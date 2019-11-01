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Любимые покупатели: как разобраться в программах лояльности?

Наверняка в вашем кошельке тесно от всевозможных скидочных карточек. А можно ли сделать их использование выгоднее и удобнее?

Любимые покупатели: как разобраться в программах лояльности?
Фото: lori.ru

Любая компания стремится привлечь больше клиентов. Особенно маркетологи радуются тем, кто приходит повторно. Именно для повышения лояльности к бренду или торговой сети придумано огромное количество бонусных программ, о которых мы и поговорим.

Общий принцип всех программ лояльности – вознаградить клиента за верность. Вариантов тут масса: подарок, скидка, бонусные баллы… К сожалению, это вознаграждение не всегда бывает полезным. Простой пример: при покупке шубы вам могут дать скидку на приобретение еще одной, причем предложение действительно в течение месяца. Но шуба – это не платья, мы не покупаем ее чаще, чем раз в 2–3 года. Вот и получается, что такая скидка практически бесполезна и ничего, кроме раздражения, не вызывает.

Кроме обычных скидок, розничные торговые точки нередко устраивают акции с наклейками, выдаваемыми за каждые 300 (500,1000) потраченных рублей. Полезность таких акций определяется тем, что в итоге может получить лояльный покупатель. Например, плюшевые игрушки или наборы стаканов мало кого заинтересуют. А вот пример удачного маркетинга: некоторые сети кофеен выдают наклейку за каждый купленный кофе, а десятая чашка предлагается бесплатно.

Фото: lori.ru

Ритейловые сети (супермаркеты и гипермаркеты) начисляют на карточки покупателей бонусные баллы, которыми потом можно расплачиваться. Здесь многое зависит от процента выгоды, который в итоге получает клиент. Как правило, это 0,5–1% от потраченного. Немного, но не забывайте, что ежемесячно мы тратим на продукты и повседневные товары десятки тысяч рублей…

Помните, что главное правило «продвинутого» покупателя — иметь при себе бонусные карточки всех посещаемых магазинов и не забывать предъявлять их на кассе. Правда, не всем нравится перспектива быть заваленным СМС- и email-предложениями. Поэтому для регистраций в бонусных программах стоит завести отдельный почтовый ящик, а в идеале — и отдельную SIM-карту.

Еще одна проблема — растущее в геометрической прогрессии количество карточек, которые не помещаются в кошелек. Чтобы поиск нужной карты на кассе не превратился в захватывающий квест, имеет смысл воспользоваться приложением (например, Stocard или аналогичным). Эта программа позволяет загрузить все карты лояльности на смартфон (Android или iPhone) и показывать кассиру штрихкод с экрана. Такое приложение удобно еще и тем, что одной карточкой (а значит, и бонусным счетом) может пользоваться вся семья.

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Любимые покупатели: как разобраться в программах лояльности?
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