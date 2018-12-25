Чем же мечта отличается от цели? Всего одним нюансом: в ней всегда есть место чуду. Вот, например, вы очень хотите жить в современной трехкомнатной квартире в Москве. Можно, сформулировать это желание как жизненную цель и бросить все силы на ее выполнение, а можно призвать на помощь везение и волшебство , которое в новогодние дни окружает нас буквально повсюду. В магазинах играет чарующая рождественская музыка, на улицах сверкают праздничные гирлянды, и многие из нас добровольно берут на себя обязанности добрых волшебников для своих близких – покупают подарки, запасаются угощением к новогоднему столу, готовят сюрпризы…

Когда же начинать мечтать? Прямо сейчас, занимаясь приятными праздничными делами! Мечтали о квартире, автомобиле, современном смартфоне iPhoneX, новой бытовой технике для дома? Отлично – отправляйтесь в ближайшую «Пятёрочку» за покупками (например, за продуктами к празднику) и… готовьтесь выигрывать! Ведь до 15 января 2019 года в магазинах сети «Пятёрочка» всё ещё продолжается уникальная акция – «Исполняем мечты». Оплачивайте покупки, обязательно предъявляя «Выручай-карту», и, если сумма покупок в чеке составила 555 рублей или больше – вы автоматически становитесь участником этой акции

Очень важно каждый раз предъявлять «Выручай-карту»: ведь без нее ваша очередная покупка на указанную сумму не будет засчитываться как дополнительный шанс. А для того, чтобы получить возможность стать счастливым обладателем трехкомнатной квартиры в Москве, надо совершить не менее пяти покупок на сумму от 555 рублей. Чтобы претендовать на один из пяти автомобилей KIARIO– не менее трех таких покупок. Для участия в розыгрыше остальных призов (баллов на покупку в «Пятёрочке» или сертификатов в магазин бытовой и цифровой техники и электроники «М.Видео») достаточно одного такого чека, но, как вы понимаете, чем их будет больше, тем шанс на победу в акции «Исполняем мечты» выше.

Учёт ваших шансов будет идти автоматически, а наблюдать за ними можно в мобильном приложении «Пятёрочки» или на специальном сайте акции «Исполняем мечты» https://2019.5ka.ru/. Там же опубликован полный текст правил акции, которые обязательно стоит прочитать, и регулярно появляются списки победителей еженедельных розыгрышей.

Впрочем, делая покупки к Новому году в «Пятёрочке», вы уже выигрываете – цены доступные, ассортимент всех нужных товаров, от продуктов до бытовой химии и ёлочных украшений, велик, а сами магазины расположены почти всегда близко к дому или работе. Разделите масштабный новогодний шопинг на несколько походов в магазин, чтобы получить больше чеков на сумму от 555 рублей, и настраивайтесь на обыкновенное новогоднее чудо!