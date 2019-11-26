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Как подарок может стать самым полезным

Во многих странах на праздники принято дарить деньги. Это наиболее универсальный подарок, над которым, к тому же, не надо ломать голову. А что, кроме денег, может лежать в заветном конверте?

Как подарок может стать самым полезным
Фото: unsplash.com

«Деньги дарить? А что, на большее фантазии не хватает?» — такие претензии сегодня чаще всего можно услышать от людей старшего поколения. Для всех остальных «материальный» подарок стал обычной вещью. В самом деле, именинник лучше знает, что ему нужно, да и гостю не придется покупать «дежурный» презент, который будет годами пылиться в шкафу.

Традиции многих стран одобряют денежные подарки. Так, например, в Китае существует понятие hóngbāo — «красный конверт». Это обязательный атрибут Нового года, дня рождения, свадьбы и других больших праздников. Интересно, что в наш цифровой век даже традиционные красные конверты изменились. Сегодня пользователи WeChat – популярного китайского мессенджера – могут посылать друг другу виртуальные красные конверты с вполне реальными деньгами. Средства в этом случае попадают в электронный кошелек одариваемого. Кстати, функцию денежных подарков планировали добавить в социальную сеть «ВКонтакте».

Фото: freepik.com

Но деньги (как наличные, так и виртуальные) – далеко не единственный вариант. В качестве подарка можно выбрать, например, подарочную карту. Самое главное в этом случае – не ошибиться с магазином. Одинаково нелепо будет смотреться сертификат в магазин туристических товаров, подаренный немолодому солидному мужчине, и карта магазина домашнего текстиля, преподнесенная девочке-подростку.

Есть сомнения? Выбирайте карты магазинов с широким ассортиментом товаров. Скажем, в любимой народом ИКЕА продается и мебель, и продукты. То же самое касается подарочных карт крупных гипермаркетов: там любой найдет что-то себе по вкусу. Еще один вариант – подарочная карта крупного международного бренда. Например, под брендом LG выпускаются и смартфоны, и пылесосы, и электробритвы. Такой «брендовый» сертификат можно подарить кому угодно.

Фото: freepik.com

Есть и еще более универсальный денежный подарок. Нет, это не наличные, а предоплаченная банковская карта. Выглядит она как обычная «кредитка», только без имени владельца. На счету такой карты лежит определенная сумма, которую можно потратить в любом магазине, принимающем карты.

Поэтому предоплаченную карту можно подарить и бабушке-пенсионерке (расплатится ей в аптеке или супермаркете), и сыну-подростку (оплатит заказ в интернет-магазине), и подруге (сходит в салон красоты). После того, как деньги на карте закончатся, можно оставить ее на память или пополнить в банке. В этом случае подарок превратится в обычную пластиковую карту. В России предоплаченные карты выпускают несколько банков, причем можно выбирать между платежной системой «МИР» и иностранными Mastercard или Visa.

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Как подарок может стать самым полезным
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