форму для запекания, входящую в комплект. Выберите программу МУЛЬТИПОВАР и установите параметры температуры и времени самостоятельно, а также решите какой ТЭН будет работать: верхний, нижний или оба сразу – готовьте то, что вы хотите и так, как нравится именно вам.

УПРАВЛЯЙ ТЕХНИКОЙ СО СМАРТФОНА!

[1]Управление из дальней зоны возможно при подключенном приложении R4SGatewayна домашнем Android-смартфоне/планшете