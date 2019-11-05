Почему ученые спорят о происхождении тартана

Разноцветный клетчатый узор с диагональными нитями, известный всему миру как «шотландка», получил мировое признание в 18 веке и с тех пор не теряет популярности. Откуда же взялся тартан?

О происхождении термина «тартан» (tartan) ученые спорят до сих пор. Сложность заключается еще и в том, что впервые шотландская клетка появилась вовсе не в Шотландии. Археологи находили ткани с диагональным клетчатым узором и в Центральной Европе, и в Скандинавии и эти находки датировались 8-6 веком до н.э. Поэтому наиболее вероятно, что слово «тартан» произошло от старофранцузского tertaine (грубая полушерстяная ткань).

Тем не менее, расцвет тартана в том виде, в котором его знаем мы, начался именно в Шотландии, в 16 веке. А в 18 веке с легкой руки королевы Виктории шотландская клетка получила широкое распространение в Великобритании и во всем мире.

Сегодня насчитывается около шести тысяч зарегистрированных узоров. Различают клановые, корпоративные, местные, именные и даже праздничные тартаны. Традиционно ношение каждого из них регламентировано. Конечно, если вы наденете одежду с узором графства Стирлингшир и поедете, скажем, в Сазерленд, вас не накажут. Тем не менее, модные дома, желающие выпустить свои коллекции с шотландской клеткой, обычно разрабатывают собственный вариант тартана.

Так, одними из первых свой вариант «шотландки» с преобладанием бежевых тонов разработали дизайнеры Burberry в 20-х годах прошлого века. Как и многие геометрические принты, тартан не теряет актуальности и сегодня. Но модельеры любят этот узор не только за «вечную молодость». В зависимости от размера клетки, «шотландка» может или стройнить, или полнить. Поэтому такая одежда нередко выпускается в двух вариантах: с крупным узором (для стройных) и мелким (для людей plus size).

Одежда с тартановым принтом, как правило, относится к стилю casual или smart casual. В одежде делового стиля допускается аксессуар (например, галстук или шейный платок) с таким принтом, но он не должен выбиваться из основной цветовой гаммы. На протокольных мероприятиях «шотландка» под однозначным запретом (если вы, конечно, не шотландский дворянин в килте с клановым узором).

Особенно выигрышно «шотландка» смотрится на детях и подростках. Некоторые учебные заведения даже разрабатывают и регистрируют свой узор тартана для использования его в качестве официальной формы. Но даже если в школе не установлен единый дресс-код, повседневная одежда в клетку смотрится по-деловому, но не уныло. Особенно это касается узоров с преобладанием ярких цветов (красный, оранжевый, синий). А в этом сезоне модна немного мрачноватая, но очень эффектная черно-красная шотландская клетка.