Разбуди внутреннего джедая и нанеси удар по налету с Oral-B

Oral-B — официальный партнер фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Купи электрическую зубную щетку Oral-B Genius «Звездные войны» по сниженной цене за 9 990 рублей в М.Видео.

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Весь мир затаил дыхание в ожидании девятого эпизода культовой саги, который выйдет в декабре этого года. Oral-B не теряет времени и приглашает вместе подготовиться к премьере — а заодно и к Новому году: запасайтесь фантастическими подарками и встречайте любимых героев во всеоружии!

Специально к выходу финального эпизода Саги Oral-B в партнерстве с Disney и Lucasfilm выпустили лимитированную серию легендарной электрической щетки Oral-B Genius в стиле «Звездных войн» и двух вариантах дизайна: Black и Orchid Purple.

Если бы электрическая зубная щетка Oral-B Genius с инновационной технологией защиты десен Gum Guard была космическим кораблем, это, несомненно, была бы «Звезда Смерти» — идеальное оружие в борьбе против налета и гингивита.

Oral-B Genius — это профессиональная система комплексного ухода, основанная на интерактивной поддержке пользователей и дистанционном взаимодействии со стоматологом при помощи бесплатного приложения для смартфона Oral-B App. Щетка оснащена встроенными датчиками движения, которые позволяют отслеживать ее передвижение в полости рта и контролировать весь процесс чистки зубов, не пропуская ни одной зоны.

Уникальная технология Gum Guard — это самая совершенная система контроля давления, которая в режиме реального времени показывает пользователю, где именно он нажимает на щетку слишком сильно. Она состоит из трех компонентов:

интеллектуальная оценка качества чистки,

определение зоны чистки,

оценка давления и кровоточивости десен.

Справиться с налетом непросто, особенно когда он скапливается у линии десны и в труднодоступных межзубных промежутках. Необходимо очищать каждый зуб со всех сторон максимально тщательно, не забывая о боковых поверхностях. Очень часто мы слишком сильно нажимаем на щетку, чистим недостаточно долго и пропускаем некоторые зоны полости рта. Оставляя налет на зубах, мы даем шанс Темной стороне завладеть нашими улыбками!

Oral-B GENIUS учит следить за здоровьем зубов и десен, помогает предотвращать кровоточивость и бороться с причинами многих проблем в полости рта.

Еще больше возможностей для ухода за улыбкой — в режиме Oral-B Fun Zone с веселыми масками в приложении Oral-B App.

Для самых маленьких поклонников космической саги

Oral-B Stages Power «Звездные войны» для детей 3+

Oral-B Junior «Звездные войны» для детей 6+

Приложение Magic Timer от Disney с персонажами «Звездных войн»

Однако на этом сюрпризы не заканчиваются!

Вы можете купить Oral-B Genius с 1 ноября 2019 по 12 января 2020 всего за 9 990 рублей в М.Видео.

За покупку можно получить промокод на 500 руб. на конструктор Lego или выиграть главный космический приз – конструктор по ссылке.

Oral-B. Переходите на чистую сторону, и да пребудет с вами Сила!

Увидимся в кино!