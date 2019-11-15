Добавьте перчика: осенне-зимняя кухня

1. Самое простое и очевидное решение – готовить «с огоньком», то есть использовать красный перец и содержащие его пряности. Вы наверняка замечали, что после острой еды становится жарко, так вот, причиной тому – действие на организм капсаицина. Это тот самый жгучий ингредиент, который содержится в красном перце. Помимо местного раздражающего действия это вещество способно стимулировать процесс пищеварения (особенно в случае с жирной или белковой пищей).
Интересно, что употреблять красный перец можно не только как приправу к еде. Некоторые любят добавлять его в чай, а древние майя и инки готовили с красным перцем горячий шоколад! Обратите внимание, что острый перец противопоказан гипертоникам и людям, страдающим язвой желудка.
2. Следующий номер в зимнем наборе специй это, конечно, имбирь. В крупных супермаркетах можно найти свежие корневища этого растения, но в крайнем случае подойдет и сушеный. Тонко нарезанный свежий имбирь можно просто добавлять в чашку с чаем (начинайте с небольшого кусочка, может получиться слишком остро), а можно приготовить традиционный русский напиток — сбитень.
Имбирь также используется для приготовления мяса (тертый имбирь добавляется в маринад, а еще им можно натереть кусок свинины перед запеканием). Кондитеры также не обходятся без этой пряности: традиционное английское печенье «gingersnap» готовится из бисквитного теста с большим количеством имбиря.
Традиционный сбитень готовится на основе меда и специй. Существует множество разновидностей (с добавлением фруктов, ягод, молотых орехов и пр.). Вот рецепт классического сбитня. Предупреждаем – он очень сладкий.
- 200 г сахара;
- 40 г меда;
- 0,5 г корицы;
- 1-2 бутона гвоздики;
- 0,5 ч. л. молотого имбиря;
- 2 горошины черного перца;
- 1 ст. л. сухой мяты
- 2-3 зерна кардамона;
- 1 «звездочка» бадьяна;
- 1-1,2 л воды.
Растворить в воде сахар и мед, добавить пряности, кипятить 10 минут. Пить горячим.
3. Молотый мускатный орех для достижения согревающего эффекта на Востоке добавляют не только в еду и напитки, но и в массажное масло. Вот несколько не столь экзотических вариантов использования этой пряности. Итак, смело добавляйте мускатный орех в:
- тесто для любой сладкой выпечки;
- горячие напитки (какао, чай, кофе, глинтвейн);
- в фарш из птицы (если планируются котлеты или запеканка);
- в овощные рагу (это придаст пикантности даже обычной капусте).
И еще пара советов по поводу мускатного ореха. Во-первых, он довольно горький, поэтому не кладите его слишком много. А во-вторых, аромат мускатного ореха нестоек, поэтому лучше покупать целые, а не молотые орехи и тереть их на терке по мере необходимости.
4. Корица – распространенная пряность, однако не все знают, что ее можно использовать не только в выпечке. В Китае часто добавляют корицу в маринады для мяса. Мы предлагаем этим не ограничиваться, поскольку для достижения согревающего эффекта корицу можно класть практически в любую еду: каши, йогурт, чай, кофе и т.д.
Нельзя забывать и о том, что корица (наряду с гвоздикой и мускатным орехом) является важнейшим компонентом «зимнего» напитка – глинтвейна. Интересно, что существует и его безалкогольный вариант: вместо вина нужно взять виноградный и/или яблочный сок.
5. Куркума не только делает приготовленные блюда «согревающими», но и придает им жизнерадостный желто-оранжевый цвет. Так, традиционный индийский напиток «золотое молоко», которым лечат простуду, содержит мед и куркуму.
Куркума повышает аппетит, улучшает пищеварение, а еще – это природный антисептик. Именно поэтому в Азии столь популярна приправа «карри» — она не только придает блюдам особый вкус, но и препятствует развитию в готовой еде патогенной микрофлоры. Помимо куркумы в состав карри входит больше десяти ингредиентов, поэтому эту приправу стоит покупать в готовом виде.