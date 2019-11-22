Прошлогодний снег: покупаем «старый новый» автомобиль

Перед Новым годом автодилеры, как правило, особенно щедры на скидки и спецпредложения. В особенности это касается новых автомобилей предыдущего года выпуска. Разбираемся, стоит ли брать такой экземпляр (пусть и со скидкой).

Автосалон заинтересован распродать автомобили прошлого модельного года до конца декабря. Дело в том, что с Нового года они формально станут двухлетними. Поэтому покупателям предлагаются различные скидки, бонусы и подарки. Подробнее о том, какие «плюшки» можно получить вместе с новым автомобилем, мы расскажем в другой статье, а сейчас попробуем выяснить – будет ли выгодной покупка «старой новой» машины.

Главный минус такого решения – все тот же возраст, а точнее, «дата рождения» автомобиля, записанные в ПТС. При определении остаточной стоимости машины (для целей страхования или оценки) отсчет ведется с года выпуска, а не продажи. Соответственно, терять в цене такой автомобиль будет стремительно. Впрочем, это критично только, если вы планируете продавать машину через 3–4 года эксплуатации. Таким образом, те, кто хочет купить машину на всю жизнь, смело могут рассматривать «прошлогодний» вариант.

Еще одна возможная проблема – условия хранения машины с момента ее изготовления. Стоянка, открытая всем ветрам и дождям (а также солнцу) не лучшим образом сказывается на состоянии автомобиля. Причем с кузовом, скорее всего, ничего не случится – машина на складе покрыта специальным консервирующим составом. А вот резиновые детали (как шины, так и всевозможные сальники и прокладки) не любят сильную жару. Также от яркого солнца может пострадать салон (приборная панель, кресла и пр.). Поэтому осматривать «прошлогодний» автомобиль перед покупкой надо особенно тщательно. Также потребуйте у продавца замены всех рабочих жидкостей.

Но все эти проблемы может перевесить один фактор – «вкусная» цена. Определить, насколько хороша скидка, предлагаемая на автомобиль прошлого модельного года, очень просто. Допустим, новый автомобиль 2019 года выпуска стоит 1 100 000 рублей. За такую же комплектацию 2018 года просят 1 000 000. Открываем любой сайт с объявлениями и смотрим: сколько стоит такая же подержанная машина 2018 года выпуска с пробегом до 5000 км. Если цифра напоминает предложение автодилера (плюс-минус 50 000 рублей), то можно соглашаться. В конце концов, вы покупаете хотя и «прошлогоднюю», но абсолютно новую машину на гарантии. Для справки: скидка от стоимости машины этого года не должна быть меньше 10–15%.

Стоит ли покупать машину, если вместо скидки предлагают бесплатное дополнительное оборудование — решать вам. Если его в любом случае планировалось устанавливать — вы получите реальную экономию. Но помните, что крутые аудиосистемы и обвесы точно также теряют в цене со временем.

Выбирайте, решайте и помните: автодилеры заинтересованы в том, чтобы распродать имеющиеся на складе машины до Нового года. От этого зависят их показатели продаж и, как следствие, премиальные. Поэтому не стесняйтесь спрашивать о дополнительных скидках и подарках!