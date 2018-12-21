Зима: пища для ума

Когда салаты съедены, а коньки и санки надоели – пора ехать на познавательные экскурсии…

Особенно удобно изучать достопримечательности, отдыхая в одном из самых насыщенных культурой и историей мест Подмосковья – в окрестностях Чехова. Например, в семейном СПА-отеле Фореста Фестиваль Парк.

Куда же стоит отправиться в первую очередь? Вот наш рейтинг достопримечательностей.

Усадьба «Мелихово». Пожалуй, каждый культурный россиянин должен побывать в этой знаменитой чеховской усадьбе. Это огромный культурный заповедник, в котором можно провести целый день всей семьей. Но не забывайте, что по понедельникам музей закрыт, а в остальные дни работает только до 17 часов. Расстояние до музея от отеля Фореста Фестиваль Парк– 35 км. Усадьба Лопасня-Зачатьевское. Она расположена в самом городе Чехове на улице Пушкина. И напрямую связана с именем Пушкина и многих других великих русских литераторов. После того, как Наталья Гончарова, овдовев, вторично вышла замуж, она и ее дети гостили и временами даже жили в этой усадьбе, а в 1917 году именно здесь были найдены неизвестные до того момента незаконченные рукописи великого русского поэта. Серафимо-Знаменский скит. Он находится в 26 км от отеля Фореста Фестиваль Паркв сторону Домодедово. Это женская обитель, в которой сегодня живет около двадцати насельниц. Скит имеет необычную архитектуру, но самое главное – в период рождественских или крещенских праздников здесь проходят очень красивые службы. Усадьба Ивановское. Огромное роскошное имение, принадлежавшее родне деда Льва Толстого. Расположена усадьба на берегу реки и является идеальным местом для семейной фотосессии в аристократическом стиле. Музей сказки и башмака. Это место идеальное для посещения семьями с детьми. Расположен музей всего в 25 км от отеля Фореста Фестиваль Парк. Здесь находится самое большое в мире здание в форме башмака, где собрана обувь разных времен и народов, а также обувь волшебных персонажей. Этот музей – лучшая возможность продлить новогоднюю сказку и сделать ее еще более запоминающейся для ваших малышей.

Кроме того, можно просто поехать в зимний лес, покормить орешками белок (а их в этом районе Подмосковья водится огромное число), отправится на зимнюю рыбалку в одно из местных рыбных хозяйств или съездить на ферму за парным молоком. А потом, вернувшись в отель, поджарить улов на одной из мангальных площадок или просто спокойно поужинать в ресторане и отправиться отдыхать, ощущая послевкусие насыщенного и интересного дня.