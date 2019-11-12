Ни пуха, ни пера! Как следить за порядком в квартире с домашними животными

Кошка или собака в доме приносят немало радостных минут, но и требуют дополнительных усилий по уборке квартиры. Как облегчить себе эту задачу?

Для начала определитесь, что вам проще: вычесывать питомца или убирать его шерсть с ковров и паркета? Ответ тут не всегда однозначен, поскольку встречаются кошки и собаки со сложным характером, которые наотрез отказываются причесываться. Если питомец не ценит ваши парикмахерские таланты и пускает в ход когти, лучше просто почаще пылесосить квартиру.

Для того, чтобы эффективно убирать шерсть животных с ковров, можно использовать специальные турбощетки, которые продаются как отдельный аксессуар к пылесосу. Обратите внимание, что пылесос должен быть достаточно мощным, чтобы воздушный поток мог раскрутить внутренний ротор такой щетки.

Мы уже писали о том, что роботы-пылесосы тоже неплохо справляются с чисткой ковровых покрытий от шерсти. Главное не забывать чистить щетку от намотавшихся волокон. Так же, как и в случае с традиционными пылесосами, робот должен обладать достаточной мощностью всасывания. Если робот-пылесос «ленится», то есть заканчивает программу уборки, тогда как ковер еще недостаточно чистый – просто запустите его по второму кругу.

Для уборки шерсти животных с кресел и диванов можно использовать специальную насадку для пылесоса, однако для повседневной уборки хватит ручной щетки со специальным покрытием. В крайнем случае подойдет обычная одежная щетка с щетиной, но есть и более современные варианты:

щетка-липучка (роллер со сменным блоком);

щетка с ворсистым «бархатным» покрытием;

всевозможные силиконовые (резиновые) щетки.

В крайнем случае для уборки шерсти с мебели можно использовать обычную тряпку из микрофибры, которую надо чуть-чуть смочить водой.

Впрочем, гораздо продуктивнее регулярно чистить сам источник загрязнения, то есть кошку или собаку. Для груминга (grooming (англ.) – уход) питомцев существует масса различных приспособлений. Выбор зависит в первую очередь от породы животного. Щетки для короткошерстных кошек и собак не подойдут длинношерстным и наоборот.

Напомним, что волосяной покров большинства животных состоит из двух компонентов. Нижний слой – это подшерсток (тот самый пух, который нам приходится собирать по всей квартире) и остевой волос (гладкий и блестящий «мех»). В зависимости от густоты и длины шерсти и нужно выбирать инструменты для груминга.

Короткошерстным кошкам и собакам вполне хватает обычной щетки (силиконовой или с щетиной). Главное – не нажимать слишком сильно, чтобы не поцарапать кожу. Вообще, уход за такими породами необременителен: достаточно расчесывать их раз в 1-2 недели.

Другое дело длинношерстные питомцы, которым иногда требуется даже ежедневный груминг. Причем «человеческая» расческа для этого не подойдет: шерсть животных на порядок гуще. Помогут специальные устройства – фурминаторы. Они представляют собой металлический гребень с эргономичной ручкой и зубцами особой формы, которые эффективно вычесывают подшерсток, не повреждая остевые волосы. Хотя производители предлагают отдельные фурминаторы для кошек и для собак, серьезных различий между ними нет. Поэтому при выборе фурминатора ориентируйтесь на отзывы, а также на «лохматость» вашего питомца (для длинной и средней шерсти выпускаются разные модели).

Напоследок – совет тем, кто только планирует взять в дом котенка или щенка. Попробуйте с детства приучить питомца к шуму пылесоса и прикосновению насадок. Хотя вычесывание животных с помощью пылесоса выглядит довольно экзотично, практика показывает, что этот способ очень эффективен. Жаль только, что не все кошки и собаки это понимают.