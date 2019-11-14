В поисках совершенства: выбираем ноутбук для работы и дома

Каким должен быть идеальный ноутбук для женщины? Некоторые производители считают, что завоевать дамские сердца можно, если выпустить лимитированную серию с цветочным принтом от модного дизайнера. Но это совсем не так. Разбираемся, как выбрать правильный ноутбук на примере ASUS ZenBook UX434.

Понятно, что выбор во многом зависит от задач, которые планируется решать. Мы оставим за рамками статьи геймерские модели и специализированные сверхмощные ноутбуки для программирования или работы с CAD. Рассмотрим наиболее типичный сценарий использования «дом-работа-учеба». Очевидно, что здесь на первый план выходят соображения удобства и эргономики. Но обо всем по порядку…

Производительность

Современные ноутбуки известных брендов, как правило, «с запасом» обеспечены вычислительной мощностью, поэтому вам вряд ли удастся добиться того, чтобы компьютер начал «тормозить». Два основных показателя быстродействия ноутбука – модель процессора и объем оперативной памяти (ОЗУ). Для повседневных задач обычно с лихвой хватает процессора Intel Core i3 восьмого поколения и 4 Гбайт ОЗУ. Слишком мощный процессор – это тоже плохо, он потребляет больше энергии, что снижает время автономной работы ноутбука.

ASUS ZenBook UX434 выпускается в нескольких конфигурациях, но, на наш взгляд, «золотая середина» – это процессор Intel Core i5 и 8 Гбайт оперативной памяти. Такое решение, с одной стороны, обеспечивает запас производительности, а с другой – не слишком «прожорливое»: ноутбук может проработать до 12 часов на одной зарядке.

Также обратите внимание на тип используемого в ноутбуке носителя информации. Традиционные жесткие диски сегодня мало кто использует: они боятся тряски, а еще в целом медленнее и тяжелее, чем SSD (твердотельные накопители). В ASUS ZenBook UX434 установлен как раз SSD объемом 500 Гигабайт.

Габариты и вес

Перед создателями современных ноутбуков стоит, казалось бы, невыполнимая задача: объять необъятное. С одной стороны, с большим экраном ноутбука комфортнее работать. С другой – чем больше его диагональ, тем тяжелее становится конструкция, а еще – растут габариты ноутбука. Поэтому приходится идти на различные ухищрения, чтобы ноутбук внутри был больше, чем снаружи.

Практика показывает, что наилучший баланс между удобством и мобильностью находится на отметке около 14 дюймов (если говорить о диагонали экрана). Но и тут можно схитрить, что, собственно, сделали в компании ASUS. Продолжая повсеместное увлечение безрамочными смартфонами, разработчики создали практически безрамочный ноутбук. Диагональ дисплея ZenBook UX434 составляет 14”, но габариты ноутбука при этом сопоставимы с 13” моделями других производителей. Добиться этого удалось, сделав рамки экрана узкими, так что дисплей занимает 95% площади крышки.

В результате получился ноутбук размером с лист А4 и весом менее 1,3 кг. Его можно легко убрать в небольшой рюкзак или сумку. Ну или просто носить в руках как папку.

Эргономика

Этим умным словом сегодня называют удобство использования. Применительно к ноутбуку эргономика важна как никогда, особенно, если вы используете его для ежедневной работы. Обычно к самым важным аспектам относят:

углы обзора дисплея и его запас по яркости;

«баланс» устройства (не перевешивает ли в открытом состоянии крышка);

расположение кнопок и внешних портов (зарядка, USB, HDMI);

удобство встроенной клавиатуры и тачпада (сенсорной панели).

Нередко производители, экономя место, делают отдельные кнопки клавиатуры меньше стандартных или меняют их расположение. Нравится такое решение далеко не всем, особенно, если приходится много работать с текстом. В ASUS ZenBook UX434 клавиатура полноразмерная и все ее кнопки находятся на привычных местах. Для «домашнего» использования может оказаться полезной еще одна реализованная в ASUS ZenBook UX434 функция – подсветка клавиатуры для работы в темноте.

Но истинный триумф эргономики и удобства – это фирменный тачпад (по совместительству – дополнительный дисплей). В дополнение к основному экрану (который тоже сенсорный) под клавиатурой находится ScreenPad 2.0. Это дополнительный дисплей диагональю 5,65 дюйма, который используется и для управления мышью, и как вспомогательный экран. В зависимости от используемой программы на него может выводиться цифровая клавиатура, наборы иконок и кнопок или даже мини-браузер. Таким образом ScreenPad берет на себя сопутствующие задачи, позволяя не захламлять основной дисплей панелями инструментов

Если бы нас попросили в двух словах описать идеальный ноутбук для женщины, мы бы сказали: «небольшой» и «удобный». Все это – про ASUS ZenBook UX434, который на сегодняшний день официально признан самым компактным ноутбуком с 14-дюймовым экраном. А небольшой вес, отличную производительность и автономность вы получаете в подарок!