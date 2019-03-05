По традициям финских сыроваров

Финляндия — это не только страна тысячи озёр, бесконечных лесов и чарующих сопок, но и любимая многими родина невероятно вкусной молочной продукции, традиции качества которой живут уже многие десятилетия. И что самое важное - финское качество теперь поселилось и на российских производствах, став ещё ближе к нам.

Немного истории

Существуют разные предположения о происхождении сыра. Но все они согласны в одном — это по-настоящему древний продукт, уникальную пользу и вкус которого ценили еще наши далекие предки. Сыр был упомянут даже в «Одиссее» Гомера, а его следы находили и в египетских пирамидах.

В Финляндии сыроварение берёт начало в 16 веке — в книге историка Олауса Магнуса упомянуты «самые вкусные сыры в мире — финские сыры из козьего молока». Сильные традиции фермерства и производства молока создали мощную базу для производства сыра, поэтому он повсеместно вошел в рацион жителей страны. Однако промышленное производство сыра из коровьего молока началось только в начале 20 века, когда как финское правительство, так и частные компании инициировали образовательную работу и начали обучать сыроваров с целью налаживания масштабного производства продукта. В 1916 году компания Valio, кооператив финских фермеров-производителей молока, открывает первую лабораторию по разработке молочной продукции и контролю качества. Изначально образованный для экспорта масла кооператив становится у истоков промышленного финского сыроварения, заложив традиции беспрецедентно высокого финского качества.

Секреты финского качества

Что же такое «качественный сыр»?

Сыр — молокоёмкий продукт: для производства одного килограмма потребуется от 10 литров молока. Стоит ли говорить, что качество сыра — это, прежде всего, качество молока.

О качестве молока сказано много. Однако не лишним будет повторить прописные истины, которые легли в основу сыроварения Valio еще в начале двадцатого века.

Качество молока начинается задолго до дойки. Работа начинается задолго до этого: с разнообразного и полноценного рациона животных, с обеспечения чистоты в коровниках и поддержания здоровья стада. Обеспечение стандартов гигиены — еще один важный аспект производства чистого молока. Качественное и чистое молоко должно отвечать строгим характеристикам: Valio для всех стран выработала единые требования и стандарты сырого молока. Контроль, например, осуществляется по таким показателям как соматические клетки и бактериальная обсеменённость. Благодаря ним можно определить, в каких условиях живет корова, здорова ли она, соблюдены ли санитарные нормы.

— Предельно допустимые показатели по этим и некоторым другим параметрам качества молока у Valio более строгие, чем того требует законодательство ЕС и других стран, где закупается молоко для продукции под брендом — в том числе, и в России. Но именно благодаря ним мы можем говорить о высоком качестве и уникальном вкусе продукции Valio, — рассказывает Наталья Докшина, менеджер R&D ООО «Валио».

Производственный процесс

Процесс производства сыра на первый взгляд весьма прост, но не всё так очевидно. Разберёмся?

Сначала в молоко, прошедшее пастеризацию и нормализацию — именно на этом этапе определяется, насколько жирным будет сыр. Потом добавляется закваска и молокосвёртывающий фермент.

— Закваска — у каждого производителя своя, уникальна закваска и в сырах Valio. Именно она дарит нам сливочный вкус и насыщенный аромат сыра Oltermanni — любимой нашими потребителями линейки, — говорит Наталья Докшина.

Молокосвёртывающий фермент помогает образовать из молока сгусток — основу для будущего сыра. Фермент может иметь животное и неживотное происхождение. Сыр, произведенный с использованием фермента неживотного происхождения, подходит для вегетарианцев — к ним относится и сыр Valio Oltermanni.

Следующих немаловажный этап при производстве сыра-это созревание. Именно на этом этапе формируется характерный для данного вида сыра рисунок. Также он приобретает насыщенный вкус и аромат.

После созревания сыр будет упакован и отправлен на полку магазина. Стоит ли говорить, что каждый из этих этапов требует пристального внимания — к порядку, строжайшему соблюдению технологии и санитарных норм.

Из биографии легенды

Легендарный Oltermanni впервые увидел свет в 1980 году: сыр стал подарком фермерам Valio в честь 75-летия компании. Он настолько полюбился им, что было принято запустить его промышленное производство — в продажу Oltermanni поступил в 1981 году. А в 1993 году была создана рецептура сыра в пониженной жирностью, который сразу же снискал славу у всех поклонников здорового питания. Новой вехой в истории Oltermanni стал 2016 год — тогда впервые началось производство этого знаменитого сыра на территории России. Длительная разработка рецептуры, долгий поиск производственной площадки и поставщиков сырья, соответствующих строгим стандартам финского концерна, наконец увенчались успехом! Первый российский Oltermanni создан российскими и финскими специалистами по уникальной рецептуре финского концерна, в соответствии с традициями сыроварения Valio и строжайших требований к качеству и органолептическим свойствам. В 2018 году Valio в России налаживает производство еще одного долгожданного продукта из линейки Oltermanni: сыр 17% жирности.

Вместо заключения

Мир движется вперёд и приятно, что у глобализации есть и приятная сторона: сегодня у стран все больше возможностей объединять усилия в создании качественного, вкусного и полезного продукта. Иллюстрация тому — история Valio и бренда Oltermanni, благодаря которым финские традиции сыроварения поселились на российских полках!