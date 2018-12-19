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Зимний курорт в Подмосковье: в отпуск за здоровьем!

Зимний курорт в Подмосковье: в отпуск за здоровьем!
Если вам не удалось уехать на зимние каникулы в теплые края – не переживайте. Отличный СПА-курорт со всеми возможными процедурами есть неподалеку от столицы!

Хотите расслабиться в бассейне, попариться в бане, побаловать себя массажами и прочими приятными процедурами? Отправляйтесь в подмосковный отель Фореста Фестиваль Парк – здесь работает масштабный СПА-центр, в котором можно существенно восстановиться за период зимних выходных или просто в зимнем отпуске, после массовых праздников.

Как именно работают СПА-процедуры? Давайте разбираться на примере отеля Фореста Фестиваль Парк.

  1. Бассейн. Пожалуй, самый доступный и безопасный вид спорта. Медленное плавание, особенно на спине – лучший способ подтянуть мышечный корсет, который поддерживает позвоночник. Это незаменимая процедура для всех, кто работает сидя – в офисе или за рулем. Кроме того, плавание во второй половине дня помогает справиться с легкой формой бессонницы.
  2. Разные виды бань.  Традиционная русская баня помогает избавиться от токсинов, в том числе и от накопленных за время долгих новогодних застолий. Финская сауна лучше прочих тренирует сосуды и помогает вернуть их тонус. Соляная сауна помогает повысить иммунитет слизистых оболочек дыхательных путей, и особенно полезна для лечения последствий гриппов, ОРВИ и ангин. Эти и другие виды бань имеются в отеле Фореста Фестиваль Парк.
  3. СПА-процедуры. К ним относятся разные виды массажа, талассотерапия, обертывания с использованием различных средств (масел, целебной глины, шоколада, водорослей и пр.). Массаж, выполненный профессионалом, с первого сеанса запускает восстановительные процессы в органах и тканях, нормализует кровообращение, улучшает работу нервной системы. Талассотерапия – это трансдермальный (то есть через кожу) метод поставки ценных морских компонентов в глубокие слои кожи: после нескольких процедур повышается эластичность эпидермиса, уходит раздражение кожи, она начинает лучше поглощать питательные кремы и сыворотки, а также ценные компоненты из обертываний.

В отеле Фореста Фестиваль Парквсе гости с проживанием имеют право раз в сутки бесплатно посещать СПА-центр. А вот специальные услуги (массажи, косметология) можно оплатить заранее и, например, подарить – не только себе, но и близкому человеку. Такая программа отлично дополнит зимний отдых.

И, конечно, для максимального эффекта все эти процедуры стоит сочетать с активным отдыхом и спортом. Для этого в СПА есть тренажерный и гимнастический зал, а на улице – залитый каток и лыжня. Впрочем, даже просто прогулки по чистому морозному воздуху способны существенно улучшить и физическое, и душевное состояние.

А когда вы вернетесь домой после такого отпуска, все будут спрашивать, где вы так отдохнули – в Европе? В Таиланде? В дорогом ведомственном санатории? Но вы-то будете знать, что отличный релакс и восстановление доступны в ближайшем Подмосковье.

 

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#отдых

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Зимний курорт в Подмосковье: в отпуск за здоровьем!
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