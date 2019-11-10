4 вещи, которые сделают вас счастливее

Часто ли вам приходилось «не чувствовать ног» после тяжелого дня, и при этом все равно не успевать сделать запланированное? Решение лежит на поверхности: просто перекладываем на электронных помощников некоторые бытовые задачи, часть забот и переживаний и больше отдыхаем. Рассказываем о четырех гаджетах, которые сделают вас немного счастливее и о том, как сэкономить на их покупке несколько тысяч рублей.

Сравнительно молодой праздник — День Холостяков, отмечаемый 11 ноября, пришел к нам из Китая. Интересно, что сами китайцы воспринимают этот день исключительно позитивно, считая, что 11 ноября лучше всего подходит для новых знакомств. К слову, к холостякам в Китае не принято приставать с вопросами «ну когда ты уже женишься?».

Через несколько лет после появления этого праздника появилась традиция устраивать грандиозные распродажи, причем не только товаров для мужчин. Через какое-то время 11 ноября даже стали называть Всемирным днем шопинга. В преддверии этого праздника торговые площадки предлагают максимальные скидки и самые «вкусные» товары. Именно поэтому мы предлагаем вам подборку из четырех гаджетов, которые помогут больше успевать, меньше уставать, а еще оставаться здоровой и красивой. Обратите внимание, что в нашей статье приведены промокоды и прямые ссылки в интернет-магазин: максимальную скидку можно получить, если использовать их 11 ноября.

Убирается за вас: робот-пылесос Liectroux C30B

Здорово, если б не нужно было пылесосить ковры и мыть полы! Приходишь с работы, а дома чистота, полы блестят и сверкают. Вариант с приходящей домработницей не всегда удобен: она, как минимум, не готова подстраиваться под ваш график. А хочется как в сказке: щелкнула пальцами и вуаля, пыль и грязь мигом исчезли.

Робот-пылесос – это не волшебная палочка, но ему вполне по силам избавить вас от «уборочных» забот. Из ключевых особенностей Liectroux C30B стоит отметить:

уборку по Вашему расписанию: больше никаких «я приду убираться только с двенадцати до часу»;

построение карты помещения: можно обозначить зоны, в которые заезжать нельзя;

функцию влажной уборки полов: бака для жидкости хватает примерно на 100 кв.м. площади.

Управляется робот-пылесос со смартфона, но в целом он вполне самостоятелен. Его рост – всего 7 сантиметров и он не боится заезжать под кровати и шкафы, а еще не падает с лестниц и умеет приезжать на зарядку, когда сел аккумулятор.

Многие считают робот-пылесос предметом роскоши и считают его покупку ненужной тратой денег. Но ведь фактически вы покупаете себе дополнительное свободное время. Спасенные от веника и швабры минуты и часы можно потратить на прогулку с ребенком, романтическое свидание с мужем (да, бывает и такое). Ну или просто полчасика посидеть в кафе с подругой.

Если вы решитесь завести электронного помощника, только 11 ноября по этой ссылке с промокодом LIECTROUX888 робот-пылесос Liectroux C30B можно купить на 2 000 рублей дешевле. Гарантия 3 года и курьерская доставка с российского склада до вашей двери прилагаются. А еще – бесплатный возврат в течение 15 дней, если что-то пойдет не так. Но это вряд ли: бренд Liectroux занимается бытовой техникой достаточно давно, а элементная база для пылесосов производится в Германии.

Наполнит жизнь музыкой: Bluetooth-колонка Tronsmart T6 Plus

Не мыслите своей жизни без музыкального оформления, причем для каждого занятия у вас есть отдельный плейлист? Всецело одобряем и поддерживаем, поскольку под музыку веселее делать все, а особенно нудные домашние дела. Если вам приходится часто перебегать из комнаты в комнату, хорошим решением станет переносная колонка.

Но наша жизнь, к счастью, не ограничивается домашними делами. Поэтому существует еще немало сценариев использования портативной Bluetooth-колонки:

Озвучивание вечеринок. Речь не только о танцах до упаду, но и о фоновой музыке для семейных посиделок за праздничным столом.

Замена стационарной аудиосистемы в путешествиях. Подойдет для туристических походов, пикника, шашлыков на даче и пр.

Поддержка встроенных колонок ноутбука, если хочется посмотреть любимый сериал, а телевизор оккупировали дети.

Все, о чем мы рассказали, в той или иной степени относится ко всем Bluetooth-колонкам. Но свои «фишки» есть и у Tronsmart T6 Plus. Во-первых, это большая автономность: до 15 часов работы без подзарядки. Во-вторых, при разработки этой модели особый упор сделан на передачу басов и большой запас громкости. Ну а третье (и главное) – это влагозащита. Это позволяет без опаски пользоваться Tronsmart T6 Plus на улице, в кухне или даже доверять ее маленьким детям.

Вот ссылка, по которой 11 ноября Tronsmart T6 Plus предлагается со скидкой почти 1 500 рублей. При оформлении заказа не забудьте ввести в корзине промокод T6PLUS1111.

Превратит работу в удовольствие: ультрабук Jumper EZbook X3 PRO

Компьютеры и смартфоны сегодня есть в каждом доме, а как насчет ультрабука? Этим термином называют облегченные ноутбуки с емкой батареей. Зачем ультрабук может понадобиться вне дома, можно не пояснять. Компактный и легкий ноутбук везде можно брать с собой. В любом месте и в любой момент вы сможете ловко достать его из сумочки и решить важный вопрос по работе или учебе. Поработать в кафе, взять на дачу/в отпуск/путешествие – без проблем. Вы даже можете забыть, что у вас собой есть полноценный компьютер и вспомните о ноутбуке, только когда он понадобится.

Дома ультрабуку тоже найдется применение. Благодаря использованию SSD в качестве накопителя ультрабук быстро включается и шустро работает, что позволяет использовать его как замену стационарному компьютеру. Особенно, если надо что-то быстро сделать и нет времени ждать, пока супруг или дети уступят место за «большим» компьютером. Мобильность ультрабука позволяет не думать о проводах и переходить с ним из комнаты в комнату.

Помимо веса (в Jumper EZbook X3 PRO всего 1,3 килограмма) и толщины (менее 2 см) эта модель может похвастаться цельнометаллическим корпусом из алюминиево-магниевого сплава. Это, с одной стороны, обеспечивает ноутбуку достаточную прочность, а с другой – блестящий внешний вид. Причем «блестящий» в прямом смысле этого слова. Также отметим современный IPS-дисплей, от которого не устают глаза, и клавиатуру с подсветкой, позволяющей пользоваться ультрабуком в темноте.

На распродаже 11 ноября Jumper EZbook X3 PRO продается со скидкой 30% — это самое выгодное предложение бренда по цене. Ультрабук доставляют со склада в России, так что это займет не более 7 дней.

Разбудят и напомнят обо всем на свете: «умные» часы Amazfit GTR 42

Эти гаджеты часто путают с фитнес-браслетами. Но ставить «браслет» в один ряд с «умными» часами – все равно, что сравнивать велосипед и мотоцикл. О том, что умеют Amazfit GTR 42, можно написать отдельную статью, поэтому отметим только ключевые возможности, которые сделают вашу жизнь легче.

Встроенные в часы датчики отслеживают фазы сна и умный будильник позволяет проснуться бодрой и отдохнувшей. Причем дополнительные 15 минут перед работой можно посвятить только себе.

Функция push-уведомлений позволяет просмотреть пришедшие сообщения прямо на дисплее «умных» часов. А еще с их помощью можно управлять плеером на смартфоне – еще один повод не доставать его из сумочки (и не уронить).

О каждом входящем звонке часы напомнят вибрацией, поэтому больше никаких «ой, вы звонили, а я не услышала».

Даже если вы не занимаетесь спортом на постоянной основе «умные» часы могут отслеживать вашу физическую активность, качество сна, пульс. Как показывает практика, даже далекие от спорта люди, получив такую информацию, стараются больше двигаться. В любом случае простой мониторинг своего состояния, а особенно качества и фаз сна – это первый шаг к отличному внешнему виду. Вы же помните, что хороший сон – это самая доступная и необременительная косметическая процедура!

Бренд Amazfit специализируется на носимой электронике и «умных» часах, а, значит, умеет делать их хорошо. Вот только один факт: в отличие от аналогов, Amazfit GTR 42 могут работать на одном заряде до месяца.

Выпускаются Amazfit GTR 42 в нескольких цветах, также существует версия с отделкой кристаллами Сваровски. В магазине также есть модель с индексом 47, она крупнее и больше подходит мужчинам.