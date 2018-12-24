PRO Покупки Когда мечты становятся реальностью
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Когда мечты становятся реальностью

Юлия Полянская

Вы умеете правильно загадывать желания? Сейчас мы вас научим…

Где и как вы собираетесь отмечать Новый год? Дома, в кругу семьи? С друзьями в ресторане или просто в гостях? На теплом курорте? В деревне, под настоящей живой ёлкой? Вариантов – множество, но одно остается неизменным – на последней минуте уходящего года каждый из нас проговаривает про себя самые заветные слова, загадывает желание. Кажется, что концентрация волшебства в эту минуту достигает максимума, и во Вселенной приоткрывается какое-то тайное окно, через которое наши желания достигают цели.

Конечно, у многих из нас есть собственные ритуалы загадывания новогодних желаний. Кто-то, пока бьют куранты, быстро пишет свою мечту на бумажке, поджигает ее, бросает пепел в бокал с напитком и тут же выпивает. Кто-то сминает бумажку с желанием в комочек, кладет его в шапку, и старается «нечаянно» потерять в снегу в новогоднюю ночь. Кто-то просто выкрикивает желание в открытое окно…

Все эти методы – отличные, проверенные и при этом очень веселые. А уж насколько они будут эффективными, покажет время.

Но сейчас мы вам расскажем, как приблизить мечту с большей долей вероятности. Причем мечту вполне конкретную, земную и очень приятную. Хотите выиграть квартиру, автомобиль, современный смартфон и сотни других призов? Значит, действуйте! С  27 ноября 2018 года и  до15 января 2019 года в магазинах федеральной торговой сети «Пятёрочка» проходит уникальная акция – «Исполняем мечты». Чтобы стать ее участником и побороться за призы, просто приходите в «Пятёрочку» за обычным набором покупок, но при оплате обязательно предъявляйте «Выручай-карту».

Если сумма покупок в чеке составила 555 рублей или больше – вы автоматически становитесь участником акции «Исполняем мечты». Не забывайте, в учет идут только покупки, совершенные с предъявлением «Выручай-карты»; если у вас ее нет – срочно оформляйте.

Теперь вы готовы включиться в борьбу за достойные призы —  трехкомнатную квартиру площадью 64 квадратных метра в Москве, один из пяти автомобилей KIARIO, или за смартфон iPhoneX. Это главные призы. Есть и еженедельные — баллы на эту «Выручай-карту» или сертификаты в магазин бытовой и цифровой техники и электроники «М.Видео». Чтобы претендовать на выигрыш квартиры, необходимо за все время акции совершить не менее 5 покупок на 555 и более рублей, машины – не менее трех покупок. Наблюдать за своими шансами и проверять список победителей можно в мобильном приложении «Пятёрочки» или на специальном сайте акции «Исполняем мечты» https://2019.5ka.ru/.

Подготовка к новогодним торжествам – это всегда приятные хлопоты. Это время, чтобы вспомнить обо всех родных и близких, вдумчиво выбрать и красиво упаковать подарки, заполнить холодильник вкусной едой, спланировать меню праздничного стола, украсить ёлку и домашний интерьер. И настроиться всей семьей на волшебный лад, искренне поверив, что любые, даже самые невероятные мечты, обязательно исполнятся.

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Тэги:
#еда и напитки

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Когда мечты становятся реальностью
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