Когда мечты становятся реальностью

Где и как вы собираетесь отмечать Новый год? Дома, в кругу семьи? С друзьями в ресторане или просто в гостях? На теплом курорте? В деревне, под настоящей живой ёлкой? Вариантов – множество, но одно остается неизменным – на последней минуте уходящего года каждый из нас проговаривает про себя самые заветные слова, загадывает желание. Кажется, что концентрация волшебства в эту минуту достигает максимума, и во Вселенной приоткрывается какое-то тайное окно, через которое наши желания достигают цели.

Конечно, у многих из нас есть собственные ритуалы загадывания новогодних желаний. Кто-то, пока бьют куранты, быстро пишет свою мечту на бумажке, поджигает ее, бросает пепел в бокал с напитком и тут же выпивает. Кто-то сминает бумажку с желанием в комочек, кладет его в шапку, и старается «нечаянно» потерять в снегу в новогоднюю ночь. Кто-то просто выкрикивает желание в открытое окно…

Все эти методы – отличные, проверенные и при этом очень веселые. А уж насколько они будут эффективными, покажет время.

Но сейчас мы вам расскажем, как приблизить мечту с большей долей вероятности. Причем мечту вполне конкретную, земную и очень приятную. Хотите выиграть квартиру, автомобиль, современный смартфон и сотни других призов? Значит, действуйте! С 27 ноября 2018 года и до15 января 2019 года в магазинах федеральной торговой сети «Пятёрочка» проходит уникальная акция – «Исполняем мечты». Чтобы стать ее участником и побороться за призы, просто приходите в «Пятёрочку» за обычным набором покупок, но при оплате обязательно предъявляйте «Выручай-карту».

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Подготовка к новогодним торжествам – это всегда приятные хлопоты. Это время, чтобы вспомнить обо всех родных и близких, вдумчиво выбрать и красиво упаковать подарки, заполнить холодильник вкусной едой, спланировать меню праздничного стола, украсить ёлку и домашний интерьер. И настроиться всей семьей на волшебный лад, искренне поверив, что любые, даже самые невероятные мечты, обязательно исполнятся.