В Альпы на автобусе из Москвы!

Зима не за горами, но это не повод сидеть дома! Ловите топ-5 горнолыжных курортов, куда можно выбраться всей семьей на выходные.

Вы мечтаете о заснеженных склонах, но никогда не катались на горных лыжах или сноуборде? Для того, чтобы это попробовать, совершенно не обязательно брать отпуск и лететь за границу. Мы подобрали для вас пять мест в пределах часа езды от Москвы, где можно попробовать свои силы в горнолыжном спорте. Нет опыта и снаряжения? Не беда, воспользуйтесь пунктом проката и помощью инструктора. А если поймете, что это «ваше», вот тогда летите в Карпаты или Альпы. Главное – начать!

Волен/Яхрома

Место расположения: г. Яхрома, Дмитровский р-н

Количество трасс: 6+15

Подъемники: кресельные, конвейерные, бугельные

Часы работы склонов: с 9-00 до 3-00 (зависит от дня недели)

Дополнительно: баня, гостиница

Курорт состоит из двух комплексов, расположенных в четырех километрах друг от друга. Есть тренировочные и «детские» трассы, а также горка для катания на тюбингах («ватрушках»).

Клуб Гая Северина

Место расположения: п. Чулково, Раменский р-н

Количество трасс: 4

Подъемники: бугельные

Часы работы склонов: с 10-00 до 23-00 (зависит от дня недели)

Дополнительно: раздевалка, камера хранения

Боровской курган используется для тренировок горнолыжников с 50-х годов прошлого века. В нынешнем виде клуб существует с 2001 года. Рядом протекает Москва-река — живописные виды порадуют любителей селфи.

Красная горка

Место расположения: г. Подольск

Количество трасс: 4

Подъемники: бугельные

Часы работы склонов: с 9-00 до 23-00 (зависит от дня недели)

Дополнительно: кафе, ски-сервис

Этому склону более 30 лет, однако благоустроили его сравнительно недавно. Из плюсов стоит отметить наличие отдельного детского подъемника и трассы. Совет: даже если вы не ребенок – начинать стоит с нее.

Лисья гора

Место расположения: г. Балашиха

Количество трасс: 4+2

Подъемники: бугельные

Часы работы склонов: с 10-00 до 23-00 (зависит от дня недели)

Дополнительно: фуд-корт, ски-сервис

Помимо четырех «взрослых» склонов есть два тренировочных: один для занятий с инструктором, второй – для самостоятельного обучения. Планируется строительство гостиницы.

Сорочаны

Место расположения: дер. Курово, Дмитровский р-н

Количество трасс: 10

Подъемники: бугельные, кресельные

Часы работы склонов: с 10-00 до 23-00 (зависит от дня недели)

Дополнительно: игровая комната для детей, камера хранения

Среди склонов разного уровня сложности есть даже сертифицированные Международной федерацией сноуборда. А еще – вся необходимая инфраструктура и (неожиданно) каток.

Напоследок – пара полезных советов. Во-первых, всегда следите за погодой и объявлениями на сайтах курортов. Резкая оттепель может превратить подъездную дорогу и сам склон в каток. Да и после сильного снегопада лыжным трассам нужно время, чтобы привести себя в порядок. И еще одно. Час пик на пригородных горнолыжных курортах приходится на вторую половину субботы. На парковке нет мест, в пункте проката – ботинок нужного размера, а на склоне – не протолкнуться. Так что в выходные старайтесь приезжать пораньше. Еще один вариант: ездить кататься вечером в будни, склон будет практически пустым. Главное – найти в себе силы на следующее утро проснуться и пойти на работу…